Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Gençlik Programı kapsamında çeşitli üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için yeni ilanlarını yayımladı. Peki, 2025 İŞKUR gençlik programı başvuruları başladı mı? İŞKUR gençlik programı başvuruları nasıl yapılır?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Gençlik Programı kapsamında farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için yeni ilanlarını yayımladı. Program, özellikle devlet üniversitelerinde eğitim alan öğrencilerin iş deneyimi kazanmalarını ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını hedefliyor.

Bu kapsamda öğrenciler, üniversitelerinin belirlediği dönemlerde kısa süreli çalışma ve eğitim faaliyetlerine katılabiliyor. Başvurular, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor.

Her üniversitenin başvuru takvimi farklılık gösterdiği için adayların, İŞKUR e-Şube veya üniversitelerinin kariyer merkezleri aracılığıyla duyuruları takip etmeleri önem taşıyor. İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlarken mezuniyet öncesi iş dünyasına adaptasyon sürecini de destekliyor.

Başvuru koşulları ve ilan listelerine İŞKUR’un “Gençlik Programı” sayfasından ulaşmak mümkün.

BAŞVURU SÜRECİYLE İLGİLİ PAYLAŞIM YAPAN ÜNİVERSİTELER

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Başvuru Tarihi: 13-17 Ekim 2025

Kura Tarihi: 23 Ekim 2025

Kura Yeri: Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu, Saat: 10.00

Çalışma Tarihleri: 3 Kasım 2025 - 30 Haziran 2026

Kontenjan: 713 kişi

Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde aktif örgün eğitim öğrencisi olmak (uzaktan eğitim öğrencisi, pasif öğrenci veya kayıt dondurmuş olmamak)

Programa katılım sağlanan her gün için 1.083 TL cep harçlığı, genel sağlık sigortası ve meslek hastalığı primleri ödenir

Hane geliri net asgari ücretin 3 katını geçmemeli (öğrenci yurdunda kalıyorsa gelir şartı aranmaz)

Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olmamak

Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olmamak

Önemli Not: Öğrenciler yalnızca kendi öğrenim gördükleri Fakülte/MYO/Yüksekokul kontenjanına başvuru yapabilir. Farklı bir programa yapılan başvuru, noter kurasında çıksa dahi değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Başvuru Tarihi: 13 Ekim 2025

Kontenjan: 1.342 kişi

Başvuru Şekli: www.iskur.gov.tr üzerinden online

Başvuru Şartları:

18 yaşını doldurmuş olmak (nüfus cüzdanı fotokopisi veya e-Devlet onaylı nüfus kayıt örneği)

E-Devlet üzerinden “Aynı Hanede İkamet Eden Kişi” belgesi ve maaş bordrosu/SGK hizmet dökümü

E-Devlet üzerinden “Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi”

E-Devlet üzerinden “Adli Sicil Kaydı”

Sağlık durumuna ilişkin çalışma engeli olmadığına dair belge

Her öğrenci yalnızca bir programa başvuru yapabilir. Değerlendirme işlemleri üniversite tarafından gerçekleştirilecektir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Başvuru Tarihi: 13-17 Ekim 2025

Kontenjan: 271 kişi

Başvuru Şekli: www.iskur.gov.tr ve https://genclik.iskur.gov.tr üzerinden e-Şube Öğrenciler sisteme giriş yaptıktan sonra “İŞKUR Gençlik Program Arama” ve “İŞKUR Gençlik Başvurularım” bölümlerinden başvurularını tamamlayabileceklerdir. Başvuruların ardından değerlendirme işlemleri noter kurası ile yapılacaktır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Başvuru Tarihi: 11-15 Ekim 2025

Kura Tarihi: 20 Ekim 2025

Kura Yeri: Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonu

Başvuru Şekli: https://genclik.iskur.gov.tr