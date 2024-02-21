21 Şubat İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.02.2024 - 00:37

Güncelleme: 21.02.2024 - 00:37

İstanbul ilinde 21 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk / SÜMER mah 203., 204., 211., 29/11., 29/14., 29/15., 29/5., 29/7., 29/9., 30/13., 30/4., 5., 8/2., 8/3., ÇİÇEK, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR, ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah sk / ATAKÖY 2-5-6. MAHALLE mah sk bölgelerinde 21/02/2024 10:00:00 - 21/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -VİŞNEZADE mah sk // ŞİŞLİ ilce -HARBİYE mah sk bölgelerinde 21/02/2024 10:00:00 - 21/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ASLAN YATAĞI, CİHANGİR, DR. MEHMET ÖZ, GÜNEŞLİ, SIRASELVİLER, SOĞANCI sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah ABDULLAH, BİLLURCU, HOCAZADE, KÜÇÜK PARMAK KAPI, MEŞELİK, SIRASELVİLER, TAKSİM KUYU, TEL, ÇUKURLU ÇEŞME, İPEK, İSTİKLAL sk bölgelerinde 21/02/2024 00:00:00 - 21/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah GENÇ OSMAN sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah KEÇECİLER sk / İSKENDERPAŞA mah AHMEDİYE, AÇIKLAR, AİLE, DEĞNEKÇİ, DOLAP, ESKİ SARAÇHANE, FEYZULLAH EFENDİ, HACI SALİH EFENDİ, HATTAT FEHMİ, HATTAT FEHMİ 1. ÇIKMAZI, HATTAT FEHMİ 2. ÇIKMAZI, HAVLUCU, HORHOR, KAMİLPAŞA, KARAKADI, KIZTAŞI, KURŞUNCU ÇIKMAZI, MACAR KARDEŞLER, MOLLA HÜSREV, ORTA ÇEŞME ÇIKMAZI, RAGIPBEY, RAĞBET, SOFULAR, SOFULAR TEKKESİ, SİMİTÇİ ŞAKİR, YEŞİL TEKKE KUYULU, ÖKSÜZLER sk bölgelerinde 21/02/2024 00:00:00 - 21/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KATİP KASIM mah ARAP MEHMET, FABRİKA, LANGA HİSARI, MERMERCİLER, SEPETÇİ SELİM, YENİSEPETÇİ, İSKELE MEYDANI sk / MESİHPAŞA mah AKSARAY sk bölgelerinde 21/02/2024 00:00:00 - 21/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah HAYRİYEHANIM, KANTARCILAR, KEPENEKÇİ, KEPENEKÇİ MEDRESESİ, KEPENEKÇİ SABUNHANESİ, KIBLE ÇEŞME, KIBLE ÇEŞME ÇIKMAZI, MURATEFENDİ, ODUN KAPISI YOKUŞU, TESVİYECİ sk / SARIDEMİR mah KANTARCILAR, KANTARCILAR ARALIĞI, KIBLE ÇEŞME, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, RAGIP GÜMÜŞPALA sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AYVANSARAY, AYVANSARAY KUYUSU, MUSTAFAPAŞA BOSTANI, MUSTAFAPAŞA BOSTANI ÇIKMAZI, ÇEMBER sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -SARIGÖL mah sk bölgelerinde 21/02/2024 00:05:00 - 21/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 646., 647., 647/1., ABDİ İPEKÇİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1408., 1410., 563., 563/2., 563/3., 563/4., 565., 565/1., 565/2., 571., 571/1., 571/2., 571/3., 571/4., 571/5., 573., 574., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 21/02/2024 00:05:00 - 21/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 1600., 559., 561., 561/1., ABDİ İPEKÇİ, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 21/02/2024 09:30:00 - 21/02/2024 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce -HUZUR mah sk // ŞİŞLİ ilce -ASKERİ BÖLGE mah sk bölgelerinde 21/02/2024 00:00:00 - 21/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah ESKİ BÜYÜKDERE sk / REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 21/02/2024 00:00:00 - 21/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AŞKIN, BASIN, DEVRİM, DOĞUŞ, FİDAN, GÜMÜŞLÜK, HABER ÇIKMAZI, HAMLE, HAZAL, HİDAYET ÇIKMAZI, MEDENİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SELİM ÇELİKHAN, SEVGİ, TAŞKIN, UĞUR, UĞUR DÜNDAR, ZENGİN sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, KONURALP, SULUSARAY, TANDIR, TEKİNER, TORAMAN, VERİM, ÇOLPAN, İLHAMİ sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ERTUĞRULGAZİ, KATİP ÇELEBİ, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, NAFİZ, NAHİT, RAHMET, REZZAN, RIZA, SEMİH, SULTANAHMET, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TİRYAKİ, ÖKSÜZ, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR sk / KURFALLI mah TARLA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6162., 6205. sk bölgelerinde 21/02/2024 10:00:00 - 21/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BELKIS HANIM, BEYAZEVLER, BURAK, DAMLA, ELMASAĞA, HALKEVİ, HASESKİ, KORKMAZ ÇIKMAZI, KÖSTEMİR, MİMAR SİNAN, NİL, ORUÇGAZİ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, YAY, YILDIRAN, İNÖNÜ, ŞARKI sk bölgelerinde 21/02/2024 13:00:00 - 21/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk / SÜMER mah 203., 204., 211., 29/11., 29/14., 29/15., 29/5., 29/7., 29/9., 30/13., 30/4., 5., 8/2., 8/3., ÇİÇEK, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR, ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah PİRSULTAN sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAŞKAYA, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / FATİH mah CANSEVER, CANSOY, CANİK, CENNET, CEREN, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 21/02/2024 10:00:00 - 21/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah BALIKÇIN, BÜLBÜL, FLAMAN, KIZ KUŞU, MARTI, SAKA KUŞU, SERÇE, SÜLÜN, TAVUS KUŞU, TURNA, YARASA, YENİ BÜLBÜL, ZÜMRÜTÜ ANKA, ŞAHİN sk bölgelerinde 21/02/2024 00:00:00 - 21/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1511., 1513., AKBABA, BALIKÇIN, DERE KUŞU, DİVRİĞİ KUŞU, GÖKKUŞU, MARTI, MUHABBET KUŞU, PENGUEN, PİLİÇ, SERÇE, SÜLÜN, TAVUS KUŞU, ZÜMRÜTÜ ANKA, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk bölgelerinde 21/02/2024 00:00:00 - 21/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, BÜLBÜL, DR. SADIK AHMET, GECEKUŞU, HÜD HÜD KUŞU, KARTAL, KAŞIKÇIN, KUĞU KUŞU, SARI ASMA, SÜLÜN, TOY, YARASA, ŞAHİN, ŞAKRAK KUŞU sk bölgelerinde 21/02/2024 00:00:00 - 21/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.MUAMMER AKSOY, 1.MİMAR SİNAN, 1.SERAP, 1.UZAY, 3.İNÖNÜ, AHMET SEVİM, AKYEL, AYYILDIZ, BAHARİYE, DERİN, FEZA, KAFKAS, MERT, ORAY, SERİN, TÜRKMEN, URLA sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, 12. DEVRİYE, 13. DEVRİYE, EMİN, GÖÇMENLER, GÜZELYOL, KARLITEPE, MARTIKUŞU, TAFLANLI, ÇUKURTARLA sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 63., 64., 65., 66., 67., AVASKÖY YOLU, BELEN, BİLGEHAN, YUNUS sk / YILDIRIM mah BİR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KEMAL PAŞA, NAZAR, ŞAİR AKİF, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 21/02/2024 09:30:00 - 21/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 30., 58., 60., 61., 67., 68., ACAR, AVASKÖY YOLU, CEM, FATİH, NAZİF EFENDİ, SALİHOĞLU, ÇUKUROVA sk / YILDIRIM mah AVASKÖY YOLU sk bölgelerinde 21/02/2024 09:30:00 - 21/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2511., HACI BOSTAN sk bölgelerinde 21/02/2024 00:00:00 - 21/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 922., 923., 924., 925., 926., 928., 961., 962., 963. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 3/2., 8/1. sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2006., 2008., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 913., 917., 922., 923., 924., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 931., 933., 934., 938., 940., 941., 944., 945., 947., 948., 949., 950., 951., 952., 953., 954., 955., 956., 957., 958., 959., 960., 961., 962., 963., FATİH sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 3/2., 8/1., 8/3. sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAYALIK sk bölgelerinde 21/02/2024 00:00:00 - 21/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEYZADE, DUMLU, FERAHLAR, KUMRU, ULUGAZİ sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DİZER, HACER HANIM, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK, RESSAM HALİM, ÇAY ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah KARACA, ÇAVUŞPAŞA, İMARLI sk bölgelerinde 21/02/2024 10:00:00 - 21/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY 18. sk bölgelerinde 21/02/2024 11:00:00 - 21/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 21/02/2024 12:00:00 - 21/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce -ORUÇREİS mah sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce -ORUÇREİS mah sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 577., 578., 578/1. ÇIKMAZ, 579., 590., BARBAROS sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2235. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 54., 55., 56., 58., 61., 62., 63., 64., 64/1., 65., 67., AKDENİZ, DAVUTPAŞA, MELİKŞAH, SEMERKANT, YILDIZ sk bölgelerinde 21/02/2024 11:00:00 - 21/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 21/02/2024 00:00:00 - 21/02/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, MISIR, SECİYE sk bölgelerinde 21/02/2024 02:00:00 - 21/02/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, SECİYE sk bölgelerinde 21/02/2024 04:00:00 - 21/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah GÖLBOYU, KÖROĞLU, ÇALIŞLAR sk / KAVAKLI mah BEKTAŞ, DENİZ AKTAŞ sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE, HARBİYE, ÇALIŞLAR, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 176., 194., 57., GAZİEMİR, KANUNİ, SANCAKTAR, YAKUPLU sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ANADOLU, KUŞDİLİ, OSMANLI, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118., 133., 136., 140., 155., 156., 157., 158., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 21/02/2024 00:00:00 - 21/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah YUNUS EMRE sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ATMACA, YARASA, YUNUS EMRE, ÇARŞI sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME sk / FATİH mah ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1215., 1216., 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1240., 1241., 1242., 1243., 1244., 1245., 1246., 1263., 1270., 1274., 1282., 1283., 1288., YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 21/02/2024 09:00:00 - 21/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2523/1., 2524., 2525., 2528., 2529., 2530., 2531., PEYAMİ SAFA, S, U, Y, Z sk bölgelerinde 21/02/2024 10:00:00 - 21/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.