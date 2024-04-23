23 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

İZMİR ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. İZMİR'da 23 Nisan Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte İZMİR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 23.04.2024 - 01:39
23 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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İZMİR ilinde 23 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-23 2024-04-23 01:00:30.643-2024-04-23 03:00:39.091 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-23 2024-04-23 01:00:30.643-2024-04-23 03:00:39.091 saatleri arasında Atakent; , 2031. Sk., 2034/9. Sk., 2032. Sk., 2034. Sk., 2034/2. Sk., 2034/4. Sk., 2034/5. Sk., 2034/7. Sk., 2035. Sk., 6370. Sk., Selçuk Yaşar, Selçuk Yaşar Sk., CENGİZ TOPEL, İsimsiz85, İsimsiz13, İsimsiz25, İsimsiz29, 2032/2, 2034/8. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-23 2024-04-23 10:00:16.943-2024-04-23 16:00:27.096 saatleri arasında Tersane; 1675/1. Sk., Cemal Gürsel, YALI, Şehit Asım Aksoy, , 1661. Sk., 1662. Sk., 1663. Sk., 1664. Sk., 1665. Sk., 1667. Sk., 1668. Sk., 1671. Sk., YALI, 1675 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-23 2024-04-23 10:00:16.943-2024-04-23 16:00:27.096 saatleri arasında Tuna; 1675, 1694. Sk., R. Lütfü Aksungur Sk., Mehmet İhsan Zeyrek, YALI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-23 2024-04-23 10:00:16.943-2024-04-23 16:00:27.096 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-23 2024-04-23 10:00:16.943-2024-04-23 16:00:27.096 saatleri arasında Alaybey; 1675, 1677. Sk., 1678. Sk., 1679. Sk., 1683. Sk., YALI, Muammer Aksoy Park İçi Yolu, Şehit Asım Aksoy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-23 2024-04-23 09:00:45.553-2024-04-23 12:00:15.481 saatleri arasında Yeşilova; 4061. Sk., 4070. Sk., 4071. Sk., 4072. Sk., 4076. Sk., 6244. Sk., 4053/1. Sk., 4055/1. Sk., 4055/2. Sk., 4056. Sk., , 4053/3. Sk., 4053/2. Sk., 4055. Sk., 4053/4. Sk., 4053. Sk., 4047. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-23 2024-04-23 09:00:45.553-2024-04-23 12:00:15.481 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-23 2024-04-23 13:00:33.106-2024-04-23 16:00:43.143 saatleri arasında Yeşilova; 4139. Sk., 4137. Sk., 4137. Sk., 4135. Sk., 4135. Sk., 4129. Sk., 4129. Sk., 4127. Sk., 4127. Sk., 4125. Sk., 4125. Sk., 4088. Sk., 4088. Sk., 4084. Sk., 4084. Sk., 4082. Sk., 4082. Sk., 4045. Sk., 4045. Sk., 4039/4. Sk., 4039/4. Sk., 4039/3. Sk., 4039/3. Sk., 4039/2. Sk., 4039/2. Sk., 4039. Sk., 4039. Sk., , , 4131, 4131, 4080, 4080, Abdi İpekçi Cd., Abdi İpekçi Cd., 4139. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-23 2024-04-23 13:00:33.106-2024-04-23 16:00:43.143 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-23 2024-04-23 10:00:16.943-2024-04-23 16:00:27.096 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-23 2024-04-23 10:00:16.943-2024-04-23 16:00:27.096 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.


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