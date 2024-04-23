23 Nisan DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.04.2024 - 01:39

Güncelleme: 23.04.2024 - 01:39

DÜZCE ilinde 23 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 23 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YOĞUNPELİT mahallelerinde YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE, YENI, YENİ mahallelerinde AKÇAKOCABEY BULVAR, BAHADIR YALÇIN CD., ÇETİN AYDOĞAN CD., ÇIKMAZ 2, GELINCIK, GELİNCİK SK., KIRAÇ SK., MİRAY SK., SOĞUK PINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANÇAVUŞ, KARABURUN, KÖYIÇI, MELENAĞZI, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, NAZIMBEY mahallelerinde 100, 101, 1024, 104 SK., 105, 105 SK., 110, 2, 201, BİRLİK SİTESİ, DOĞA TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, KARASU ŞİLE YOLU, KÖYIÇI, MELENAGZI, MELENAĞIZI KÖYÜ YOLU, MELENAĞZI KÖYÜ İÇ YOLU, NAZIMBEY, NAZIMBEY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Salı 06:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANLI MÜCAVIR, DOĞANLI, DOĞANLI MÜCAVİR-DOĞANLI, N KENDISI, UFUK, YENIDOGAN, YENİDOĞAN, YEŞİLÇAM mahallelerinde 107 SK., 107., 117 SK., 118 SK., 118., 120 SK., 120. SK., 128., 9126., 9200., 9204., 9210., 9211, 9212., 9213., 9215., 9220., 9225., 9234., 9235., 9251., 9252., ADAPAZARI BOLU YOLU, D100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU, DOGANLI, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, KÖY SK., MELİKE SK., MERKEZ DOĞANLI KÖY SOKAĞI, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde MERKEZ YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Salı 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIEVLER, DOĞANCILAR, ESENTEPE, GÖKÇEAĞAÇ, HACIYERİ, HOCATMAN, KAZAKLAR, N KENDISI, SABAN, SABANLAR, ŞABAN, ŞABANLAR, UZUN MUSTAFA, YÖRÜKLER mahallelerinde 1. SK., 1.ÇAMLIEVLER CD., 1.DÜZCE BULVAR, 10. SK., 11. SK., 12., 12. SK., 13. SK., 15. SK., 16. SK., 17. SK., 2.ÇAMLIEVLER CD., 2.DÜZCE BULVAR, 22. SK., 24., 24. SK., 3. ÇAMLIKEVLER CD., 3.ÇAMLIEVLER CD., 3.DÜZCE BULVAR, 8. SK., 845. SK., AKBIYIKLAR KÜME EVLER, HACIYERİ KÖYÜ YOLU, HOCATMAN KÖYÜ YOLU, KAZAKLAR, KÖY SOKAĞI, OTOPARK, REDİFLER KÖYÜ YOLU, SABAN, SABANLAR, şaban, şaban mh.yolu, ŞABANLAR MH., YÖRÜKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 1.DEMETEVLER, 1.DEMETEVLER CD., 2.DEMETEVLER CD., 3786. SK., 4093., 4093. SK., 4094. SK., 4095., 4095. SK., 4100. SK., 4101. SK., 4102. SK., 4105. SK., 4106. SK., 4107. SK., 4108. SK., 4112. SK., 4115. SK., 4116., 4116. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DÜZCE TOKİ KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, TURAPLAR mahallelerinde 19500., 19530., 19580., TURAPLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE, YENİ mahallelerinde 1161. SK., 1196. SK., EVLİYA ÇELEBİ SK., GAZİ OSMAN SK., KATİP ÇELEBİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, ŞEHİT, TERZIALILER, TERZİALİLER mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KONURALP 118., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP AKÇAKOCA CD., KONURALP ÇARŞI İÇİ, KONURALP ÇILIMLI, KONURALP ÇİLİMLİ CD., KONURALP HAMAM, KONURALP KARAKOL, KONURALP YAKA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Salı 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 1. sokak, 769. SK., 812., 812. SK., 813. SK., 814. SK., 815. SK., 817. SK., 818., 818. SK., 821., 822. SK., 827. SK., 828., 828. SK., 843., 850., 853. BULVAR, ALİ ŞİRNEVAİ SK., ALPARSLAN TÜRKEŞ, BANKALAR SK., ÇAĞRI SK., FIRIN, FIRIN SK., KAYIŞOĞLU SK., LALE, LALE SK., MAZHAR OSMAN, MAZHAR OSMAN SK., MEHMET AKİF CD., PARK İÇİ YOLU, RASİM BETİR PAŞA BULVAR, RUHIYE ÜNER, RUHİYE ÜNER SK., SPOR SK., VARDAR SK., YAMAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Salı 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI, KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA