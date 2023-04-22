22 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? Bayramda hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 22.04.2023 - 07:26

Güncelleme: 22.04.2023 - 07:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz (Düzce ve Zonguldak dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor..

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Zonguldak ve Düzce dışında) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı bulutlu