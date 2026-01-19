Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan 2026 celp ve sevk takvimi ile bedelli askerlik görev yerlerinin açıklanma tarihi belli oldu. Peki, 2026 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik görev yerleri nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, 2026 bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti. MSB, bedelli askerlik kapsamında silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının 22 Ocak tarihinde duyurulacağını bildirdi.

BEDELLİ ASKERLİK GÖREV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik yerlerini öğrenmek isteyen adaylar e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ya da MSB mobil uygulaması üzerinden erişebilecek.