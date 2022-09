22 yaşındaki esnaf isyan etti: 'Türkiye'de yaşamak istemiyorum, hayat kalmadı'

08 Eylül 2022 Perşembe, 17:42

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, CHP Merkez İlçe Başkanı Talat Karağaç ve beraberindeki heyet ile Cumhuriyet Bulvarı’nda esnafı ziyaret etti.

Bir esnaf, “AK Partili olduğunda bu ülkede her şey oluyor, AK Partili olmadığın zaman hiçbir şey olmuyor. Ben işin açığını söyleyeyim; kim gelirse gelsin değişmesi gerekiyor. Bu sistemin değişmesi lazım. Kalıplaşmış, soygun başını almış gitmiş, daha düne kadar urgan atanlar şimdi yan gelip yatıyorlar. Bak, burada 3-4 kişi bekliyoruz. Ne BAĞ-KUR’umuzu ödeyebiliyoruz ne sigortamızı ödeyebiliyoruz, hastalık had safhada" diye konuştu.

"MAZOTA İNDİRİM GELDİ, ERTESİ GÜN DOĞAL GAZ VE ELEKTRİĞE ZAM GELDİ"

Aksaraylı başka bir esnaf da şunları söyledi:

"Şu mevsim oturacak zaman mı? Cayır cayır çalışmamız lazım ama şu an da oturuyoruz. Onuncu ay da elektriğe, doğal gaza, ona, buna zam geliyor. Bakalım bu işin içinden millet nasıl çıkacak? Dün mazota zam geldi, ertesi gün elektrik ve doğal gaza zam geldi. Niye? Bir taraftan alıyor, bir taraftan bindiriyor. Zaten millet şu an da koronadan yeni kendini toparlamaya çalışıyor, sen zamlarla milleti geri bunaltıyorsun. Kışa bu adam hazırlıksız yakalanmış oluyor, ne yapacak bu adam? Adam, kamyonu var, Devlet Su İşleri'nden emekli adam, buraya durmadan kömür yıkıyor. Kimdir yıktığı adamlar; necidir araştırma yok. Bir şey sorduğun zaman ‘Sen niye sordun’ diyor. Diğer tarafta gariban da affedersin yorganı iki katlayıp yatıyor. AK Partili olduğunda bu ülkede her şey oluyor, AK Partili olmadığın zaman hiçbir şey olmuyor. Ben işin açığını söyleyeyim; kim gelirse gelsin değişmesi gerekiyor. Bu sistemin değişmesi lazım, kalıplaşmış. Soygun başını almış gitmiş, daha düne kadar urgan atanlar şimdi yan gelip yatıyorlar. Bak, burada 3-4 kişi bekliyoruz. Ne BAĞ-KUR’umuzu ödeyebiliyoruz ne sigortamızı ödeyebiliyoruz, hastalık had safhada. Ben her ay 300-400 ilaçlara para veriyorum. Şimdi bir doktora gidiyorum, derdimi anlatacağım, sıra bile yok doktorda, sıra bile yok, gün atıyor durmadan.”

"BU İŞLETMEYİ BOŞA ÇALIŞTIRIYORUZ, SATALIM FAİZE YATIRALIM"

Emekli esnaf, "‘Faize karşıyız’ diyor. Ben emekliyim, karşıdaki dükkan oğlumun. Bir hesap yapıyoruz; bu dükkanı biz boşa çalıştırıyoruz, satalım elimizdekini götürüp faize yatıralım. verdiği faizi hesaplıyoruz, hiç ticaret yapmamıza gerek yok, şu anda her ay zarar. Kâr etmekten geçtik, artık her ay zarardayız; giderlerden dolayı her ay zarardayız. Cumhurbaşkanımız diyor ki ‘Faize karşıyız, faiz arttırımı yaptırmıyorum’ diyor, bizi eziyor. Yaptırmadığın zaman esnafı, bizi faize teşvik ediyorsun. Ama biz satalım malımızı mülkümüzü, bankaya şu an faize yatırsak daha güzel geçiniriz; istediğimiz kadar uyuruz, yatarız, gezeriz. Bütün dünyayı gezeriz o faizle. Sabah 7’de geliyoruz, dükkan açıyoruz" dedi.

"İLK FIRSATTA AVRUPA'YA ÇIKMAK İSTİYORUM"

Araç kiralama işi yapan genç ise şöyle konuştu:

"8 aracımız var firmamıza ait, 11 tane de şirketten aldığımız araçlar var, toplamda 19 aracımız var. Geçen sene aracı aylık kiralamaya 7 bin liradan veriyorduk, bu sene 17 bin liraya veriyoruz. Onun için gelen gurbetçi misafirlerimiz fiyatı çok yüksek buluyor, kiralamak istemiyorlar. 3-4 sene öncesine nazaran çok kötü bir dönem geçirdik. 'Ülke olarak iyi bir konuma geliyoruz’ diyorlar. Şahsi görüşüm, gün geçtikçe esnafta olsun, millette olsun çok kötü bir duruma geliyoruz. Keşke asgari ücret bin 500 yüz ya da 2 bin lira olsaydı da bu kadar zam olmasaydı. Asgari ücrete zam geliyor, biz korkuyoruz; elektriğe, doğal gaza zam geliyor, araçların kasko sigortalarına da zam geliyor. Boşuna dememişler, ‘Türkler ekmeğini taşın suyunu sıksa çıkarır’, ama biz ekmeğimizi taştan çıkarmak istediğimiz zaman bile önümüze engel koyuldu. 22 yaşındayım ama ben Türkiye'de yaşamak istemiyorum, elime geçen ilk fırsatta Avrupa’ya çıkmak istiyorum. Türkiye'de alım gücü kalmadı, hayat kalmadı, orada çalışmak daha uygun. Bize çalışma fırsatı vermiyorlar, verseler bile emeğinin karşılığını almıyorsun."