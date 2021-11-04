21 ülkeden bin 500 bisikletçi Çeşme'de pedallayacak

04 Kasım 2021 Perşembe, 12:50

Çeşme Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen profesyonel ve amatör bisiklet yarışlarıyla sporculara nitelikli yarış deneyimi sunan Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro bu yıl 6-7 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

110 km’lik Carraro Parkuru ve 63 km’lik Toyota HYBRID Parkuru olmak üzere iki farklı yarışa ev sahipliği yapacak organizasyona bin 500 sporcu kayıt oldu. Türk sporcuların yanı sıra 21 ülkeden yabancı katılımcıların parkura çıkacağı yarışlarda yabancı sporcu sayısı 46 olacak.

Türkiye'den ise İzmir dahil 41 şehirden sporcular Çeşme’ye gelecek. Her iki yarışın start ve finiş noktaları ise Çeşme Şehir Merkezi olacak.

PEDALLAR ÇOCUKLAR İÇİN DÖNECEK

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kuralları uyarınca düzenlenecek yarış için elde edilen kayıt gelirleri ise bisiklet sevgisini iyiliğe dönüştürmek için kurulan Veloturk’ün “Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” projesine aktarılacak ve ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edilecek.

Toyota HYBRID Parkuru’nda ayrıca paralimpik atletler mücadele edecek ve bu sosyal sorumluluk projesine destek verecekler. Sarper Günsal, Arda Türkmen, Berkem Ceylan, Aydın Diricanlı, Okan Can Yantır ve Umut Duygu tarafından kurulan Veloturk, “Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” projesi sayesinde bugüne kadar binlerce çocuğun hayallerinin gerçek olmasını sağlanmıştı.

ORAN: 6’INCI KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Bu yıl 6’ıncısını gerçekleştireceğimiz Velotürk Gran Fondo Çeşme by Carraro’ya ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Türkiye’nin hatta dünyanın dört bir tarafından bisikletçilerimizi ve sporcularımızı ağırlayacağız. En güzel tarafı ise pedalların çocuklarımız için dönecek olması. Şimdiden tüm sporcularımıza başarılar diliyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Program

6 Kasım 2021

10:00 - 22:00 Veloturk Gran Fondo Çeşme Kayıt ve Yarış Kiti Teslimi - Çeşme Belediyesi

10:00 - 19:00 Expo - Cumhuriyet Meydanı

13:00 - 14:00 Veloturk Fun Ride

14:00 - 15:00 Bisiklet dağıtımı (Veloturk projesi kapsamında)- Cumhuriyet Meydanı

7 Kasım 2021

07:30 - 17:00 Expo - Cumhuriyet Meydanı

06:00 - 07:30 Veloturk Gran Fondo Çeşme Kayıt ve Çanta Teslimi - Çeşme Belediyesi

08:00 Veloturk Gran Fondo Çeşme CARRARO Parkur Start - Çeşme Şehir Merkezi Start Noktası

08:30 Veloturk Gran Fondo Çeşme TOYOTA HYBRID Parkur Start - Çeşme Şehir Merkezi Start Noktası

13:30 Veloturk Gran Fondo Çeşme Ödül Töreni - Cumhuriyet Meydanı