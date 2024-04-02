2020'deki Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan kadınların davasında yeni gelişme: Hapisleri istendi

Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:52

Güncelleme: 02.04.2024 - 11:23

2020 yılında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Beyoğlu'nda yapılmak istenen 'Feminist Gece Yürüyüşü'nde gözaltına alınan aralarında bir gazetecinin de olduğu 33'ü kadın toplam 35 kişi hakkında her biri için ayrı ayrı olmak üzere '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet', 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlamalarıyla toplamda 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 9'uncu duruşması dün görüldü.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar katılmazken kendilerini avukatları temsil eti. Duruşmaya katılamayan bazı sanık avukatlamrı ise mahkemeye mazeret dilekçesi sundu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, olay günü kadınların '8 Mart Feminst Gece Yürüyüşü' adı altında toplandıklarını, üzerinde 'Patriyarkaya karşı gücümüz Feminist Mücadele' yazılı pankart açarak ve slogan atarak Taksim Meydanı istikametine yürümek istediklerini, güvenlik güçleri tarafından Sıraselviler Caddesi No:41 önünde alınan tedbirler kapsamında durdurulduklarını ve dağılmaları yönünde polis tarafından uyarıldıklarını kaydetti.

KADINLAR KALKANLARLA ALANDAN UZAKLAŞTIRILDI

Mütalaanın devamında, kadınların ikaz ve uyarılara rağmen yürümekte ısrar ettikleri, bunun sonucunda ise polis tarafından kalkanlarla Firuzağa Meydan istikametine doğru alandan uzaklaştırıldıkları, polisin uyarı ve ikazlarına uymayarak yürümekte ısrar etmeleri sonucunda ise ilk olarak grubun içerisinden 8 kadın ve 2 erkeğin yakalandığı, Sıraselviler Caddesi No:99 önü Yeni Yuva Sokak kesişiminde bulunan yaklaşık 80 kişilik grubun ise tüm uyarı ve ikazlara uymayarak dağılmamakta ısrar etmeleri üzerine yine kalkanlarla alandan uzaklaştırılmaya çalışıldığı, grubun slogan atmaya devam ettiği ve grup içerisinden 25 kadının daha gözaltına alındığı anlatıldı.

35 KİŞİNİN HAPSİ İSTENDİ

Duruşma savcısı, 33'ü kadın olan 35 kişinin, 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçundan ayrı ayrı 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

2 SUÇLAMADAN BERAAT TALEBİ

Savcı, kadınların üzerine atılı 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarının ise sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle bu iki suçtan tüm sanıkların beraatlarına karar verilmesini talep etti. Savcı, yargılama aşamasında hayatını kaybeden bir kadın yönünden ise düşme talep etti.

DURUŞMA 2 MAYIS'A ERTELENDİ

Sanıkların avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme, savunmaların hazırlanması için süre vererek duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.