23 Eylül SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:15

Güncelleme: 23.09.2024 - 10:15

SAKARYA ilinde 23 Eylül Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE mahallelerinde BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR SOGUKSU, KIRKPINAR SOĞUKSU, KIRKPINAR TEPEBASI, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde BAGDAT CD., BAGDAT/2, BAĞDAT CD., BAL SK., CEVİZLİ EVLERİ İÇİ YOLU, CEVİZLİ SK., ÇETIN, ÇETİN SK., ÇETİN (İZMİT) SK., ÇİĞDEM SK., ERDEMLI YOL, ERDEMLİ YOL, ERDEMLİ YOL SK., ESKI BAGDAT, ESKI BAGDAT/1, ESKİ BAĞDAT CD., GÖL CD., HÜRRİYET SK., ISTASYON 2, İSTASYON 2 CD., KAYRA, KIRKPINAR YAŞAM MERKEZİ İÇİ YO, KOSU SAHASI, KOŞU SAHASI SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, MESELIK 1/4, MEŞELİK, ÖNDERLER SİTESİ İÇİ YOLU, ÖZGÜRLÜK 2, PAPATYA 2 SK., PORTAKAL ÇIÇEGI, PORTAKAL ÇIÇEGI-, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, SOGUKSU, TAŞKIN SK., ÜNAL, ÜNAL SK., YASEMEN, YASEMEN SK., YAVUZ SELİM, YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA mahallelerinde 2003, 2003 sokak, 2004, 2005, 2006, ARIFAGA KARABOGAZ, EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL, TEPE, TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN mahallelerinde GÜVEN/1, GÜVEN/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/9, YEŞİLOVA MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, BALCILAR, BALCILAR SK., BALCILAR/12, REISLER, REISLER/4, REİSLER, REİSLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDİBİ mahallelerinde 4008 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, RESADIYE mahallelerinde 1091 SK., REŞADİYE, TAŞBURUN SK., TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZYAZI mahallelerinde DÜZYAZI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROĞLU, DURMUSLAR mahallelerinde ÇAKIROĞLU SK., MERKEZ_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURMUSLAR, DURMUŞLAR mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, SAMANPAZARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURMUSLAR mahallelerinde MERKEZ_2 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECİDİYE mahallelerinde BARUT, BEYAZIT CD., ESENTEPE SK., HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ CD., KARSLI, MECİDİYE SK., MESCIT, SAKARYA, UGUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE mahallelerinde AYDINLAR, BEYAZIT, DEPO, GÜZEL, KALKAVAN, KARAAĞAÇ, MESCİT SK., ÖZDEMIR, SARALAR, SARALAR CD., TERCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DÜZYAZI, KONURALP, YUVALAK mahallelerinde 1003 SK., 1015 SK., 1017 SK., 1027 SK., 1031 SK., 1040 SK., 1063, 1065, 1068 SK., 1070 SK., 1076, 1080 SK., 2001, 2007 SK., 2009 SK., 2010 SK., 2012, 2016, 2016 SK., 2018 SK., 2020 SK., 2021 SK., 2023 SK., 2025, 2031 SK., 2033 SK., 2035 SK., 2044, 2044 SK., 2047 SK., 2049, 2051 SK., 2052 SK., 2053, 2055 SK., 2056, 2057 SK., 2059, 2065 SK., 2069 SK., 2071, 2072 SK., 2073 SK., 2083, 2083 SK., 2085, 2085 SK., DÜZYAZI SK., ŞEREFİYE SK., YUVALAK, YUVALAK SK., YUVALAK_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KONURALP, YUVALAK mahallelerinde 1029 SK., 1031, 1045 SK., 1047 SK., 1049 SK., 1062 SK., 1063 SK., 1065 SK., 1067, 1067 SK., 1069 SK., 1070, 1076 SK., 1078 SK., 1081 SK., 13002. SK., 2012 SK., 2014 SK., 2017 SK., 2022 SK., 2032 SK., 2033, 2037 SK., 2038 SK., 2042, 2042 SK., 