mahallelerinde 1001. SK., 1003., 1003. CD., 1012., 1017., 686., 698. SK., 701. SK., 721. SK., 724. SK., 725. SK., 996. SK., AKÇAM SK., DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ, DÜZCE DEVLET HASTANESİ ACİL Gİ, ESKI TEKAVIL, ESKİ TEKAVİL SK., GÜNEL SK., HACI BILAL, HACI BİLAL SK., HASTANE, HASTANE SK., ISTANBUL, ISTANBUL CD., İSTANBUL CD., KADIRGA SK., KALYON SK., LEVENT SK., OFIS, OFİS SK., ORMAN İŞLETMESİ, SAĞLIK SK., ŞAHİN SK., TEKNİKER SK., ULUBAT SK., URAL SK., YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Salı 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİREMİTOCAĞI mahallelerinde ESKİ BAĞDAT CD., MARMARA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Salı 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE, KARA HACIMUSA, KÖRPESLER, KÖRPEŞLER, SANCAKLAR, YENI, YENİ mahallelerinde 1154., 1161., 1164. SK., 1166. SK., 1167., 1188. SK., 1197. SK., 1207. SK., 1208. SK., 1209. SK., 1210., 1210. SK., 1213. SK., 1214., 1215., 1215. SK., 1217. SK., 1218. SK., 1220. SK., 1225., 1225. SK., 1226., 1226. SK., 1229. SK., 1233., 1234. SK., 1236. SK., 1241. SK., 1242. SK., 1243. SK., 1244., 1244. SK., 1245. SK., 1247., 1247. SK., 1405. CD., 1405. SK., 1408., 1435., 1435. SK., 1437. SK., 1438., 1438. SK., 1439., 1439. CD., 1440. SK., 1441. SK., 1442. SK., 1447., 1448., 1448. SK., 1449. SK., 1450., 1450. SK., 1451., 1455., 1455. SK., 1457. SK., 1460., 1461. SK., 1462. SK., 1463. SK., 1474. SK., 1475., 1480. SK., 1481. SK., 1483. SK., 1484. SK., 1486. SK., 1487. SK., 1490., 1490. CD., 1493., 1493. CD., 1494. CD., 1495. SK., 1496., 1497. SK., 1498., 1498. SK., 1499., 1499. SK., 1501. SK., 1502. SK., 1503. SK., 1506., 1506. SK., 1507. SK., 1509., 1510., 1512. SK., 1514., 1514. SK., 1515. SK., 1516. SK., 1517. SK., 1519. SK., 1528., 1533., 1536. SK., 1551. SK., 2518. SK., 2530., 2531., 2534., DEGIRMEN, DEĞİRMEN SK., EMİRAL SK., ESER, ESER SK., ESKİ AKÇAKOCA CD., GAZI OSMAN, HARMAN SK., HÜRRİYET CD., KANAL SK., KARACA SK., KASIM SK., KEMAL KUYUMCU SK., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., PLEVNE, PLEVNE SK., SERVET BUCURGAT, TÜFEK, TÜFEK SK., Uavtede Yok, YAKUT ÇK., YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Salı 08:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 721., 737. CD., 739. SK., 811. SK., 821. SK., 823., 823. SK., 824. SK., 825., 825. SK., AKÇAM, CELAL NALBANTOĞLU SK., ÇAMLI SK., D 100 KARAYOLU CD., KANUNİ SK., KUYUMCUZADE, KUYUMCUZADE BULVAR, OVA SK., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Salı 12:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2595. CD., 2599. SK., 2609. SK., 2613. SK., 2622. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 23 Nisan Salı 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOĞUKSU mahallelerinde SOĞUKSU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 23 Nisan Salı 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADA, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 802, ADAKÖY, YUNUS EMRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 23 Nisan Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, CUMAKIRI, HACISÜLEYMANBEY mahallelerinde 903., 905., 905. SK., 905.sok, GÖL, hacısüleymanbey yolu, ORG.RASIM BETIR, ORG.RASİM BETİR CD., SAHIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 23 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde GÜZELDERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 23 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DELİ MEHMET mahallelerinde GÜZELDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 23 Nisan Salı 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİVAKIF mahallelerinde YENİVAKIF KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 23 Nisan Salı 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, ÖREN mahallelerinde ÖREN, ÖREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.