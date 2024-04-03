2020 Feminist Gece Yürüyüşü davasında 35 kişi için hapis cezası istendi

33’ü kadın 35 kişi, “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçundan üç yıla kadar hapisle yargılanıyor.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 03.04.2024 - 04:00
2020 Feminist Gece Yürüyüşü davasında 35 kişi için hapis cezası istendi
Abone Ol google-news

2020 yılında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Beyoğlu’nda yapılmak istenen “Feminist Gece Yürüyüşü”nde gözaltına alınan aralarında bir gazetecinin de olduğu 33’ü kadın toplam 35 kişinin yargılanması devam etti. “2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu’na muhalefet”, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu malına zarar vermek” suçlamalarıyla toplamda 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 9’uncu duruşması önceki gün İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

KALKANLA ENGELLENDİLER

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, kadınların olay günü slogan atarak Taksim Meydanı’na doğru yürümek istediklerini, bu sırada güvenlik güçleri tarafından engellendiklerini anlattı. Kadınların yürümekte ısrar ettiklerinin anlatıldığı mütalaada, polisin kalkanlarla kadınları uzaklaştırdığı belirtildi. 

İKİ SUÇTAN BERAAT

Duruşmanın kadın savcısı, tüm sanıkların “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçundan ayrı ayrı 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Savcı, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu malına zarar verme” suçlarının ise sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığına kanaat getirerek bu suçlardan tüm sanıkların beraatlarını istedi. Yargılama sürecinde yaşamını yitiren bir kadın yönünden ise düşme kararı verilmesi talep edildi. Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 2 Mayıs’a erteledi. 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan kendisine 3 oy çıktı

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan kendisine 3 oy çıktı
Forbes listesinde Türkiye’nin en zengin ismi belli oldu

Forbes listesinde Türkiye’nin en zengin ismi belli oldu
YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama

YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
Rizespor deplasmanda farklı kazandı! İstanbulspor 0 – 4 Çaykur Rizespor

Rizespor deplasmanda farklı kazandı! İstanbulspor 0 – 4 Çaykur Rizespor
29 kişi hayatını kaybetmişti…Gece kulübünde çıkan yangının nedeni belli oldu

29 kişi hayatını kaybetmişti…Gece kulübünde çıkan yangının nedeni belli oldu
Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü

Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü
Siyaset bilimciler AKP’nin oy düşüşünü yorumladı, Ankara ve İstanbul’un başarısını örnek gösterdi: İktidar böyle eridi

Siyaset bilimciler AKP’nin oy düşüşünü yorumladı, Ankara ve İstanbul’un başarısını örnek gösterdi: İktidar böyle eridi
Başak Demirtaş’tan ‘mazbata’ tepkisi: ‘Yarın ben de Van’dayım

Başak Demirtaş’tan ‘mazbata’ tepkisi: ‘Yarın ben de Van’dayım