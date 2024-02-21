21 Şubat SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.02.2024 - 00:37

Güncelleme: 21.02.2024 - 00:37

SAKARYA ilinde 21 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKTEPE, SARIBEYLI mahallelerinde KIRKTEPE, KIRKTEPE 4, KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRKTEPE SK., KIRKTEPE/2, KIRKTEPE/4, KULOGLU, KULOGLU/2, KULOĞLU SK., SARIBEYLI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISARET, İŞARET, TURNALI mahallelerinde ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., ISARET MERKEZ, ISARET/11, ISARET/13, ISARET/5, İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, İŞARET MERKEZ, MERKEZ, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULAKLI mahallelerinde CİMŞİTLER, İsimsiz124, KULAKLI/8, POTLAR, YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ELPEREK mahallelerinde 18. SK., 19. SK., AÇELYA SK., AKASYA SK., DERE SK., ERGUVAN SK., FİRUZE SK., GÜRBÜZ SK., IRFAN EFENDI, KARANFIL, KARBEYAZ SK., KARDELEN SK., KINALI SK., KUYULU SK., LALE SK., MEZARLIK İÇ YOLU, MINE, MITHATPASA, MİNE SK., MİTHATPAŞA CD., NILÜFER, NILÜFER SK., NİLÜFER SK., SAMI KARADAYI, SARMAŞIK SK., SEDAT ERYİĞİT CD., SEHIT HÜSEYIN IPEKÇIOGLU, SOYLU SK., SULTAN SK., SÜMBÜL SK., ŞEHİT ERSİN YENER SK., ŞEHİT HÜSEYİN İPEKÇİOĞLU CD., ŞEHİT MUSTAFA ÇALIK CD., ŞEHİT YILMAZ AKKANOĞLU SK., TATLI SK., YASEMİN SK., ZAMBAK SK., ZIYA PASA, ZİYA PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNÖNÜ, YENI, YENİ mahallelerinde 5007, 5007 SK., 5008, 5008 SK., 5009 SK., 5010 SK., 5011 SK., 5031, 5031 SK., 5033 SK., 7059 SK., ADA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DEDELER, DOKURCUN, GÖKÇELER, HAYDARLAR, TAŞAĞIL, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ÇAKILLIK, ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK_1, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, ÇAKIROĞLU SK., DEDELER SK., DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÜZLEK SK., HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOROZLAR, ILIMIYE, İLİMİYE SK., İsimsiz80, MENDERES CD., SULUCA OVA YAYLASI, TAŞAĞIL SK., TUZLA, TUZLA SK., YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ, YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIÇKIDERE, TASBURUN, TAŞBURUN mahallelerinde AYDINLAR SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE (SK.), BIÇKIDERE SK., TASBURUN, TASBURUN SK., TAŞBURUN, TAŞBURUN SK., YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKALLIK mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, ÇAKALLIK, ÇAKALLIK KÖYÜ İÇ YOLU, HENDEK ALTINDERE YOLU, HENDEK KARADERE YOLU, MUHTAR, OKUL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde 3203., 3206., 3208., HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, KAVAKLAR, KAVAKLAR-, LEYLAK, YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALIDIYE, HALİDİYE, HISARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN, SEKİHARMAN, TASOLUK, TAŞOLUK, UMURBEY, YAYLAK mahallelerinde 1552., 1554., 1558., 1703., 2153., 2353., 2356., 2359., 2401., 2451., 2452., 2453., 2454., 3506., 4202., 4204., 4208., 4356., 4652., 4708., 4711., 4714., 4715., 4716., 4722., 4727., 4752., AKDOGAN, AKDOGAN SK., AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR KÖYÜ YOLU, ALIPLAR SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, CECELER, CECELER SK., ÇINE, ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMIRLER, DURAKLAR SK., DURMUŞLAR, GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., İsimsiz102, İsimsiz137, KADILAR SK., KARACAÖREN, MUZAFFERİYE, SAFIBEY, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SAFİBEY SK., SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TAŞOLUK SK., UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY/1, UMURBEY_1, YAYLAK, YAYLAK SK., YENI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, BAGCAZ, BAĞCAZ, BELPINAR, BURHANIYE, BURHANİYE, DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, GÜNEY, HIRKA, KAMISLI, KAMIŞLI, KARAÇAM, KIZILKAYA, KORU, KULFALLAR, SARAÇLI, SETÇE, SÜTALAN, YÖRÜKLER mahallelerinde 1507., 2101., 2104., 2653., 2658., 2659., 2663., 2664., 2665., 2667., 2671., 2873.