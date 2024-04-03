2020 Feminist Gece Yürüyüşü davasında 35 kişi için hapis cezası istendi

Yayınlanma: 03.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.04.2024 - 04:00

2020 yılında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Beyoğlu’nda yapılmak istenen “Feminist Gece Yürüyüşü”nde gözaltına alınan aralarında bir gazetecinin de olduğu 33’ü kadın toplam 35 kişinin yargılanması devam etti. “2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu’na muhalefet”, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu malına zarar vermek” suçlamalarıyla toplamda 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 9’uncu duruşması önceki gün İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.



KALKANLA ENGELLENDİLER



Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, kadınların olay günü slogan atarak Taksim Meydanı’na doğru yürümek istediklerini, bu sırada güvenlik güçleri tarafından engellendiklerini anlattı. Kadınların yürümekte ısrar ettiklerinin anlatıldığı mütalaada, polisin kalkanlarla kadınları uzaklaştırdığı belirtildi.



İKİ SUÇTAN BERAAT



Duruşmanın kadın savcısı, tüm sanıkların “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçundan ayrı ayrı 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Savcı, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu malına zarar verme” suçlarının ise sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığına kanaat getirerek bu suçlardan tüm sanıkların beraatlarını istedi. Yargılama sürecinde yaşamını yitiren bir kadın yönünden ise düşme kararı verilmesi talep edildi. Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 2 Mayıs’a erteledi.

