24 Haziran BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.06.2024 - 10:14

Güncelleme: 24.06.2024 - 10:14

BOLU ilinde 24 Haziran Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SALIBEYLER mahallelerinde 1130 SK., SALIBEYLER, SIRACEVİZLER, YAYLALAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIK, TEPECİK mahallelerinde 2796, ÇAYIR KÖYÜ YOLU, ÇAYIR KÖYÜ YOLU SK., DİCLE SK., GİRNE SK., GÜLPINAR SK., KÜBRA SK., MÜFTÜLÜK SK., SELEN SK., SEYİT KÖYÜ YOLU SK., YASA SK., YEŞİL ÇİMEN SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IZZET BAYSAL, İZZET BAYSAL, KÜLTÜR mahallelerinde 1700 SK., 1701, 1701 SK., 1705. SK., CEMAL TÜRKAN SK., ERTÜRK SK., GÜLİSTAN SK., KURAL SK., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., ÖĞRETMENLER SOK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUT, ALPAĞUT, ÇAKMAKLAR mahallelerinde 207 SK., 240 SK., 241 SK., 242 SK., 247 SK., 249 SK., 260 SK., 261 SK., 265 SK., 266 SK., 267 SK., 269 SK., 269. SK., 273 SK., 284 SK., 3, ALPAĞUT CD., ANADOLU OTOYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1436 SK., 1437. SK., 1438 SK., ASALET SK., CEFAKAR SK., İNANÇ SK., MAZLUM SK., ŞEHİT RAMAZAN GEL, ŞEHİT RAMAZAN GEL SK., VEYSEL SAYGILI SK., YAREN SK., YOLÇATI, YOLÇATI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜMER, TEPECIK, TEPECİK mahallelerinde 27. CD., 2703. SK., 2709, 2710. SK., 2721. SK., 2753, 2753. SK., AHMET BAYSAL, AHMET BAYSAL BULVARI BULVAR, BATIKENT SİTESİ İÇİ YOLU, BÖĞÜRTLEN SK., DEMİRTEPE SK., ELİF SK., KARAKAYA SK., KELEBEK SK., KÖŞK SK., MAVİLİ SK., NAR SK., SALİH SK., SEYRANTEPE SK., ŞEHİT HÜSEYİN KARAKAYA SK., ŞEHİT MEHMET DİRİ SK., ŞEHİT NECDET FİDAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1461, 4191, AKSU SK., GÖKTEPE, GÖKTEPE SK., KARASU, NİZAM SK., ŞAHİN TEPE, ŞAHİN TEPE SK., ŞENLİK SK., TUĞRUL SK., YELKİ SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1477, 1484 SK., 1485, 1485 SK., 1486 SK., 1487. SK., AKTEPE SK., ALAN SK., BIRSEN, BİÇİM SK., BİRSEN SK., CAMİ YANI SK., CAMİLİ SK., ÇAKIR, ÇÖMLEKÇİLER CD., DARENDE SK., DİLEK SK., DODURGA CD., EMİR SK., GÖRKEM SK., İLKAY SK., KALE SK., KIBRISCIK SK., KORKUT SK., MELİH SK., MEVLANA SK., SERCAN, SERCAN SK., ŞEHİT ALİ ERDOĞAN SK., TOLGAHAN SK., UFUK SK., USTA, YILDIZ SK., YİĞİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1444, 1444 SK., 1445, 1448, 1450, 1450 SK., DODURGA, ETKIN, ETKİN SK., HASMET, IHLAS, NESLIHAN, ÖZGÜR, VEFA, VEFA SK., YELKI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜMER, TEPECIK, TEPECİK mahallelerinde 2723, 2797 S.K, 2880, 2884. SK., 2885, 2888, ARAS, ARAS SK., FERHAT SK., KESTANE, KESTANE SK., ŞEHİT METİN UYANIK SK., ŞEHİT MUSTAFA DEĞERCAN SK., ULVİ SK., YONCA, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 4165. SK., AŞIK VEYSEL SK., DR.SUAT UMAY SK., EMİN ALDEMİR SK., KANALÜSTÜ SK., ŞAİR NEDİM SK., ŞEHİTLER CD., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET SK., YAHYA KEMAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 4191. SK., 4201, BAHRİYE SK., CANGÜL SK., DİKMEN SK., HARMAN PINARI SK., HİMAYE OĞULLARI SK., SARICALAR CD., ŞAİR SK., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAÇIK, KAVALLAR, MERKEZ, N KENDISI, ORDULAR, UĞURLUALAN mahallelerinde KACIK KÖY YOLU, KAÇIK KÖYÜ YOLU, KAVALLAR KÖY YOLU, KAVALLAR KÖYÜ YOLU, ORDULAR KÖY YOLU, ORDULAR KÖYÜ YOLU, UGURLUALAN KÖY YOLU, UĞURLUALAN KÖYÜ, UĞURLUALAN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANBASI, ALANBAŞI, ASMA, BEYDERESİ, BÜYÜK, CAMI YANI, CAMİ YANI, CUMA, DEDELER, DEMİRCİLER, DERE, GÖLDERESI, HACIALİLER, MERKEZ, MERKEZ YAYLA, OKUSLAR, OSMANÇAVUSLAR, OSMANÇAVUŞLAR, SIRÇALI, YAYLABELİ, YAZILAR mahallelerinde ALANBASI MAHALLE YOLU, ALANBAŞI MAH YOLU, ASMA BULANIK MAH, BEYDERESİ KÖYÜ YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, CAMIYANI MAHALLE YOLU, CUMA KÖY YOLU, CUMA KÖYÜ, CUMA KÖYÜ YOLU, DEDELER KÖYÜ, DEDELER KÖYÜ YOLU, DERE MAHALLESI YOLU, GÖLDERESI MAHALLE YOLU, GÖNCEK KÖYÜ, GÖNCEK KÖYÜ YOLU, OKUSLAR MAHALLE YOLU, OSMANÇAVUSLAR MAHALLE YOLU, OSMANÇAVUŞLAR, SIRÇALI KÖYÜ, SIRÇALI KÖYÜ YAYLASI, SIRÇALI MERKEZ YAYLA YOLU, SIRÇALİ KÖYÜ YOLU, YAYLABELI KÖY YOLU, YAYLABELİ KÖYÜ YOLU, YAZILAR KÖYÜ MERKEZ MAH, YAZILAR MERKEZ KÖY YOLU, YEŞİLOVA MH YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRIYET, HÜRRİYET mahallelerinde GÖKÇESU TOKİ İÇİ YOLU, TOKI KONUTLARI, TOKİ KONUTLARI, TOKİ KONUTLARI KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, BEŞLER, ÇAYBOYU, TABAKLAR YAZIYAKA, YUKARI mahallelerinde ADNAN KAHVECİ SK., ÇAYBOYU MAHALLE YOLU, HACI AHMETLER CD., HACIAHMETLER KÖYÜ YOLU, İNÖNÜ CD., MENGEN HACIAHMETLER YOLU, SITMA PINARI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCABEYLER, KÖKEM, YAZICILAR mahallelerinde DEMİRCİLER YAZICILAR MAH, KAVACIK KÖY YOLU, KOCABEYLER, KOCABEYLER MAHALLE YOLU, KÖKEM MAHALLE YOLU, YAZICILAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMİRLER, MERKEZ mahallelerinde DEMIRLER KÖY YOLU, DEMİRLER KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.