T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, işçi alımına ilişkin ilan yayımladı. Yapılan açıklamada 157 sürekli işçi istihdam edileceği belirtildi. Peki, 2026 GSB işçi alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 45 engelli ve 112 eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan aday olmak üzere toplam 157 temizlik görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. Alımların İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirileceği belirtilirken, başvuruların 27 Nisan – 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr üzerinden, hizmet noktalarından veya Alo 170 hattı aracılığıyla yapılabileceği bildirildi.

GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel Başvuru Şartları

1)2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

5) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

7) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

8) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

9) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

10) Başvurunun son günü (04 Mayıs 2026) itibarıyla genel ve özel şartlar başlığında belirtilen şartlara haiz olmak.

Özel Şartlar

1) Sürekli İşçi – Engelli - Temizlik Görevlisi meslek kolu için;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.

b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde engelli olmak.

2) Sürekli İşçi – Eski Hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan - Temizlik Görevlisi meslek kolu için;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.

b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.

c) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü olmak veya aynı maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.