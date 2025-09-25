Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yükseköğrenim yurtlarında görev yapacak yurt yönetim personeli adayları için sözlü sınav detayları açıklandı. Peki, 2025 GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB yurt yönetim personeli alımı sözlü sınavları ne zaman?

2025 GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları, 24 Eylül’de https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden açıklandı.

2025 GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

GSB’nin 450 yurt yönetim personeli alımı kapsamında sözlü sınavlar 29 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. Adaylar, sınav gün ve saatlerini isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinde yer alan “Sınavlarım/Mülakatlarım” bölümünden öğrenebilecek. Mülakata katılacak adayların yanlarında nüfus cüzdanı veya pasaport bulundurmaları gerekiyor. Mücbir sebeple sınava katılamayacak adaylar ise, kendilerine verilen sınav tarihine kadar durumu bildiren belgeler ile ad-soyad ve iletişim bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı dilekçelerini personel.sinavlar@gsb.gov.tr

adresine e-posta ile göndermeliler.