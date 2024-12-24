24 Aralık KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.12.2024 - 10:29

Güncelleme: 24.12.2024 - 10:29

KOCAELİ ilinde 24 Aralık Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Aralık Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMÇUKUR, TEPEKÖY mahallelerinde 2633, ALP, ALP SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Aralık Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FULACIK mahallelerinde FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Aralık Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101., 101. CD., 104. CD., 1046., 105. CD., 1056. SK., 109. CD., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1137. SK., 1138., 1138. SK., 1146. SK., 1148. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD, 202. CD., 2105. SK., 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., 3089, AGAH EFENDİ SK., AKIN, AMIRAL, AMİRAL, AMİRAL CD, ANAFARTALAR, ATLAS SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET, CENNET SK., CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK CD., DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HAFIZ İSMAİL CD., HALIL HODZIÇ, I.BAYRAKTAR, İ.BAYRAKTAR CD., İZZET AÇIKBAŞ SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR, KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL SK., NAİL AYDIN SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SARIKUM CD., SELVI, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YASEMİN SK., YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Aralık Salı 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 223. CD., 2235. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Aralık Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde KIRAZPINAR MEVKII, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Aralık Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Aralık Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE, PASADAG, PAŞADAĞ, RAHMIYE mahallelerinde 1., 12. SK., 16., 16. SK., 17., 17. SK., 23. SK., 4. SK., 8., ACUN SK., ÇANAKÇI SK., DEVRAN SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., EKŞİ SK., ELIT, ELİT SK., KANYON SK., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KURTULUS, KUZU, KUZU SK., MERAL, NESE, NEŞE SK., ORUÇ SK., ŞAHİNLER SK., TABİAT, TOROS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Aralık Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE mahallelerinde 5. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Aralık Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE mahallelerinde DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., SERİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Aralık Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, HAVUZLUBAHÇE, NÜZHETIYE, PANAYIR mahallelerinde ATILLA, ATİLLA SK, ATİLLA SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Aralık Salı 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde DOGANTEPE HÜRRIYET, DOĞANTEPE HÜRRİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Aralık Salı 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMİYE mahallelerinde AKÇAKOCA SK., BEYAZ GÜL, BEYAZ GÜL SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., IZMIT., İZMİT.. CD., TIKTIK MEVKİİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLİ, BALLAR, KARAAGAÇ mahallelerinde ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KURTULUS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BALLAR, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, HACI ŞÜKRÜ SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KURTULUŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇAKMAKLAR, ÇALCA, ÇAVUSLU, TAHTALI, TATARAHMET, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, DELIHASANLAR MEVKII, DELİHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DERELİ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKII, KARAMANLI MEVKII KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURAŞ MEVKİİ KÜME EVLER, YİĞİTALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ mahallelerinde MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, PINARDÜZÜ mahallelerinde KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, SAKALLIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 24 Aralık Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇARSI, ÇARŞI, ORHAN mahallelerinde AĞVA İSTANBUL CD., BEYAZ MENDIL, BEYAZ MENDIL SK., BEYAZ MENDİL SK., DEĞİRMEN SK., DURSUN SK., GARAJ CD., GÜLER SK., HACILAR SK., HUNLAR CD., HÜR SK., ITIR SK., KALAYCI SK., KAYMAK SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., NARİN SK., TABAKHANE CD., VELİ HASAN SK., YOLCU, YOLCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5101. SK., 5105., 5105. SK., 5111. SK., 5115. SK., 5117. SK., 5121. SK., 5122., 5122. SK., 5123. SK., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5129., 5129. SK., 5130. SK., 5131., 5133. SK., 5134. SK., 5135. SK., 5136. SK., 5138., 5138. SK., 5140. SK., 5142., 5142. SK., 5146., 5146. SK., İBRAHİM KARAKURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, MALTA, MİMAR SİNAN, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., AKCAN, AKCAN SK., AKGÜNES, AKGÜNEŞ, AKGÜNEŞ SK., AKKUTAY, AKKUTAY SK., AKTAS, AKTAŞ SK., ARNAVUT, ARNAVUT SK., ATMOSFER, ATMOSFER SK., AYVALIK, AYVALIK SK., BAŞAR SK., BAŞOL SK., BATIN SK., BEGÜM, BEKTAŞ TOKER SK., BİBERİYE SK., BİRAY SK., BİRGÜL SK., BİROL SK., BOGAZOVA, BOĞAZOVA, BOĞAZOVA CD., BUCAK, BUCAK SK., CAMİDÜZÜ SK., CESUR SK., ÇAĞLAR SK., DEMİRAY SK., DEMİRTAŞ SK., DİKENLİ SK., DÜZEY SK., EREL, EREL SK., ERSÖZ SK., ERTAŞ, ERYAMAN SK., FİDAN SK., GAMZE SK., GENÇOĞLU SK., GÖKÇEM SK., GÜLŞEHRİ SK., GÜN, GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU CD., GÜRDAL, GÜRDAL SK., GÜRKAŞ SK., HIZIR REİS SK., İMAMOĞLU SK., KARDEŞ SK., KAVAK, KAVAK SK., KAYAPINAR SK., KEMERKÖPRÜ SK., KENAN, KENAN SK., KIRLANGIÇ SK., KOCAÇESME, KOCAÇEŞME CD., KOCADERE SK., KÖKEN SK., KUTLU SK., KUTUP YILDIZI SK., MANİDAR SK., MİLLİYET SK., MOLLA RECEP, MOLLA RECEP SK., MÜFTÜOĞLU SK., ORTAÇ SK., ÖZKAL SK., ÖZÖN SK., PAZAR YOLU SK., POLEN SK., PORTAKAL HAFIZ RÜŞTÜ BEY CD., SARITAŞ SK., SEHIT MUSTAFA TÜRK CD., SELANIK, SELANİK CD., SEVER SK., SOYKAN SK., ŞEHİT MUSTAFA TÜRK CD., ŞEHİT NECMİ SEMERCİ SK., ŞENYİĞİT SK., ŞİRİNYER SK., TAHA SK., TALİH SK., TOLGA SK., TURAL, TURAL SK, TURKUAZ SK., TÜRKYILMAZ, TÜRKYILMAZ SK., UTKU SK., UYGUN, UYGUN SK., ÜSTÜNER SK., YUSUF, YUSUF SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde CELAL, CELAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., ATMACA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde CEYHAN, CEYHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERDAR, YENI, YENİ mahallelerinde ARIZLI CD., BÖLGEN SK., ERDİL SK., KÜME EVLER SK., MENZIL, MENZİL SK., RADAR, RADAR CD., SAMET, SAMET SK., SIIR, ŞİİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 24 Aralık Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUKURBAG, ÇUKURBAĞ, HACIHIZIR, KARABAŞ, VELIAHMET, VELİAHMET mahallelerinde ADEM GÜL SK., ALEMDAR CD., ALİ BABA SK., AZELYA SK., BAHARİYE CD., CAYMAZ, CEMAL TURGAY SK., CENGİZ SİLLE SK., DORUK SK., DÖNMEZ ÇIKMAZI SK., GAZI HAKAN BALGI, GAZİ HAKAN BALGI SK., GEBEŞOĞLU SK., GÜLÜMSER SK., HACI ALI, HACI ALİ SK., HACI HASAN ÇEŞME SK., HACI HIZIR, HACI HIZIR SK., HAFIZ RÜŞTÜ SK., HASAN IBIS GEÇIDI, HASAN İBİŞ GEÇİDİ SK., ISMAIL ÇAKMAK, İKİZLİÇEŞME SK., İLYAS ÖZGEN SK., İNÖNÜ CD., İSMAİL ÇAKMAK SK., KURTTEKİN ÇIKMAZI SK., KÜÇÜK HAMAM SK., MANTAR ÇEŞME SK., ÖZDEMİR ÇIKMAZI SK., SEFTALI BAYIRI, ŞEFTALİ BAYIRI SK., VELI BABA, VELI BABA SK., VELİ BABA SK., YUSUF ŞEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 24 Aralık Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, ICADIYE, IRSADIYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, NÜZHETIYE, SIYRETIYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AGA, OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 24 Aralık Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4210. SK., 4331., 4331. SK., 4336., 4336. