2017 anayasa referandumuna açılan davaya jet hızıyla ret kararı

Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Yenilik Partisi olarak Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dün yaptığımız 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumunun mühürsüz oy ve pusulalar nedeniyle iptal edilmesi başvurumuza jet hızıyla red kararı çıktı! Bu ne hız Asliye Mahkemesi ? O kadar jet ki jetsiki'den de jet! Karar, anlam ve tapaj hatalarıyla dolu! Bu işin peşini bırakmayacağız" notuyla videolu paylaşım yaptı.

"SARAY, HUKUKU MUHALİFLERE KARŞI BİR SİLAH OLARAK KULLANIYOR"

Yılmaz, şunları söyledi.

"Gerekçeli kararda bakın ne denmiş, 'Talebin YSK kararlarının kesin olması ve yargı yoluna kapalı olması nedeniyle'. Gerekçeye bakın. Peki, diğer Asliye Hukuk Mahkemeleri partilerin iç işlerine karışırken YSK'nın vermiş olduğu kararları neden çiğniyorlar? Türkiye'de hukuk kaos halinde. Ve tamamen Saray, hukuku muhaliflere karşı bir silah olarak kullanıyor. İşlerine geldiği anda bir saatte karar yazıyorlar ve tapaj hatalarıyla dolu. Bu karar da bana göre geçersizdir, gayrimeşrudur tamamen siyasi bir karardır. 16 Nisan 2017'de yapılan referandum geçersizdir. Mühürsüz oylarla referandum sonucu açıklanmıştır.

Ve açıklanan referandum sonuçlarıyla Türkiye'de rejim değişmiştir. Recep Tayyip Erdoğan hileli bir şekilde hukukun arkasından dolanarak Cumhurbaşkanı olmuştur. Bunun yapmış olduğu bütün işlem ve eylemler geçersizdir. Bu kararın peşini bırakmayacağız. Bir emsal çıkmıştı bakalım nasıl davranıyorlar dedik. Hemen pat diye işlerine gelmediği için hemen farklı bir yolu tercih etmiş oldular."