2049 SK., 2050 SK., 2052, 2053 SK., 2055, 2056 SK., 2060, 2063 SK., 2069, 2075 SK., 2077, 2077 SK., 2095, ADA CD., GENÇ SK., YAĞCILAR CD., YUVALAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AHMETLER, BIÇKIDERE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, KANLIÇAY, KUZULUK TOPÇUSIRTI, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK CUMHURİYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE, MESUDIYE, MESUDİYE, SALIHIYE, SALİHİYE, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde 12001, 12003, 12004, 12005, 12006, 12007, 12008, 12009, 12010, 13001, 13002, 13003, 13004, 13005, 13006, 13007, 13010, 13011, 3002, 3003, 3005, 3006, 3007, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, AÇMALAR, AÇMALAR SK., ADAPAZARI AKYAZI YOLU, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AHMEDIYE, AHMEDIYE SK., AHMEDİYE, AHMEDİYE SK., AHMET GÜNAL, AK SK., AKÇE, AKGÜN, AKINCI, AKYAZI, AKYAZI CD., AKYAZI KARAPÜRÇEK YOLU, AL SK., ALTINTAS, ALTINTAŞ SK., ARA SK., ARABACI SK., ARSLAN, ASLI, ASLI SK., ATAK, AVCILAR SK., BABALI, BAGLAR, BAĞLAR, BAĞLAR SK., BAHAR_1, BAHÇE, BAHÇIVAN SK., BAŞLAR SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE (SK.), BIÇKIDERE (SK.) SOKAK, BIÇKIDERE SK., BOĞAZ SK., BÖLÜK BASI, BÖLÜK BASI CD., BÖLÜK BAŞI CD., BÖLÜKBAŞI CD., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., CAMI, CAMİ, CEYLAN, CEYLAN/1, CIHANGIR, CIRIT, CIRITÇI-, CİRİTÇİ SK., COSKUN, COŞKU SK., COŞKUN SK., ÇAKIRLAR SK., ÇAMURLUBAYIR, ÇAMURLUBAYIR SK., ÇIMEN, ÇIRACILAR, ÇIRACILAR SK., ÇORUHLU, ÇORUHLU SK., ÇÖMLEKÇI, ÇÖMLEKÇİ SK., D-100, D-140, DALGIÇ SK., DEFNE, DEFNE SK., DEĞİRMENDERE, DERE_2, DERYA, DERYA SK., DOGAN, DORUK, DÜGLEN, DÜĞLEN SK., EYLEK, EYLEK SK., FABRİKALAR, FABRİKALAR CD., FATİH, FIRAT, GARİPLER SK., GAZİ SK., GEDIK, GÜL, GÜL SK., GÜLEN, GÜLYAPI, GÜLYAPI SK., GÜZEL SK., HACI MAHMUT, HACI MAHMUT SK., HALI SAHA SK., HALİL İBRAHİM SERT CD., HANIMELI, HANIMELİ SK., HARMANLI SK., HASAN ÇAVUŞ, HUZUR SK., HUZUR/1, HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İsimsiz138, İsimsiz146, İsimsiz147, KANAL SK., KANARYA SK., KANLIÇAY, KANLIÇAY/3, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KARABEYLER SK., KARACA SK., KARSLI SK., KAYA, KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, KIREMITÇI, KIŞLAALANI CD., KİREMİTÇİ SK., KORUCU, KÜÇÜCEK, KÜÇÜCEK CD., LALE SK., MARMARA, MARMARA CD., MARMARA/2, MECIDIYE, MECIDIYE/1, MECIDIYE/1 SK., MECİDİYE, MECİDİYE CD., MEHMET AKİF ERSOY SK., MENEKSE, MERKEZ_1, MESELIK, MESUDIYE, MESUDIYE SK., MESUDİYE, MESUDİYE SK., MEŞELİK CD., MEYDAN, MEYDAN SK., MİMAR SİNAN SK., MUTLU SK., MÜFTÜLÜK, MÜFTÜLÜK SK., OGUZLAR, OKUL, OKUL SK., OSMANLI, OSMANLI CD., ÖZÇAKIR SK., ÖZDEMİR, PAPATYA, PAPATYA SK., PIRENLI, PİRENLİ SK., RAGIP GÜZEL SK., SAHIN, SAKARYA CD., SALIHIYE, SALIHIYE SK., SALİHİYE SK., SEHIT MUSTAFA ÇELIK, SEHIT MUSTAFA GEYVE, SIFALI, SIFALI SK., SOFULAR, SOFULAR SK., SONER, SONER CD., SONER/3, SÜLEYMANİYE SK., ŞEHİT MUSTAFA ÇELİK SK., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., ŞİFALI SK., TERCAN, TOPÇULAR, TOPÇULAR SK., ULU, ULU SK., ULUDERE, ULUDERE SK., ULUDERE/1, ULUDERE/2, UZUN SK., VİLLA SK., YAGMUR, YAVUZ SK., YAZILI SK., YENIYOL, YENIYOL SK., YENİYOL SK., YESIL, YESIL SK., YILDIRIM SK., YÖNET, ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, BOZTEPE, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DEDELER, DOKURCUN, DURMUSLAR, GÖKÇELER, GÜVENÇLER, HANYATAK, HAYDARLAR, MADENLER, MANSURLAR, TASAGIL, TASYATAK, TAŞAĞIL, TAŞYATAK, TAVSANSUYU, TAVŞANSUYU, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ mahallelerinde 4011 SK., 5001 SK., ACELLE YAYLASI, ALAN, ASAR, AVDULLAR, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, BELDİBİ, BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE, BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., BOZTEPE YAYLASI, CUMHURIYET_1, CUMHURİYET CD., ÇAKILLIK, ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK SK., ÇAKILLIK_1, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, ÇATALKAYA, ÇAYLAR SK., ÇENGEL, ÇENGEL SK., DEDELER, DEDELER SK., DEMİROĞLU, DERE KÜME EVLER, DOKURCUN KÖYÜ YOLU, DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÜVENÇLER, GÜVENÇLER SK., HABIPLER, HABİPLER SK., HANYATAK, HANYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, HANYATAK SK., HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOCA ABDULLAH EFENDI, HOCA ABDULLAH EFENDİ, HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., HOROZLAR, HOROZLAR SK., ILIMIYE, İLİMİYE SK., İsimsiz80, KARSI, KARŞI, MADENLER, MADENLER SK., MENDERES, MENDERES CD., MERKEZ_3, MERKEZ_4, MUHTAR HALIS, MUHTAR HALİS CD., MUTAFLARYENI, MUTAFLARYENİ KÜME EVLER, PASALAR, PAŞALAR CD., PAZARKÖY SK., PINARBASI, SAMANPAZARI SK., SAZ SK., SULTANPINAR YAYLASI, SULUCA OVA YAYLASI, ŞAHİNLER SK., TASAGIL, TASAGIL SK., TASYATAK, TAŞAĞIL, TAŞAĞIL KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞAĞIL SK., TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU/1, TOSUNOGLU, TOSUNOĞLU SK., TRAFO, TUZLA, TUZLA SK., TÜRBE SK., YAGCILAR_1, YENIKÖY, YENİKÖY SK., YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERI SK., YÖRÜKYERİ, YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZTEPE mahallelerinde GÜZLEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAFERIYE, CAFERİYE, DEMİRAÇMA, KADIKÖY mahallelerinde AKÇAKOCA KARASU YOLU, BEYOGLU/2, BEYOGLU_1, BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., İsimsiz107, MERKEZ SK., MERKEZ/68, MERKEZ/75, YALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OZANLAR, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 710 NOLU, 855 NOLU, 871 NOLU, 871 NOLU SK., 876 NOLU, 881 NOLU SK., 882 NOLU SK., 883 NOLU SK., 884 NOLU, 884 NOLU SK., 887 NOLU, 887 NOLU SK., 892 NOLU SK., 894 NOLU SK., 895 NOLU SK., 898 NOLU SK., AHMET YESEVI CD., AHMET YESEVİ CD., ATLI SK., ÇEVRE YOLU CD., ERKAN SK., İYİ SK., KARDEŞ SK., LAL KONAKLARI İÇİ YOLU, METE, METE SK., RENK SK., SEDA SK., SEHA SK., SONGÜL, SONGÜL SK., ŞAKRAK SK., VİŞNE SK., ZENGİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde DEREBOYU SK., İCLAL SK., KAPAN SK., TERTİP SK., YÖRÜKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde ŞENGÜL SK., YOKUS, YOKUŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEŞLER YENİ mahallelerinde 5201 NOLU SK., 5202 NOLU SK., KARTALLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADERE mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA CD., KARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, KAYNAK SK., KAYNAK/3, MESE, MEŞE SK., SANDAL, SANDAL SK., SEZGİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALI mahallelerinde HACI ARIF BEY, SEHIT ALI/1, ŞEHİT ALİ SK., YÖRÜKLER. