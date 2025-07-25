21 kişiye mezar olmuştu... Arı Apartmanı soruşturmasında 'asli kusurlu' tespiti yapıldı, iddianame hala hazırlanmadı

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 kentte büyük yıkıma yol açtı. 53 bin 725 kişinin hayatını kaybettiği, 107 bin 213 kişinin yaralandığı felaket nedeniyle binlerce bina saniyeler içinde yıkıldı. Yıkılan binalara ilişkin soruşturma ve dava süreçleri hala devam ediyor. Depremde yakınlarını kaybeden binlerce aile ise geçen süreye rağmen adalet arayışını sürdürüyor.

Aradan geçen iki buçuk yıla rağmen, yıkılan bazı binalara ilişkin soruşturmalar hala tamamlanmadı. Bu binalardan biri de Adıyaman'ın Besni ilçesi Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'ndeki 21 kişinin hayatını kaybettiği Arı Apartmanı.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden yedi akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporu, soruşturma dosyasına eklendi. Ancak aradan geçen zamana rağmen iddianame henüz hazırlanmadı.

"YAPI RUHSATINDA BELİRTİLEN BODRUM KATININ YAPILMADIĞI KANAATİ OLUŞMUŞTUR"

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı bilirkişi raporunda, "Yapı ruhsatında belirtilen yol kotu altındaki (bodrum) katın yerinde yapılıp yapılmadığı kesin olarak belirlenememiş olmakla birlikte 21 Eylül 2023 tarihli keşifte çekilen fotoğraflardan bodrum katının yapılmadığı kanaati oluşmuştur" denildi.

Raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"9 Haziran 1995 tarihli Yapı Ruhsatına ve 11 Mart 1999 tarihli Yapı Kullanma İzin Belgesine göre yapı S.S. Arı Kent Konut Yapı Kooperatifi'dir.

Ruhsatına göre yapı, yol seviyesi altı 1 ve üstü 6 olmak üzere 7 katlıdır. Yapı Kullanma İzin Belgesine göre binanın yol seviyesi üstündeki kat sayısı 6'dır. Yapı zemin artı 5 katlı gözükmekle birlikte zemin katta kalorifer, kapıcı dairesi ve normal katların her birinde 4'er daireden oluşmaktadır. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri arasında kat adedi bakımından uyumsuzluk söz konusudur. Bina bağımsız bölümleri açısından da dosyadaki belgelerde uyumsuzluk söz konusudur."

"DOSYADA BİNAYA AİT MİMARİ, STATİK PROJE, HESAP RAPORU VE ZEMİN ETÜT RAPORU BULUNMUYOR"

"Dosyada yer alan bazı ifade tutanaklarına göre yapı müteahhidi Şükrü İşitmen, bazılarına göre de Şükrü İşitmen ve Mehmet Nuri Tuğsuz'dur. Dosyada binaya ait mimari, statik proje, hesap raporu ve zemin etüt raporu bulunmadığından yapısal analiz yapılamamıştır.

Depremde binanın gevrek kırılması sonucu katların üst üste çökerek yıkıma uğradığı, pas paylarının yetersiz olduğu, etriye aralıklarının uygun olmadığı, etriye sıklaştırması yapılmadığı ve etriye kancalarının 90 derece olduğu görülmüştür. İki karot değerinden hareketle bina betonunun 1975-ABYYHY'de belirtilen asgari beton sınıfının (B160=C14) karakteristik basınç dayanımını sağlamadığı söylenebilir. Ancak, karot sayısının az olması nedeniyle binadaki betonun dayanımı ile ilgili yapılan bu değerlendirmenin ihtiyatla karşılanması gerekmektedir. Bununla birlikte, heyetimizin bina betonunun kalitesinin düşük olabileceğinin göstergesi niteliğini taşıyan tespitleri de vardır."

"KOLON-KİRİŞ BİRLEŞİM BÖLGELERİ ZAYIF, DONATI DÜZENLEMESİ YETERSİZ"

"Taşıyıcı elemanlarda kullanılmış olan çeliklerin şartname ölçütleri; minimum akma sınırı ve minimum çekme mukavemeti bakımından sağladıkları, ancak maksimum akma sınırı ve minimum birim kopma uzaması bakımından sağlamadıkları belirlenmiştir. Sünek davranışı etkilediği için donatıların minimum kopma birim uzaması bakımından standardın öngördüğü orandan daha düşük değerlere sahip olması hususu önemlidir.

Deprem sonrası görüntülerden binanın sünek davranış sergilemeyerek yıkıldığı tespit edilmiştir. Binanın bu şekilde hasar görmüş olması, kolon-kiriş birleşim bölgelerinin zayıflığı ve donatı düzenlemesinin yetersizliği ve malzeme kalitesinin yetersizliği ile ilişkilendirilebilir."

TÜM SORUMLULAR İÇİN "ASLİ KUSUR" TESPİTİ YAPILDI

Raporda, Arı Apartmanı'nın yıkımında sorumluluğu bulunan kişilerle ilgili kusur değerlendirmesi de yapıldı. Rapora göre, müteahhit, statik fenni mesul, yapı sahibi ve belediye görevlileri için "asli kusurlu" tespiti yapıldı.