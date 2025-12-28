Futbolda bahis soruşturması: Nef'ten Erden Timur açıklaması!

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Nef'ten bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başta sosyal medya platformları olmak üzere bazı medya organlarında haberciliğin etik ilkeleriyle bağdaşmayan, taraflı, sorumsuz, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte yayın ve paylaşımların sürdürülmesi nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğumuz gereği yeni bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erden Timur'u ve şirketimizin kurumsal itibarını hedef alan; herhangi bir somut olgu ve belgeye dayanmayan, kamuoyunu yönlendirmeye dönük spekülatif açıklama ve yayınları kesin bir dille reddettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bu doğrultuda, herkesi yargı sürecine ve masumiyet karinesine saygı göstermeye; doğrulanmamış iddialar üzerinden algı oluşturma çabalarından uzak durmaya davet ediyoruz. Şirketimiz ve Sayın Erden Timur'un kişilik hakları ile ticari itibarını korumak amacıyla tüm yasal haklarımızı kararlılıkla kullanacağımızı özenle belirtiriz."

NEF' İN İLK A ÇIKLAMASI

Nef, cumartesi günü Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, yürütülen hukuki sürecin sonunda Timur'un aklanacağına olan inançlarının tam olduğunu duyurdu.

"Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erden Timur hakkında basında yer alan bazı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Sayın Erden Timur, hayatı boyunca tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat ve hukuki çerçeve içerisinde iyilik ve dürüstlükle sürdürmüştür. Sayın Timur'un suçsuzluğunu kanıtlayacak tüm bilgi ve yasal belgeler eksiksiz olarak yetkili mercilere sunulmaya hazırdır.

Yürütülmekte olan hukuki sürecin, ilgili makamlarca yapılacak değerlendirmeler neticesinde açıklığa kavuşacağına ve kendisinin bu süreçten aklanarak çıkacağına olan güvenimiz tamdır.

Şirketimiz, profesyonel Yönetim Kurulu ve yönetim ekibi ile faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir. Adalete olan inancımız çerçevesinde hukuki sürecin olağan seyri içerisinde tamamlanmasının ardından adil bir şekilde Sayın Timur'un lehine neticeleneceğine inanmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

ERDEN TİMUR HAKKINDAKİ İDDİALAR

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberinde; Erden Timur'un doğrudan bahis değil bahisle bağlantılı para trafiği ve kara para mevzuatı olduğu belirtildi.

Timur'un incelenen banka hesaplarında; bahis kaynaklı olduğu değerlendirilen para giriş - çıkışları, paranın kaynağının gizlenmesi / izinin kaybettirilmesi şüphesi, birbiriyle bağlantılı ve olağan dışı finansal işlemlerin tespit edildiği ileri sürüldü.

Erden Timur'un doğrudan maç ayarlama şüphesiyle değil, bahis ve şüpheli finansal hareketler üzerinden, bahis suçları ve kara para mevzuatı kapsamında incelemeye alındığı ifade edildi.

ULTRASLAN'DAN DESTEK A ÇIKLAMASI

Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin de katıldığı programda Erden Timur ile ilgili açıklama yaptı ve Timur'a destek olacaklarını söyledi. BTV YouTube kanalına konuşan Şirin, "Erden Timur'a destek olacağız. Adliyeye gideceğiz. Erden Timur kırmızı çizgi" diye konuştu.

Sebahattin Şirin'in açıklamalarının ardından lideri olduğu UltrAslan grubundan da Erden Timur'a destek mesajı yayınlandı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Henüz ifadesi dahi alınmayan fakat günlerdir Erden Timur adıyla Galatasaray'a itibar suikasti yapmaya çalışan yasadışı bahis ve uyuşturucu operasyonundan alınmış başkanı olan suyun karşı yakasının trollerini gülerek takip ediyoruz.

Galatasaray markası prim yaptırdığı için Erden Timur adını kullanarak üstünde tepinmeye kalkan medyadaki tüm aparatları not ediyoruz.

UEFA'dan Tescilli, şikeden hüküm giymiş, yasadışı bahisten alınmış, uyuşturucu operasyonundan yargılanmış isimlere bile UTANILMADAN, SIKILMADAN, ARSIZCA sahip çıkıldığı ortamda Sebahattin Ağabeyimizin dediği gibi; Eski Sportif A.Ş Başkanvekilimiz Erden Timur YALNIZ DEĞİLDİR!

Erden Timur'a yöneltilen suçlamalardan aklanarak çıkacağına inanıyor, adalete güveniyoruz.

Yarın (Pazartesi) Saat 09:00'da Çağlayan Adliyesinde toplanmaya başlıyoruz."

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Anadolu Ajansı'nın servis ettiği gelişmeye göre, "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan, arasında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un da olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, Galatasaray'ın eski sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ın da aralarında olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyonda başka şehirlerde gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen bazı zanlıların ifade işlemlerine başlanmadığı bilgisine ulaşıldı.

Gözaltına alınan tüm şüphelilerin, ifadelerinin alınmasının ardından pazartesi günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıkça cuma günü yapılan açıklamada, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, bu deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin, il müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği aktarılmıştı.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu 14 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi icra edilmiştir."

GÖZALTINA ALINANLAR

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda futbolcular Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Figen Özkaya, eski emniyet personeli Emrah Günaydı, restoran müdürü Burak Söyleyen, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, Ecem Alkaş, Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu, Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Burcu Kurt gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

ERDEN TİMUR, MURAT AĞIREL'E KONUŞMUŞTU

Erden Timur, 20 Şubat 2025 tarihinde çıkan Kirli Çark isimli kitabın yazarı Murat Ağırel'e o dönemde de çıkan bazı iddialarla ilgili açıklama yapmıştı.

İşte Erden Timur'un 131. sayfada yer alan açıklamaları:

"Hatırladığım, tam bu 15 Temmuz 2016 döneminden sonraydı, Polis, 'Erden Bey ile görüşmek istiyoruz' demişti. Bizde o zaman Emre vardır. O da benimle birlikte girmişti polislerin görüşmesine ama polisler 'biz yalnız görüşmek istiyoruz' demişlerdi. Onlar da görüşmede 'biz Veysel Şahin'i araştırdık, böyle böyle birisi, sizle ilgili bir şey yok ama bu proje bitmiş, devredilirse ona biz operasyon düzenleyeceğiz ama daha delil topluyoruz, sizden ricamız bunları devretmeyin ki biz bunlara el koyalım, devrederseniz el koyamayız, bunları satarlar' diye uyardılar.

Biz de Veysel Şahin tarafını oyalamıştık. Sonra da zaten el konulmuştu. Tabii o günlerde adamların kim olduğunu da bilmiyordum, bahisle ilgili mi diye. Kumarhaneci diye zannediyorduk sonra bahisçi çıktı. 1+1 evler vardı küçük, gelmişlerdi hatırlıyorum. Toplamda 700-800 metrekareydi aldıkları. İki tane 4+1 ediyor. 24 daire çok gibi görünüyor ama toplamda iki üç tane büyük daire boyutunda hepsi.

Bizim evleri kimlerin aldığına da çok bakamayız. Ben şu ana kadar 43 küsur bin konut ve arsa satmışım. Teknik olarak da bilemeyiz. Adam televizyon da alıyor, araba da alıyor.

Satın alma işlemi Veysel Şahin ismiyle de olmadı. O zaman da zaten başka bir isimdi. Polisler de satın alan kişinin onun adamlarından biri olduğunu, onunla irtibatlı biri olduğunu söylemişti."