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALI mahallelerinde ALTINDAG SK., ALTINDAĞ SK., HACI ARIF BEY SK., HACI ARİF BEY SK., SU DEPOSU SK., SU DEPOSU SK., VAKIF CD., YÖRÜKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 335 SK., 343 SK., 344, 344 SK., 345, 345 SK., 346-, 346 SK., 346/1, 346/1 SK., 348 SK., 349, 350 SK., 352 SK., 364, 401, 401 SK., 402 SK., 414 SK., 415, 419, 419 SK., 420, ANKARA CD., BANDIRMA CD., DOGU KARADENIZ, DOĞU KARADENİZ CD., SONBAHAR, SONBAHAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 14/1, 15., 15/1, 318, 318 SK., 320 SK., 321/1-, 323 SK., 324, 324 SK., 324/1 SK., 325 SK., 325/1, 325/1 SK., 326, 326 SK., 326/1, 326/3, 327, 327 SK., 328 SK., 329, 329 SK., 330 SK., 330/1, 330/1 SK., 332, 333/1 SK., 358 SK., 370 SK., 374, 384 SK., 545, 548 SK., 550, 551, 554, 554 SK., 555, 557, 557 SK., 558, 558 SK., 559, 561, 563. SOK, 565, 565 SK., 566, 569, 571, 571 SK., 574, 584, 585, 586, 587, 588, 590 SOK., 596, 599 SK., AKPINAR CD., ERGUVAN, FATIH, FATİH CD., GAZI, GAZI CD., GAZİ CD., HASTANE CD., PARK İÇİ YOLU, SEHIT FERHAT SÖZER, SEHIT FERHAT SÖZER CD., ŞEHİT FERHAT SÖZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKKUM, AZIZIYE, AZİZİYE, BÜYÜKYANIK, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HAMITABAT, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, KUZULUK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, TUZLA, ÜÇOLUK, YALI, YENI, YENİ mahallelerinde 1016, 1016/1 KÜME EVLER, 1016/1. SK., 1027, 1029, 1029 KÜME EVLER, 1030 KÜME EVLER, 1033, 1036 KÜME EVLER, 12, 12 SK., 137, 153/1, 154 SK., 155 SK., 156/1 SK., 157 SK., 158, 158 SK., 159, 159 SK., 16 SK., 160 SK., 163 SK., 164 SK., 166 SK., 167 SK., 168 SK., 169, 17, 180 SK., 19 SK., 2, 20 SK., 232 SK., 234, 234 SK., 24 SK., 25 SK., 261, 262, 262 SK., 267, 267 SK., 27 SK., 270, 274 SK., 275 SK., 276 SK., 284, 284 SK., 29, 29 SK., 3, 30, 30 SK., 30. SK., 301/1, 301/1 SK., 32, 33, 33 SK., 34, 34 SK., 35, 37, 372 SK., 372/1 SK., 38, 380, 381. SK., 382, 382/1 SK., 386, 388, 390, 392, 5 SK., 5., 5020, 5024, 5034, 562, 60, 7., 8 SK., 830 SK., 9 SK., ABANOZ SK., ACARLAR, ADAPAZARI, ADAPAZARI CD., AKTAN, AKTAN SK., ALICILAR, ANAFARTALAR, AŞAĞI, AŞAĞI SK., ATATÜRK BULVAR, AYDINLILAR SK., BARBAROS SK., BATI KARADENIZ, BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇİLEKLİ, DENİZ YOLU, DENİZ YOLU SK., DENİZKÖY İÇ YOLU, ESKI ADAPAZARI, ESKI ADAPAZARI CD., ESKİ ADAPAZARI CD., FEVZİ PAŞA CD., GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, IPSIZ RECEP, ISTANBUL CD., İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, İPSİZ RECEP CD., İSTANBUL CD., KAHYALAR, KISLA, KIŞLA SK., KIZILCIK CD., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, merkez, MERKEZ/1, MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/7, MERKEZ/9 SK., MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., PTT SK., RECEP KAPTAN SK., RIHTIM, RIHTIM CD., SAHİL CD., SAİTİN ŞÜKRÜ SK., SISMAN, TÖMEK, TÜRKMEN, UZUNDÜZ, ÜST SK., VILLA, YENİ SK., YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI, YUKARI 10, YUKARI_6, ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 14. CD., 328/1 SK., 380 SK., 542, 543, 543 SK., 555 SK., 556, 560, 561 SK., 562 SK., 563, 564, 569/1, 570, 573, 580, ANKARA, AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA, ERGUVAN