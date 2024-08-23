23 Ağustos MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.08.2024 - 10:34

Güncelleme: 23.08.2024 - 10:34

MANİSA ilinde 23 Ağustos Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-23 2024-08-23 09:00:00.022-2024-08-23 15:00:00.321 saatleri arasında Seyit Ahmet; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-23 2024-08-23 09:00:00.022-2024-08-23 15:00:00.321 saatleri arasında Medar; İsimsiz68, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-23 2024-08-23 09:00:00.454-2024-08-23 15:00:00.954 saatleri arasında Sazoba; İsimsiz25, İsimsiz26, Sazoba Köyü İç Yolu, , İsimsiz11, İsimsiz19, İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-23 2024-08-23 09:00:00.454-2024-08-23 15:00:00.954 saatleri arasında Akselendi; , İsimsiz78, İsimsiz81 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖLMARMARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-23 2024-08-23 09:00:00.454-2024-08-23 15:00:00.954 saatleri arasında Tiyenli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-23 2024-08-23 09:00:00.6-2024-08-23 15:00:00.388 saatleri arasında Kurtuluş; İsimsiz17, , , İsimsiz13, İsimsiz13, DÜLGER, DÜLGER, İsimsiz15, İsimsiz15, Fatih Cd., Fatih Cd., Durusoy Sk., Durusoy Sk., Hükümet Cd., Hükümet Cd., İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-23 2024-08-23 09:00:00.6-2024-08-23 15:00:00.388 saatleri arasında Cengiz Topel; , DÜLGER, DÜLGER, İsimsiz4, İsimsiz4, Akıncılar Sk., Akıncılar Sk., Hükümet Cd., Hükümet Cd., Kenar Sk., Kenar Sk., Namık Kemal Cd., Namık Kemal Cd., Sarıkız Sulama Birliği, Sarıkız Sulama Birliği, TALAT PAŞA, TALAT PAŞA, kenar sokak, kenar sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-23 2024-08-23 09:00:00.6-2024-08-23 15:00:00.388 saatleri arasında Yılmaz; İsimsiz2, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-23 2024-08-23 12:00:00.773-2024-08-23 18:00:00.923 saatleri arasında Cumhuriyet; Şahbaz Sk., Şehit Mustafa Sonkaya Sk., Şehit Polis Bayram Ali Kurtçu Sk., , Okur Sk., Alsan Sk., Gencer Sk., Gül Sk., Karanfil Sk., Manolya Sk., Muammer Aksoy Sk., Okur Sk., Pls. Yusuf Kahraman Sk., Veysel Sk., Özdemirler Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-23 2024-08-23 12:00:00.773-2024-08-23 18:00:00.923 saatleri arasında Cengiz Topel; İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-23 2024-08-23 09:00:21.226-2024-08-23 15:00:29.149 saatleri arasında Kozaklı; İsimsiz6, İsimsiz3, , İsimsiz8, İsimsiz5, HACI MUSALI, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-23 2024-08-23 09:00:21.226-2024-08-23 15:00:29.149 saatleri arasında Kurtlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-23 2024-08-23 09:00:21.226-2024-08-23 15:00:29.149 saatleri arasında Gökeyüp; arazi yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-23 2024-08-23 09:00:54.935-2024-08-23 15:00:33.689 saatleri arasında Nihat Danışman; M.KuraL . Sk, DEĞİRMEN, Dere Bey. Sk, Anıl.Sk, , Lavanta Sk., Öğr. Salim Örge Sk., Çalış Sk., Saçlı Osman Bey Sk., OKTAY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-23 2024-08-23 10:00:04.109-2024-08-23 15:00:11.374 saatleri arasında Hürriyet; Tek Lojmanları İçi Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-23 2024-08-23 10:00:47.128-2024-08-23 16:00:54.139 saatleri arasında Cenkyeri; Koreli Sk, KEMAL BALIKESİR, Adnan Menderes Cad., Adnan Menderes Cad., İsimsiz96, İsimsiz95, İsimsiz22, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz70, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz52, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz43, İsimsiz42, Atatürk Cad., İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz27, Selvi Sk., İsimsiz23, İsimsiz21, Atatürk Cad., İsimsiz17, Monalya Sk., İsimsiz15, İsimsiz12, Çividede Sk., İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, Gülbahçe Sk., YİRİK, KARAELMAS, Kaya Sk., Karcı Sokak, Karanfil Sokak, Karanfil Sk., Kanarya Sk., Ihlamur Sk., Hüseyin Ali