22 Ekim 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 22.10.2023 - 08:42

Güncelleme: 22.10.2023 - 08:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmezken pazar gününün yaz aylarını andırması bekleniyor. Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerinde 1-3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli, doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KARS °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık