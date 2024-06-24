24 Haziran MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.06.2024 - 10:14

Güncelleme: 24.06.2024 - 10:14

MANİSA ilinde 24 Haziran Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-24 2024-06-24 09:00:33.913-2024-06-24 12:00:43.712 saatleri arasında Yeniharmandalı; 1.ÇIKMAZ, Gediz Sk., Güzel Sk., Kuruçay Çk., Şirin Sk., İsimsiz38, çifte damlar, İsimsiz33, İsimsiz30, İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz10, , İsimsiz40, İsimsiz46, çakalazmağı, ÇAKALAZMAĞI, İsimsiz52, İsimsiz76, İsimsiz79, ÇAKALAZMAĞI, hacıhaliller yolu, İsimsiz84, çakalazmağ, HACIHALİLER YOLU SOKAK, çakal azmağı , Cumhuriyet Cd., Doğu Cd., Doğu Cd. 2. Çk., Gediz Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-24 2024-06-24 09:00:33.913-2024-06-24 12:00:43.712 saatleri arasında Çerkezmahmudiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-24 2024-06-24 09:00:33.913-2024-06-24 12:00:43.712 saatleri arasında Çavuşoğlu; İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz18, İsimsiz3, , isimsiz 12, İsimsiz12, İsimsiz45, İsimsiz42, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-24 2024-06-24 09:00:33.913-2024-06-24 12:00:43.712 saatleri arasında Hacıhaliller; çavusoglu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-24 2024-06-24 09:00:33.913-2024-06-24 12:00:43.712 saatleri arasında Kazım Karabekir; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-24 2024-06-24 09:00:33.913-2024-06-24 12:00:43.712 saatleri arasında Turgut Özal; harmandalı sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-24 2024-06-24 09:00:33.913-2024-06-24 12:00:43.712 saatleri arasında Ahmet Bedevi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-24 2024-06-24 09:00:33.913-2024-06-24 12:00:43.712 saatleri arasında Bağyolu; çullu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-24 2024-06-24 09:00:49.604-2024-06-24 15:00:56.269 saatleri arasında Karakurt; Karakurt İç Köy Yolu, Karakurt Yolu, , , KOCAŞIH SK., KOCAŞIH SK., İsimsiz11, İsimsiz11, İsimsiz15, İsimsiz15, ALEMDAR SK., ALEMDAR SK., ATATÜRK_1 Cad., ATATÜRK_1 Cad., Karakurt Yolu, Karakurt İç Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.