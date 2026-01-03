2025’te ilk kez şüpheli kadın ölümleri kadın cinayetlerini geçti, iktidar seyirci kaldı: Etkin mücadele çağrısı

İktidar tarafından “Aile Yılı” ilan edilen 2025 yılı, kadın cinayetlerinin ve şüpheli kadın ölümlerininin günden güne arttığı bir yıl oldu. Kadınlar koruma kararlarına karşın katledilirken, şüpheli kadın ölümlerinin sebebi ise “yüksekten düşme” oldu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun son verilerine göre 2025 yılının 11 ayında 266 kadın katledildi, 269 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Şiddetin, istismarın tavan yaptığı senede kadınlar sokaklarda ve meydanlarda adalet taleplerini dile getirdi. Kadınlar 2026 yılı için şiddetin istismarın olmadığı bir yıl olmasını dilerken tüm şiddete uğramış kadınlar için adalet talebinde bulundu.

Cumhuriyet’e konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey, “İktidarın ‘Aile Yılı’ ilanıyla karşıladığımız 2025, toplumsal yaşamın kadınlar, çocuklar ve emekçiler aleyhine yeniden düzenlendiği bir yıl oldu. Devlet bu ölümleri açığa çıkarmak yerine dosyaları bir an evvel kapatmaya yönelik bir pozisyon aldı. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un işlevsizleştirilmesi, kadınların yaşam hakkını cinayetle sınırlamayan; şiddetin süreklileştiği, tehdidin normalleştirildiği bir korumasızlık durumu yarattı. Kadınlar aynı zamanda miras hakkından doğum şekline ve kürtaja erişime dönük türlü gerici müdahalelerle daha çok muhatap olmak zorunda bırakıldı.

Bu müdahaleler, emek alanında kadın emeğinin daha görünmez, daha ucuz ve daha güvencesiz hale getirilmesiyle birlikte yürütüldü” dedi. “Yoksulluk kalıcı bir yaşam koşuluna dönüştürüldü” diyen Tozbey sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu tablo hak arama yollarının daraltıldığı, itirazın bastırıldığı, demokrasinin iyice işlevsizleştirildiği bir siyasal iklimde oluştu. Buna rağmen 2025, kadınların ve emekçilerin boyun eğmediğini; eşitlik, özgürlük ve adalet talebinin tüm baskılara rağmen geri çekilmediğini gösterdi. Ülkemizin geleceğini teslim etmeme iradesi, 2026’da daha da büyüyerek varlığını sürdürecek.”

‘MÜCADELEMİZ SÜRECEK’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcilerinden Işıl Kurt da kadınlar için yaptıkları eylemlere değinerek “Tüm sene boyunca kadınların öldürüldüğü yerlerde gündem ne olursa olsun eylem yaptık. Yıl sonuna yaklaşırken bir 11. yargı paketi konusu gündeme geldi ve kadınlar olarak çok uğraştık. Mücadelemiz sonucunda toplumu baskı altına almak isteyen anlayışı biraz törpüledik diyebiliriz” dedi. Kurt sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Kadınlar en çok aileleri tarafından öldürüyorlardı, bütün yıllarda veriler bu yöndeydi. ‘Aile yılı’ ilan edildiğinde de bu böyle oldu ama şöyle de bir şey oldu: ilk defa şüpheli kadın ölümleri, kadın cinayetlerini geçti. Türkiye tarihinde ilk defa böyle bir şey oldu. Kadınlar sürekli camlardan düşüyor, sanki bir denge sorunları var gibi. Bütün kadınları örgütlü bir şekilde mücadele etmeye davet ediyoruz. Kadınlarla omuz omuza mücadele ettiğimizde gerçekten bir şeyleri başarabiliyoruz, sesimizi yükseltebiliyoruz. Mücadelemizi büyütmeye, örgütlenmeye devam edeceğiz.”

ŞİDDETSİZ TOPLUM İSTİYORUZ

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, “2026 yılı için esas olarak kadın hakları mücadelesinin daha da yükseltilmesi gerektiği ve hep birlikte mücadele etmek gerektiğine inanıyorum. Bu birliğe davet ediyorum kadın örgütlerimizi. 10 Ocak’ta büyük kadın mitingimiz var. Kadın örgütleri bir arada seslerini yükseltecekler. Şiddete karşı haklarımız için, hayatlarımız için hep bir aradayız ve haklarımızın ve hayatlarımızın korunmasını talep ediyoruz. Sadece kadınlar için değil, şiddetsiz bir toplumu, ülkede barışın hâkim olduğu, ülkede açlığın, yoksulluğun ortadan kalktığı ve bütün insanların eşit bir biçimde saygı duyduğu bir toplum istiyoruz” dedi.