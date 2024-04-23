23 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 23 Nisan Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ilinde 23 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-04-23 2024-04-23 09:00:12.789-2024-04-23 15:00:22.156 saatleri arasında Rahmiye; İsimsiz7, , İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz14, İsimsiz25, İsimsiz26, Rahmiye Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-23 2024-04-23 09:00:12.789-2024-04-23 15:00:22.156 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-23 2024-04-23 09:00:12.789-2024-04-23 15:00:22.156 saatleri arasında Beyoba; İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-23 2024-04-23 09:00:12.789-2024-04-23 15:00:22.156 saatleri arasında Kayalıoğlu; , İsimsiz17, İsimsiz153, İsimsiz154 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-23 2024-04-23 09:00:12.789-2024-04-23 15:00:22.156 saatleri arasında Kapaklı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-23 2024-04-23 09:00:12.789-2024-04-23 15:00:22.156 saatleri arasında Moralılar; , İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz15, Beyoba Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-04-23 2024-04-23 09:00:25.129-2024-04-23 12:00:37.376 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-23 2024-04-23 09:00:25.129-2024-04-23 12:00:37.376 saatleri arasında 2. Anafartalar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-23 2024-04-23 09:00:25.129-2024-04-23 12:00:37.376 saatleri arasında Ahmet Bedevi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
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