-, 2953., 3656., 3803., 4255., 934., 957., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKİ SK., ASAGI, AŞAĞI SK., BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, BELPINAR, BELPINAR SK., BURHANIYE, BURHANIYE SK., BURHANİYE SK., CELALLER, DEDEYERI, DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DURAKLAR, DURAKLAR-, DURMUSLAR, ELMADERE SK., ESME- SK., EŞME, EŞME SK., GEYVE TARAKLI, GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASANLAR, HASANLAR SK., HIRKA, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz76, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KARAVANLAR, KARAVANLAR SK., KARSI, KARŞI SK., KAZAKLAR, KEMERLER, KEMERLER SK., KIRAN, KIRAN SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KORU KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., KÜP, MERKEZ-, MERKEZ SK., ORTA, ORTA SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, SARAÇLI, SARAÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI SK., SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHİT RECEP DEMİR SK., UZUNTARLA, YAYALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE mahallelerinde DERE, HARMAN, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, KURUDERE CD., MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALBALLAR, BEKİRLER, ÇIFTLIK YAYLASI, ÇİFTLİK, DISDEDELER, GÖKÇESARAY, HACIMAHMUT, HACIMAHMUT MERKEZ, HANYATAK, İÇDEDELER, KASIKÇISEYHLER MERKEZ, KAŞIKÇIŞEYHLER, KEMALLER, KILAVUZLAR YAYLASI, MUSTANLAR MERKEZ, TASYATAK, TAŞYATAK, TUZLA, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde ALBALLAR, ALBALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, ALBALLAR YAYLASI, ÇIFTLIK MAH. YAYLASI YOLU, DEDELER YAYLASI, DISDEDELER YAYLASI, GÖKÇESARAY MERKEZ YAYLASI, GÖKÇESARAY YAYLA EVLERI YOLU, HACIMAHMUT ÇİFTLİK YAYLASI, HACIMAHMUT KÖYÜ YAYLASI, HACIMAHMUT MERKEZ MAH. YAYLASI YOLU, HANYATAK, HANYATAK SK., İÇDEDELER KÖYÜ İÇ YOLU, KASIKÇISEYHLER MERKEZ KÖY YOLU, KAŞIKCI ŞEYHLAR YAYLASI, KAŞIKÇIŞEYHLER KÖYÜ YOLU, KEMALLER YAYLASI, KILAVUZLAR YAYLASI YOLU, MAHDUMLAR YAYLASI, MUSTANLAR YAYLASI YOLU, ŞEYHLER YAYLASI, TASYATAK, TAŞYATAK, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TAŞYATAK SK., TUZLA KÖYÜ İÇ YOLU, UGURLU YAYLASI, UĞURLU KÖYÜ İÇ YOLU, YANIK YAYLASI, YAYLA, YAYLAALTI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAPUÇÇULAR, TIGCILAR, TIĞCILAR mahallelerinde 1216 NOLU, 1217 NOLU SK., ADNAN MENDERES CD., ATATÜRK, DÖNER GEÇIT, DÖNER GEÇİT SK., IPEK, İPEK SK., KADIR HOCA, KESCI, KESCİ. SK., SERVET, YENICAMI SK., YENİCAMİİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TIGCILAR, TIĞCILAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1218 NOLU SK., 15 TEMMUZ, 1557 NOLU SK., 1558 NOLU, 1558 NOLU SK., 1560 NOLU SK., DİKEN SK., HASIRCILAR CD., KIRIMLI SK., KOL SK., KURBANLAR, KURBANLAR SK., MEHTAPLI SK., SÖNMEZ SK., TERZİOĞLU SK., YENICAMI, YENİCAMİ BULVAR, YENİCAMİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN mahallelerinde 470 NOLU SK., 471 NOLU SK., ÇÖVENCİ SK., SAVAS CD., SAVAŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEMERCILER, SEMERCİLER, YAĞCILAR mahallelerinde 780 NOLU SK., 783 NOLU SK., 784 NOLU SK., BOYLU SK., ÇARK, ÇARK CD., GÖKÇE SK., KANCA, KANCA SK., KAVAKLAR CD., ÖNDER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER, TUZLA mahallelerinde 1113 NOLU, 1118 NOLU SK., ÇEVRE YOLU CD., INCE SK., KARASU, KARASU CD., TEKELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, TABAKHANE, TEPEKUM, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1130 NOLU SK., 1131 NOLU SK., 1132 NOLU, 1132 NOLU SK., 1133 NOLU SK., 1134 NOLU SK., 1136 NOLU, 1136 NOLU SK., 1137 NOLU SK., 1139 NOLU SK., 1144 NOLU SK., 1541 NOLU SK., 3002 SK., 3003 SK., 3005 SK., 3006 SK., 3016 SK., 3018 SK., ARI, ARI SK., AYRIK, AYRIK SK., BAĞIŞLAR SK., BELGIN, BELGİN SK., BEYHEKIM, BEYHEKİM SK., CENGIZ SK., CENGİZ SK., ÇAKMAK SK., EMIR SK., EMİR SK., HAZER SK., IRFAN SK., İRFAN SK., KIR SK., MEÇ SK., MİMAR SİNAN SK., PAZAR SK., POSTAHANE SK., SAKARYA CD., SAZ SK., SEHIT MEHMET NURI KOCABIYIK, SEHIT MEHMET NURI KOCABIYIK SK., SIRA SK., ŞEHİT MEHMET NURİ KOCABIYIK SK., ŞEHİT SADULLAH BENDER SK., TIKIZ SK., YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, TABAKHANE, YENİ mahallelerinde 2001 SK., 3004, 3004 SK., 3007 SK., 3008 SK., 3010 SK., 4025 SK., 4027, 4027 SK., KARA, KARA SK., KÜPÇÜLER, KÜPÇÜLER CD., M.AKİF ERSOY CD., PETEK SK., SAKARYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAKISLAR, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER mahallelerinde 69 NOLU SK., 70 NOLU SK., 71 NOLU SK., 72 NOLU SK., AKSU, AKSU CD., BELEDIYE, BELEDİYE CD., ÇAYKIŞLA CD., NEHİR CD., PİRAHMETLER CD., SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Şubat Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DILMEN, DİLMEN, ERENLER mahallelerinde 1049 SK., 51. SK., 6054 SK., 6056 SK., 6058, 6058 SK., 6060, 6061 SK., 6062, 6063 SK., 6065 SK., 6067 SK., 6073 SK., 6075 SK., 7024 SK., 7026 SK., 7040 SK., 7044 SK., 7045 SK., 7047 SK., 7051 SK., 7053 SK., 7066 SK., 7068, 7070, 7070 SK., 7120 SK., 7124 SK., BAGLAR, BAGLAR CD., BAĞLAR CD., MEZARLIK, PINAR KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, SAKARBABA, SAKARBABA CD., SEHIT ILHAN ARAS CD., ŞEHİT İLHAN ARAS CD., TÜRBE CD., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.