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2023 yılında hayatını kaybetmişti: Kanser hastası Nurten Demirhan SGK'ya açtığı davayı kazandı

2023 yılında hayatını kaybetmişti: Kanser hastası Nurten Demirhan SGK'ya açtığı davayı kazandı

22.05.2025 20:08:00
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ANKA
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2023 yılında hayatını kaybetmişti: Kanser hastası Nurten Demirhan SGK'ya açtığı davayı kazandı

Ankara’da cilt kanseri tedavisi gören Nurten Demirhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) açtığı ilaç masrafı davasını kazandığını göremeden 2023 yılında yaşamını yitirmişti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Demirhan’ın ikinci kez SGK’ya açtığı davada 320 bin liralık ilaç masrafının yasal faiziyle birlikte eşi ve üç çocuğuna ödenmesine karar verdi.

2018 yılında 44 yaşındayken cilt kanseri teşhisi konulan Nurten Demirhan, tedavi sürecinde "nivolumab" ve "ipilimumab" etken maddeli ilaçları aynı anda kullandı. 2021 yılında Ankara 11. İdare Mahkemesi’ne açtığı davada, bu ilaçlar için yaptığı 230 bin liralık ödemenin faiziyle birlikte iade edilmesine hükmedildi.

Demirhan, 2022 yılında hastalığının yeniden nüksetmesi üzerine bu kez "pembrolizumab" etken maddeli bağışıklık sistemini güçlendiren başka bir ilaca başladı. Tedavi masraflarını karşılayabilmek için eşi İsa Demirhan ev ve arabasını sattı. Aynı dönemde, ilaç ücretlerinin karşılanması için Ankara 5. İdare Mahkemesi’ne ikinci bir dava açıldı.

Ancak dava süreci devam ederken, Nurten Demirhan 1 Ağustos 2023 tarihinde 49 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık iki yıl süren yargılamanın ardından Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Demirhan’ın haklı olduğunu belirterek, SGK’nın ilaç masraflarını faiziyle birlikte ödemesine karar verdi. Karar doğrultusunda toplam 320 bin lira, Demirhan’ın eşi ve üç çocuğuna ödendi.

"DAVAYI KAZANDIK ANCAK..."

Demirhan ailesinin avukatı Ezgi Tezcan Yaşar, "İnsan hayatı her türlü maddi değerin üzerindedir. Davayı kazandık, ancak müvekkilim bu süreçte hayatını kaybetti. Ben ülkemizdeki diğer kanser hastalarına da bu denli faydalı olan bir hukuki mücadelenin sonucuna kendisinin de şahit olmasını isterdim. SGK ilaç masraflarının ödemesini yaptı. Ülkemizde akıllı ilaçların bir dozu 25 bin liradan başlayıp, 90 bin liraya kadar çıkıyor. Bu ilaçların yerli üretimi ve muadili olmadığı için ilaçları kendi imkanlarıyla alan kanser hastaları maalesef kaderlerine terk ediliyor" dedi.

İlgili Konular: #kanser #SGK #hasta

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