Dede Sk., HÜRRİYET, Huzur Sokak, Hacı Süleyman Sk., Güvercin Sk., Gazi Sk., SELVİ, Şükrü Saraçoğlu Yıldız Sk., Şen Sk, Şan Sk., Şahin Sk., Özay Sk., ÇETİN, Zambak Sk., YUNUS EMRE, Yirik Sk., Yazıkuyu Sk., Uz Sk., Fatih Sk., Erakıncı Sk., EKİN, Cemal Ünal Cd., Cemal Ünal Caddesi, Can Sk., BEŞEVLER, Bahçelievler Kümeevleri, AŞAĞIPINAR, Aşağı Dere Caddesi, Avcı Sk., Atatürk Cd., Asar Site Küme Evleri, Alparslan Sk., Adnan Menderes Cd., , DÖVÜCÜ, DUTLU KUYU, Doğanevler Kümesi, Dedebaşı Cd., Cuma Sk., Cenk Cd., UYSAL, Sümbül Sk., Site Sk., SİMAV, Selvi Sk., İsimsiz122, Sağlık Sk., Adnan Menderes CAD., İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, Aşağıpınar Mvk., İsimsiz133, İsimsiz134, İsimsiz135, İsimsiz137, İsimsiz139, Karaelmas Sk., Karaelmas Sk., İsimsiz143, İsimsiz144, Kaya Sk., Tepecik Mvk., Kamil Sk., DEVEÖNÜ Mvk., KAMİL, ATATÜRK, atatürk, GÜL, Sakarya Sk., PINAR, Pelit Sk., Nizamoğlu Sk., Nadir Hakkı Önen Cd., Muharrem Sokak, Muharrem Sk., Mimar Sinan Sk., Menekşe Sk., Mehmet Emin Özay Cd., Manolya Sk., MALAZGİRT, Madenci Sk., Kılıç Sk, Kubilay Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-23 2024-08-23 10:00:47.128-2024-08-23 16:00:54.139 saatleri arasında Avdan; İsimsiz127, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-23 2024-08-23 10:00:47.128-2024-08-23 16:00:54.139 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-23 2024-08-23 10:00:47.128-2024-08-23 16:00:54.139 saatleri arasında Hacıyusuf; , Hacıyusuf Köyü İç Yolu, Hacıyusuf Sk., İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-23 2024-08-23 10:00:47.128-2024-08-23 16:00:54.139 saatleri arasında Hamidiye Merkez; , Çerkez Hamidiye Köyü İç Yolu, Baraj Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-23 2024-08-23 16:00:33.992-2024-08-23 17:00:47.962 saatleri arasında Avdan; İsimsiz127 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-23 2024-08-23 16:00:33.992-2024-08-23 17:00:47.962 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-23 2024-08-23 16:00:33.992-2024-08-23 17:00:47.962 saatleri arasında Hamidiye Merkez; Çerkez Hamidiye Köyü İç Yolu, , Baraj Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-23 2024-08-23 16:00:33.992-2024-08-23 17:00:47.962 saatleri arasında Cenkyeri; Karaelmas Sk., İsimsiz139, İsimsiz137, İsimsiz135, İsimsiz134, İsimsiz133, Aşağıpınar Mvk., İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz124, Adnan Menderes CAD., İsimsiz122, Adnan Menderes Cad., İsimsiz70, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz52, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz43, İsimsiz42, Atatürk Cad., İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz27, Selvi Sk., İsimsiz23, İsimsiz21, Atatürk Cad., İsimsiz17, Monalya Sk., İsimsiz15, İsimsiz12, Çividede Sk., İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, Gülbahçe Sk., YİRİK, KARAELMAS, SELVİ, Şükrü Saraçoğlu Yıldız Sk., Şen Sk, Şan Sk., Şahin Sk., Özay Sk., ÇETİN, Zambak Sk., YUNUS EMRE, Yirik Sk., Yazıkuyu Sk., Uz Sk., UYSAL, Sümbül Sk., Site Sk., SİMAV, Selvi Sk., Sağlık Sk., Sakarya Sk., PINAR, Pelit Sk., Nizamoğlu Sk., Nadir Hakkı Önen Cd., Muharrem Sokak, Muharrem Sk., Mimar Sinan Sk., Menekşe Sk., Mehmet Emin Özay Cd., Manolya Sk., MALAZGİRT, Madenci Sk., Kılıç Sk, Kubilay Sk., Koreli Sk, KEMAL BALIKESİR, Kaya Sk., Karcı Sokak, Karanfil Sokak, Karanfil Sk., Kanarya Sk., Ihlamur Sk., Hüseyin Ali Dede Sk., HÜRRİYET, Huzur Sokak, Hacı Süleyman Sk., Güvercin Sk., Gazi Sk., Fatih Sk., Erakıncı Sk., EKİN, DÖVÜCÜ, DUTLU KUYU, Doğanevler Kümesi, Dedebaşı Cd., Cuma Sk., Cenk Cd., Cemal Ünal Cd., Cemal Ünal Caddesi, Can Sk., BEŞEVLER, Bahçelievler Kümeevleri, AŞAĞIPINAR, Aşağı Dere Caddesi, Avcı Sk., Atatürk Cd., Asar Site Küme Evleri, Alparslan Sk., Adnan Menderes Cd., , Adnan Menderes Cad., İsimsiz96, İsimsiz95, İsimsiz22, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, Karaelmas Sk., İsimsiz143, İsimsiz144, Kaya Sk., Tepecik Mvk., Kamil Sk., DEVEÖNÜ Mvk., KAMİL, ATATÜRK, atatürk, GÜL elektrik kesintisi yaşanacaktır.