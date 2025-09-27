2025 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı, Mayıs ayında temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı gibi kadrolara toplam 3 bin 658 işçi alımı yaptı. Başvurular ise İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Peki, 2025 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK MI?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında toplam 35 bin hekim dışı personel alımı yapacağını duyurmuştu. İkinci etap alımların Ekim ayında başlaması planlanıyor. Kılavuz henüz yayımlanmadığı için işçi alımına dair resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Ancak, geçtiğimiz ilk etapta olduğu gibi işçi alımı için kontenjan ayrılması ve sürecin kura yöntemiyle gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında detaylar paylaşılacak.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından KPSS/5 kılavuzu yayımlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM AİS üzerinden sisteme giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek. İşçi alımı olması halinde ise süreç İŞKUR üzerinden yürütülecek. Kılavuzda, başvuruların bitiş tarihi ve diğer detaylara yer verilecek.