22 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.02.2025 - 09:09

Güncelleme: 22.02.2025 - 09:09

KOCAELİ ilinde 22 Şubat Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., ATATÜRK, ATMACA SK., CELAL, CELAL SK., LALE SK., UZUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5101., 5101. SK., 5105., 5105. SK., 5111. SK., 5117. SK., 5121. SK., 5122., 5122. SK., 5123. SK., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5129. SK., 5130., 5130. SK., 5131. SK., 5133., 5133. SK., 5134. SK., 5135., 5136., 5136. SK., 5138., 5138. SK., 5140. SK., 5142. SK., 5144. SK., 5146., 5146. SK., İBRAHİM KARAKURT CD., MENDERES, MENDERES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 05:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI mahallelerinde ÖMER TÜRKÇAKAL BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 05:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde LADIN, LADİN SK., ÖMER TÜRKÇAKAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR YAKACIK, PASADAG, PAŞADAĞ, YAYLACIK mahallelerinde ACUN, ACUN SK., AHMET PASA, AHMET PAŞA SK., AHMET YESEVİ SK., AKER SK., ALTINTAŞ SK., ALTUN SK., ARITMA YOLU, ARITMA YOLU CD., ATAK SK., ATMACA, BASER, BAŞER SK., BERAY, BEYAZ ZAMBAK, BEYAZ ZAMBAK SK., BILIR, BOZTEPE SK., CUMHURIYET, ÇAĞLAR SK., ÇELİKİZ SK., ÇOBAN YILDIZI SK., ÇOBANOGLU, ÇOBANOĞLU SK., DEĞİRMEN SK., DERVİŞOĞLU SK., FINDIKLIK, FINDIKLIK SK., FURKAN, FURKAN SK., GENÇAĞA SK., GÜNDOĞAN SK., GÜZELPARK, GÜZELPARK SK., HACI ALİ SK., HACI SEVKI, HACI ŞEVKİ SK., HOCAEFENDI, KARS, KAYABASI, KONAK, KONAK SK., KURAN SK., MEVSIM, MEVSİM SK., NEŞELİ SK, NURİ PAŞA CD., ORKIDE, ORKIDE SK., ORKİDE SK., OSMAN YILMAZ SK., ÖZBAY SK., ÖZEN SK., ÖZKANLI, PIRLANTA SK., RAUF ORBAY SK., SALKIM SK., SAMYELİ SK., SENEM, SEVAL, SU DEPOSU SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞİRİN SK., TUFAN SK., ULUS CD., YAKACIK, YAKACIK CD., YARISALANI, YARIŞALANI CD., YAŞAM SK., YILMAZ SK., YILMAZLAR SK., YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUVAKENT SİTESİ SK, ZEHRA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR YAKACIK mahallelerinde MEKTEP SK., MESELIK, MEŞELİK SK., MISIRLIOĞLU SK., ULUDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, TAHTALI, TERZILER mahallelerinde A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKII, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLIK MEVKII KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURGUTLU MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER, Y.SOFULAR MEVKII, Y.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, MAMURIYE, SİYRETİYE mahallelerinde KARAKAŞ, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., AKÇAKESE, AKÇAKESE SK., AKÇAKESME, ASMALI SK., ATAŞ SK., AVDAN SK., BESEVLER, BEŞEVLER CD., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., ÇOBAN PÜSKÜLÜ, DİŞBUDAK SK., ECRIN, ECRİN SK., EVLİYA SK., FINIKE, FİNİKE SK., GÜLAGACI, GÜLAĞACI SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., GÜRAY SK., HARDAL SK., HASAN TAHSİN CD., HÜRMET, HÜRMET SK., KAYNAK, KAYNAK SK., KINA, KINA SK., MANAVGAT, MANAVGAT CD., MAZBATA, MEHMET AKİF ERSOY CD., SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., SUKENT SİTESİ YOLU SK, TEL SK., VISNE, VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde YENI MAH. KAMP YOLU, YENİ MAH. KAMP YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BALLAR, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, HACI ŞÜKRÜ SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KURTULUS, KURTULUŞ SK., POTLAR MEVKII, RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, HÜDAVERDİLER, KARADIVAN, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde BAYRAK, BAYRAK SK., BESTE SK., ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY SEKER, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., DOĞA SK., KARADENİZ SK., KAYALI SK., MEŞE SK., PINAR SK., ŞEKER SK., TAFLAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 447., 448., 452., 457., 459., 459. SK., 485/1., 501., 501. SK., 507., FEVZİ ÇAKMAK CD., RAHMİ DİBEK CD., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.