2026'nın ABD'de okuyan en başarılı 25 Türk öğrencisi açıklandı

StudyinAmerica.com tarafından her yıl hazırlanan "ABD'de Okuyan En Başarılı 25 Türk Öğrenci" listesi 2026 yılı için açıklandı. Harvard, Stanford, MIT ve Princeton gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrencilerin yer aldığı listede, akademik başarıların yanı sıra araştırma çalışmaları, girişimcilik, liderlik ve sosyal sorumluluk faaliyetleri de değerlendirmeye alındı.

StudyinAmerica.com Kurucusu Tamer Türkman, listede yer alan öğrencilerin Türkiye'nin uluslararası akademik alandaki başarısını temsil ettiğini belirterek, "Bu gençler, Türkiye'nin küresel başarı hikâyesinin temsilcileridir… Türkiye'nin insan kaynağının dünya ölçeğinde ne kadar güçlü olduğunun en somut göstergelerinden biridir. Bu araştırma diğer gençlere de ilham kaynağı oluyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜNİVERSİTELERİNDE EĞİTİM ALIYORLAR

Açıklamaya göre listeye giren öğrenciler, Harvard'dan Stanford'a, MIT'den Princeton'a kadar dünyanın en prestijli yükseköğretim kurumlarında eğitim görüyor. Öğrenciler; kanser tedavisine yönelik araştırmalar, yapay zekâ girişimleri, makine öğrenmesi, astrofizik, kuantum, moleküler biyoloji ve teorik bilgisayar bilimi gibi alanlarda yürüttükleri çalışmalarla uluslararası düzeyde dikkat çekiyor.

Listede yer alan öğrenciler arasında biyomedikal teknolojiler geliştiren, sürdürülebilirlik projelerine liderlik eden ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri ile araştırma merkezlerinden iş teklifi alan isimler de bulunuyor.

DEĞERLENDİRME SADECE NOT ORTALAMASINA DAYANMIYOR

StudyinAmerica.com, öğrencilerin yalnızca akademik performanslarını değil; araştırma üretkenliği, liderlik becerileri, gönüllülük faaliyetleri ve küresel ölçekte oluşturdukları etkiyi de değerlendirmeye aldı.

Tamer Türkman, listeye giren öğrencilerin 4,00 üzerinden en az 3,70 not ortalamasıyla mezun olmanın yanı sıra araştırma projeleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, liderlik rolleri ve staj deneyimleriyle de öne çıktığını belirtti.

Türkman, "Bugün dünyanın en güçlü üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrenciler, yalnızca diploma alan gençler değil; geleceğin bilim insanları, teknoloji liderleri, girişimcileri ve karar vericileri olarak yetişiyor. Laboratuvarlarda yürüttükleri araştırmalar, geliştirdikleri projeler ve uluslararası başarılarıyla hem üniversitelerini hem de ülkelerini en iyi şekilde temsil ediyorlar. Bu tablo, Türkiye'nin insan kaynağının dünya ölçeğinde ne kadar güçlü olduğunun en somut göstergelerinden biridir" dedi.

Ayrıca Türkman, "Listeye giren öğrencilerimiz, 4.00 üzerinden en az 3.70 not ortalamasıyla mezun olmanın yanında, araştırma projeleri, sosyal sorumluluk faaliyetleri, liderlik rolleri ve staj deneyimleriyle de örnek bir profil ortaya koyuyor. Pek çoğu mezun olmadan dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden, araştırma merkezlerinden ve lisansüstü programlardan kabul aldı. Onların başarıları, kendilerinden sonra ABD'de eğitim almayı hedefleyen gençler için de güçlü bir ilham kaynağı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

ABD'DE OKUYAN EN BAŞARILI 25 TÜRK ÖĞRENCİ