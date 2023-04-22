22 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji 22 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre deprem bölgesindeki 11 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. İşte bayramın 2. günü il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz (Düzce ve Zonguldak dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor..
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı bulutlu
K.MARAŞ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Zonguldak ve Düzce dışında) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
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