21 Şubat DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.02.2024 - 00:37

Güncelleme: 21.02.2024 - 00:37

DÜZCE ilinde 21 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR mahallelerinde 2. SK., EREĞLİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, ARABACI, GÖKTEPE, KEPENÇ, KOÇULLU, KURUGÖL, N KENDISI, SARIYAYLA, YUKARI mahallelerinde AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKTAS, AKTAS KÜME EVLER, AKTAŞ KÖYÜ YOLU, ARABACI, ARABACI KÖYÜ YOLU, EDILLI., GÖKTEPE, GÖKTEPE KÖYÜ YOLU, GÖKTEPE KÜME EVLER, HÜRRIYET, KOÇAR, KOÇULLU, KOÇULLU KÖYÜ YOLU, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, SARIYAYLA KÖYÜ YOLU, YAGMUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AKÇAKOCABEY, ATIK, BERGÜZAR SK., CEZAEVI, CEZAEVİ SK., DOĞANCILAR KÖY YOLU, DORUK, EMİRLER CD., ESAT HOCA SK., ESER, HİSAR SK., HÜSEYİN ORHAN SK., İLHAN SK., İSMAİL KAPTAN SK., KALYONCU, KALYONCU SK., MEHMET ÜNNÜ SK., SEDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde EMIRLER, ESER SK., HÜSEYIN ORHAN, MEHMET HOCA SK., SUNA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE, KEPENÇ, KINIK, KİRAZLI, KOÇAR, N KENDISI, ORHANGAZİ, ORTANCA, YEŞİLKÖY mahallelerinde AKÇAKOCABEY BLV., AKÇAKOCABEY BULVAR, KEPENÇ, KEPENÇ KÖYÜ YOLU, KINIK, KINIK KÖYÜ YOLU, KINIK KÜME EVLER, KIRAZLI, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ YOLU, KOÇAR KÖYÜ YOLU, KURUGÖL, ORTANCA, ORTANCA KÖYÜ YOLU, SARIYAYLA, YESILKÖY, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GIRESUNLULAR, GİRESUNLULAR, OSMANİYE, YENİ mahallelerinde DOGANCILAR, EMEK SK., SANAYİ 6 SK., ÜÇDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 5693. SK., 5702., 5713. SK., 5752., 5752. CD., 5788. SK., 5790., 5790. SK., 5791. SK., 5824. SK., 5825., 5825. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACA mahallelerinde 1302. SK., 1303. SK., 1307. SK., AZİZ YÜKSEL SK., ERKAN ÇK., NIL SK., RÜYA, ŞANTİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, PINARLAR, SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5557., 5632., 5640. SK., 5645., 5646., 5646. SK., 5660., 5893., 5893. CD., 6500., 6550., 6650., 7000., PINARLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 737. CD., 811. SK., 821. SK., 823., 823. SK., 825., AKÇAM, AKÇAM SK., CELAL NALBANTOĞLU SK., ÇAMLI SK., KANUNİ SK., OVA SK., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIEVLER mahallelerinde 1.ÇAMLIEVLER CD., 10. SK., 11. SK., 12., 12. SK., 13. SK., 24. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 446. SK., 453. SK., 458. SK., 459., 459. SK., 461. SK., 462. SK., 464. SK., 490., 5734., 5736. SK., ÇATAK SK., ERCİYES SK., HAYDAR GÖSTERISLI, HAYDAR GÖSTERİŞLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMİMİLLİ mahallelerinde CEVDET KOMİT CD., EMEL SK., ENGİN SK., KARAYAKA SK., KEFELİ SK., SABIR SK., ŞÜKRÜ KOMİT SK., TATLICI SK., TESLİM SK., TÖRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde 1096. SK., GÜMRÜK SK., GÜNAYDIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE, YENİ mahallelerinde 1188. SK., 1189. SK., 1221. SK., 1224., 1225. SK., 1256. SK., 1266., 1267., 1271., 1285. SK., ARA SK., ÇETEK SK., EMIRAL SK., EMİRAL SK., ESKI AKÇAKOCA, ESKİ AKÇAKOCA CD., HAMİDİYE CD., HÜRRİYET CD., KASIM SK., KATİP ÇELEBİ SK., KIVILCIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, NUSRETTİN mahallelerinde 1086., 1107., 1107. SK., 1109. SK., 1111., 1111. SK., 1112. SK., 1114. SK., 1119. SK., 1121., D 100 KARAYOLU, D100 KARAYOLU, FEHMI ÖNEY, FEHMİ ÖNEY SK., GÜNAYDIN SK., NUSRETTİN SK., ŞEHİT HAKAN DİLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIEVLER, N KENDISI mahallelerinde 15. SK., 2.DÜZCE BULVAR, 22. SK., AKBIYIKLAR KÜME EVLER, OTOPARK, PARK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIEVLER mahallelerinde 16. SK., 17. SK., 2.ÇAMLIEVLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ mahallelerinde 431. SK., 433. SK., 473. SK., 474. SK., 475. SK., 499., 499. SK., ARKA SK., AZİM SK., AZMİMİLLİ SK., BARIŞ SK., BATUMLU AHMET SK., BAYRAK CD., BAYRAKTARBAŞI SK., BOYACI SK., CAVİT AYIŞIK SK., ÇALDIRAN SK., FABRİKA SK., GAZHANE CD., KEMAL ÇITLAK SK., KILIÇ SK., ŞEHİT YAŞAR ÖZGÜNER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 14:15-15:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIEVLER, UZUN MUSTAFA mahallelerinde 24. SK., 3. ÇAMLIKEVLER CD., 3.ÇAMLIEVLER CD., 3.DÜZCE BULVAR, 845. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 12:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 413. SK., 461., 511. SK., 512. SK., 5700., 5701., 5702. SK., 5703. SK., 5704., 5715., AZIZ YILDIRIM, CEMAL HIZAL SK., HÜSEYİN SENA SK., İSMAİL ÇAKMAN SK., KADIOGLU ALI, KADIOĞLU ALİ SK., SÖNMEZ, TUNA SK., UZAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMİMİLLİ, ÇAY mahallelerinde 522. SK., 567., 567. SK., ALEV SK., AYDIN SK., AYDINPINAR CD., EMNİYET SK., GENERAL SAMİ SK., MELTEM, MELTEM SK., MERİÇ SK., NARİN SK., TÜFEKÇİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY mahallelerinde 569. SK., ÇELEBİ SK., ELA BAHRIYE ORAL, ELA BAHRİYE ORAL BULVAR, EMNIYET, KUZEY, KUZEY SK., YAVUZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde AYNALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde YENİVAKIF KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACA mahallelerinde AKÇAKOCA KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE mahallelerinde 1271. SK., ATICI SK., KÖSE SK., MANOLYA SK., NERGİS SK., UMUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, HAMIDIYE, HAMİDİYE, KARACA, KOÇYAZI mahallelerinde 1226., 1233., 1256., 1257., 1257. SK., 1259. SK., 1264. SK., 1274. SK., 1275. SK., 1301. SK., 1311. SK., 1330. SK., 1335. SK., 1338. SK., 1342. SK., 1348. CD., 2296. SK., AKÇAKOCA DÜZCE YOLU, BİLİM SK., ÇİLELİ SK., ÇOBAN SK., D 100 KARAYOLU CD., DESTE, DESTE SK., ELİF SK., FAZLI YALÇIN SK., GAZİ CD., GÜDEN SK., IŞIK SK., KARANFİL SK., KAVAK SK., KAVALA SK., KİRAZ SK., KÜBA CAMİİ SK., MISIR SK., MİS SK., NİL SK., ORKİDE SK., PAPATYA SK., RECEP KÖROĞLU SK., SAHİL SK., SALKIM SK., SANAT, SANAT SK., SANTIYE, SANTRAL SK., SON SK., TAN SK., TEKNIK, TEKNİK SK., TEL SK., TRAFO SK., YARIM SK., YURT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, PAZARCIK mahallelerinde PAZARCIK, PAZARCIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAG, DAĞ, KÖSELER, MAREŞAL, TIRAŞLAR mahallelerinde ALAPLI YIĞLICA YOLU, DAG, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK SK., TIRAŞLAR KÖYÜ YOLU, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAÖREN, ESENÇAM, ESENTEPE, HECINLER, HECİNLER, ISMAILÇAYIRI, N KENDISI, NUHLAR, SARIKASIM, TURNACILAR mahallelerinde AKÇAÖREN KÖYÜ YOLU, ÇAMLISU, DÜZCE YIĞLICA YOLU, ESENÇAM KÖYÜ YOLU, ESENTEPE, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, HECINLER, ISMAILÇAYIRI, NUHLAR, NUHLAR KÖYÜ YOLU, SARIKASIM, SARIKASIM MAHALLESİ, TURNACILAR, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDÜZÜ mahallelerinde KURTDÜZÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.