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4364. SK., 4365., 4367., 4367. SK., 4368. SK., 4369. SK., 4370., 4370. SK., 4373., 4373. SK., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4376. SK., 4378. SK., 4380., 4380. SK., 4382., 4382. SK., 4386. SK., 4389. SK., 4394., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4401. SK., 4408. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4419. SK., 4421. SK., BAŞOĞLU CD., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KURT, KURT CD., OKYAR CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK CD., ZAFER, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ABDÜLHAMİT SK., AKARSU, AKÇİL SK., AKKUYU SK., AKYOL, ALAÇAM SK., ALEMDAĞ SK., ALPASLAN, ALPASLAN SK., ALTIN SK., ALTUNHISAR, ALTUNHISAR CD., ALTUNHİSAR CD., ARZUM, ATACAN SK., AYKANAT SK., AYVA SK., BAGDAT, BAĞDAT, BAĞDAT CD., BALKAN, BALLICA, BALLICA SK., BASKI SK., BATTAL, BEYAZ KARANFİL SK., BEYZA, BEYZA SK., BİLEN SK., BONCUK SK., BURÇAK SK., BURGAZ, BURGAZ SK., CAHIT SITKI TARANCI, CAHİT KÜLEBİ SK., CAHİT SITKI TARANCI SK., CANCAN SK., CEBECİ, CEBECİ SK., CEBESOY SK., CEMİL SK., ÇAMLICA SK., ÇELEBI, ÇOBAN SK., DAL SK., DANIS, DEDE KORKUT, DEDE KORKUT CD., DELİORMAN SK., DEMİRCAN SK., DIKMEN, DINAMIK, DİKMEN SK., DİNAMİK SK., DOYURAN SK., EBRU SK., EDALI, EDALI SK., EFEDAĞ SK., ELÇIBEY, ELÇİBEY SK., EMİRGAN SK., ENES, ENES SK., ERBEYLİ, ERBEYLİ SK., ERENÖZ SK., ESENDAL SK., ESRA SK., ESREF BITLIS, EŞREF BİTLİS SK., EŞREFLİ SK., FARABI, FARABİ, FARABİ SK., FREZYA SK., GAZI, GAZI CD., GAZİ CD., GÖRGÜLÜ, GÜLSUYU SK., GÜZELBAĞ SK., HANIM, HANIM SK., HANIMAGA, HANIMAĞA CD., HASAN ALİ YÜCEL SK., HASIR SK., HERGELECİ İBRAHİM SK., İSMETPAŞA CD., KADİFE SK., KESER CD., KEVSER, KEVSER SK., KIRAÇ SK., KOZAN SK., KURUCU SK., KUTUP, KUTUP SK., LATİFE SK., LODOS SK., MEHMET SADIK EFE, MELEK SK., Meryem, MINELI, MİNELİ SK., MİRAÇ, MİRAÇ SK., MİS SK., NADIDE, NADİDE SK., NİHAN SK., NİZAM-I CEDİT CD., ORHUN SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PILOT, PİLOT SK, SADE SK., SAPANCA YOLU CD., SAPMAZ, SAPMAZ SK., SENLIK, SERDİVAN SK., SEVİNÇLİ SK., SEZENLER, SEZENLER CD., SOLMAZ SK., SÜMBÜLE, SÜMBÜLE SK., SÜREYYA SK., ŞENLİK SK., ŞİRİNCE SK., TOK, TOK SK., ÜNLÜ, VADI, VARAN SK., YAĞMUR SK., YAKAMOZ SK., YAMAK, YAMAK SK., YEDEKÇİ SK., YONCA, YONCA SK., YÖRE SK., ZARIF, ZIRVE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Aralık Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 103. SK., 104. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 112. SK., 113. SK., 115. SK., 116. SK., 118. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13., 13. SK., 130., 130. SK., 131., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134., 134. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 141., 142. SK., 15., 15. SK., 18. SK., 19., 2. SK., 201. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 23., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., 26. SK., 33. SK., 34. SK., 36., 40. SK., 41. SK., 7. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, IMAR CD., İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Aralık Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESMEAHMEDIYE, EŞMEAHMEDİYE, HASANCIKLAR, HAVLUBURUN, MESELI, ORTABURUN mahallelerinde AHMEDIYE, AHMEDİYE CD., AKTARLI, AKTARLI SK., BİÇER SK., BOSTANLAR, BOSTANLAR SK., BOZTEPE SK., DEMLİK SK., DÖRTYOL, DÖRTYOL SK., FERDA, FERDA SK., HACI OSMAN, HACI OSMAN SK., HASANCIKLAR MERKEZ MEVKII, HASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASANCIKLAR MEVKİİ, HAVLUBURUN ISTIKLAL, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İSTİKLAL CD., HAVLUBURUN İZMİT CD., HORON SK., İSU ARITMA TESİSİ YOLU SK, KARLI VADİ SK., KASIM KESER, KASIM KESER SK., KAYALI SK., KIZILCIKLI, KÖYIÇI1, MEVLEVI, MEVLEVİ SK., NARLI, NARLI SK., OKUL YOLU SK., ORTABURUN ASAGI MEVKII, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTABURUN KÖYÜ YOLU SK, ORTABURUN MERKEZ MEVKII, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEMIZ, TEMİZ SK., VİTAMİN SK., YONCALIK, YONCALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAGÖLLÜ mahallelerinde ÇALKÖY MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAİP mahallelerinde NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 24 Aralık Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU, SEVİNDİKLİ mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, KARAGÖLLÜ mahallelerinde - SK., ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 1426. SK., 1426/1. SK., 1426/2. SK., 1426/3. SK., 1427. SK., 1427/1. SK., 1427/2. SK., 1427/3., 1427/3. SK., 1428. SK., 1429. SK., 1430. SK., 1431. SK., 1432. SK., 1433., 1433. SK., 1434. SK., 1444., 1449., 1449. SK., 1454. SK., 1456. SK., ESATBEY CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., TOPÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438. SK., 1438/2. SK., 1440., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1443., 1443. SK., 1444. SK., 1444/1. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452., 1452. SK., 1456., ESATBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1416. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421/1. SK., 1422. SK., 1423/1. SK., PLEVNE, PLEVNE CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1422., 1422/1. SK., SEHIT MÜCAHIT OKUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 24 Aralık Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1423. SK., 1424., 1424. SK., 1425. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1427., 1430. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 24 Aralık Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1426/2., 1435. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 24 Aralık Salı 11:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ASLI, ASLI SK., BOSTANCI, FİLİNGİR SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., KARANİ SK., ÖZGÜR, SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SELALE, ŞELALE SK., YEDİVEREN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, DEMİRCİLER mahallelerinde AHLAT SK., ALİVELİ YOKUŞU SK., ARSLAN AĞACI SK., ASLAN SK., BILDIRCIN SK., ÇEŞME SK., ÇIFTLIK, DEMIRCI, DEMİRCİ SK., HAFİZE HANIM SK., HARMAN SK., KAYAPINARI SK., KEKLIK, KEKLİK SK., KOCA ÇEŞME SK., KONAK, KONAK SK., KÖPRÜTAŞ SK., KUYU SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, SUDEPOSU SK., SUYOLU, SUYOLU SK., TEKKE SK., YALAKDERE, YALAKDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 24 Aralık Salı 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 10., 10. SK., 109/2 SK., 11., 11. SK., 111. SK., 113/1. SK., 117. SK., 117/1., 117/1. SK., 119. SK., 12., 12/1. SK., 12/2. SK., 12/3. SK., 12/4. SK., 13/3. SK., 13/4. SK., 14. SK., 15/1., 15/1. SK., 15/2., 15/2. SK., 15/3. SK., 16/1. SK., 16/2. SK., 17/1. SK., 17/2. SK., 17/3. SK., 17/4. SK., 17/5. SK., 17/6., 17/6. SK., 19. SK., 19/1. SK, 19/1. SK., 2., 20., 20. SK., 21., 21/1. SK., 22., 22. SK., 24., 25., 25. SK., 26., 27., 27. SK., 28., 28. SK., 29., 29. SK., 3. SK., 30., 30. SK., 30/1., 30/1. SK., 30/2., 30/2. SK., 31., 31. SK., 31/1. SK., 31/2. SK., 32., 32. SK., 34., 35., 35. SK., 36. SK., 37., 37. SK., 38., 38. SK., 38/1., 38/1. SK., 39., 39. SK., 4., 41., 42., 42. SK., 43., 43. SK., 43/1., 43/1. SK., 43/2., 43/2. SK., 44., 44. SK., 44/1. SK., 44/2. SK., 45., 45. SK., 45/1. SK., 45/2., 45/2. SK., 453. SK., 455/2. SK., 459/1. SK., 46., 46/1., 46/1. SK., 47. SK., 49., 49. SK., 5., 50. SK., 50/1. SK., 51., 51. SK., 52., 52. SK., 52/1. SK., 53/1. SK., 54., 54. SK., 54/1. SK., 54/2. SK., 55., 55. SK., 55/1. SK., 55/2. SK., 56., 56. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2., 56/2. SK., 57., 57. SK., 58/3., 6., 6. SK., 61. SK., 61/2. SK., 7., 78., 8. SK., 91., BOSNA, BOSNA CD., FIKRI ALTIOKKA, FİKRİ ALTIOKKA CD., ISSIKGÖL CD., MUALLİM SK., RAGIP DEMİRKOL BULVAR, SEHIT ILHAN KÜÇÜKSOLAK, ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK SK., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.