CD., SEHIT ATIF ÖDÜL, ŞEHİT ATIF ÖDÜL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, AZIZIYE, AZİZİYE, BAKIRLI, BÜYÜKYANIK, CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KANCALAR, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, KUYUMCULU, KUZULUK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, ÜÇOLUK, YALI, YENI, YENİ mahallelerinde 1, 1 SK., 10, 1016 KÜME EVLER, 1016/1, 1017, 11, 13, 13 SK., 131 SK., 137 SK., 137/1 SK., 138 SK., 138/1, 139 SK., 14, 14 SK., 140 SK., 140/1 SK., 141 SK., 15 SK., 153 SK., 155, 155/1 SK., 155/2, 155/2 SK., 156 SK., 161 SK., 166, 167, 167/1, 168, 169 SK., 17 SK., 171 SK., 172/2 SK., 18, 18 SK., 2 SK., 226 SK., 239, 26 SK., 263, 274, 277, 278, 279, 28, 28 SK., 3 SK., 30. SOK, 300, 300 SK., 330, 35 SK., 36, 376, 376 SK., 376. SK., 377. SK., 378 SK., 378. SK., 379 SK., 379. SK., 381, 382 SK., 382. SK., 383, 383 SK., 384, 386 SK., 386. SK., 388 SK., 389, 389 SK., 39, 390 SK., 391. SK., 392. SK., 393, 393 SK., 395, 4 SK., 6 SK., 61 SK., 627/1 SK., 7 SK., ABANOZ, ADAPAZARI KARASU YOLU, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, ALICILAR SK., ALT, ALT SK., ASAGI_20, AYDINLILAR, BARBAROS1, BATI KARADENİZ CD., ÇAKIR AAHMET SK., ÇILEKLI, ÇİLEKLİ SK., DEMOKRASİ CD., DENIZ, DENIZ YOLU, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, FEVZI PASA, HIRADERE SK., IPSIZ RECEP CD., ISTANBUL, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KULAK, KULAK SK., KUM, MAÇKALILAR, MEHMET AGA SK., MERKEZ, MERKEZ/10, MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., MERKEZ/5, MERKEZ/6, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN CD., NEHİR CD., NİSAN 17. SK., PARK MEYDANI SK., PLAJ, PLAJ CD., POYRAZLAR, POYRAZLAR SK., RESUL PASA, RESUL PAŞA SK., SAHIL, SAKARBOYU, SANAYİ CD., ŞİŞMAN SK., TÖMEK SK., Uavtede Yok, UZUNDÜZ SK., ÜST, VİLLA CD., YENI_9, YESILTEPE, YESILYURT, YEŞİLTEPE SK., YUKARI SK., ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 360. SK., BAĞLAR CD., ÇAMLIK SK., DÖNER SK., OGUZHAN, OĞUZHAN SK., PARK SK., ŞEN SK., YENİ CD., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 955. SK., 957. SK., 958. SK., 959. SK., 987. SK., 988. SK., 989. SK., BESEVLER, BEŞEVLER SK., EKOLOJİ LABORATUARI, İSTANBUL, KIRCAALİ CD., PİKNİK ALANI, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, UHUVVET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde ARALIK, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ SK., IGDELIK, İĞDELİK CD., YENİ DOĞAN MAHALLESİ TOKİ KONU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIYAKUP mahallelerinde ADAPAZARI TARAKLI YOLU, HABIBLER, KIRAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI KİRAZCA, KARAÇOMAKLAR, MOLLAKÖY, SEMERCILER, SEMERCİLER, ŞEREFİYE mahallelerinde 119. SK., 1201, 1201 SK., 1205, 1302 SK., 1303, 1303 SK., 502 SK., 506, 509. SK., 510, 510 SK., HACILAR CD., SEKERLER, SEREFIYE, ŞEKERLER CD., TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANCUMA, EMIRLER, EMİRLER, KAMISLI, KAMIŞLI, TÜRKÇAYBASI mahallelerinde 11 NOLU, 11 NOLU CD., 94 NOLU SK., 95 NOLU, 95 NOLU SK., ALACUMA CD., ALANCUMA, ALANCUMA CD., DALAN SK., EMIRLER, EMİRLER CD., KAMISLI, KAMIŞLI, KAMIŞLI CD., KIRAÇ SK., KIVRIMLI, KIVRIMLI SK., KOZLUK, KOZLUK CD., MESUT SK., ÖZLÜ SK., SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.