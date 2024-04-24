24 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.04.2024 - 00:14

Güncelleme: 24.04.2024 - 00:14

İZMİR ilinde 24 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-24 2024-04-24 01:00:30.294-2024-04-24 02:00:41.059 saatleri arasında Üçkuyular; 70. Sk., 14/3. Sk., 14. Sk., 75. Sk., 74. Sk., 73. Sk., 72. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 01:00:30.294-2024-04-24 02:00:41.059 saatleri arasında Muammer Akar; 287. Sk., 290/1. Sk., 291. Sk., 291/1. Sk., 45/7. Sk., 46/11. Sk., 46/21. Sk., 46/22. Sk., , 289/1. Sk., 290. Sk., 289. Sk., 288. Sk., 47. Sk., 287/2. Sk., 287/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 01:00:30.294-2024-04-24 02:00:41.059 saatleri arasında General Kazım Özalp; 46/21. Sk., 46/20. Sk., 46/14. Sk., 46/13. Sk., 46/11. Sk., 46. Sk., , 46/22. Sk., 46/23. Sk., 47. Sk., 47/1. Sk., 47/2. Sk., 47/21. Sk., 47/3. Sk., 47/5. Sk., 47/6. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 01:00:30.294-2024-04-24 02:00:41.059 saatleri arasında Esentepe; 75. Sk., 74/1. Sk., , 11. Sk., 14. Sk., 14/4. Sk., 46. Sk., 46/1. Sk., 46/12. Sk., 46/2. Sk., 46/3. Sk., 46/4. Sk., 46/5. Sk., 46/6. Sk., 46/7. Sk., 46/8. Sk., 46/9. Sk., 52/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 01:00:30.294-2024-04-24 02:00:41.059 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 01:00:30.294-2024-04-24 02:00:41.059 saatleri arasında Poligon; M. Barış Selçuk Park İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-24 2024-04-24 01:00:30.294-2024-04-24 02:00:41.059 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 01:00:53.457-2024-04-24 02:00:59.826 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:16.068-2024-04-24 16:30:30.279 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 12:00:54.366-2024-04-24 15:00:05.438 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 13:30:11.021-2024-04-24 16:00:21.915 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-24 2024-04-24 01:00:53.457-2024-04-24 02:00:59.826 saatleri arasında Fevzi Çakmak; Hakan, Şelale Sk., Çağatay Sk., Çağatay, Çakır Efe Sk., Yeşil Camii, Tarkan Sk., Site Sk., Mehmet Efe Sk., Kaan Sk., Hükümdar Sk., Hakan Sk., Deniz Sk., Demirci Efe Sk., Demirci Efe, , Cihangir Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 01:00:53.457-2024-04-24 02:00:59.826 saatleri arasında Onur; Kaan Sk., Çağatay Sk., Yeşil Cami Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 01:00:53.457-2024-04-24 02:00:59.826 saatleri arasında Korutürk; İrim, İmbat Sk., Demirci Efe Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 01:00:53.457-2024-04-24 02:00:59.826 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-24 2024-04-24 01:00:53.457-2024-04-24 02:00:59.826 saatleri arasında Çamtepe; Çağatay Sk., Çağrı Sk., Çelebi Sk., Özlem, Barış Sk., Yurt Çk., Güngören Cd., Koldaş Sk., Meydan Sk., Papatya Sk., Pazar Sk., Serkan Sk., Uludağ Sk., Uyanış Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 01:00:53.457-2024-04-24 02:00:59.826 saatleri arasında Çatalkaya; , Ahmet Taner Kışlalı Cd., ALİ ÖZÜTEMİZ, Ender Sk., Gazi Dede Sk., Günaydın Sk., Köknar Sk., Leylak Sk., Malazgirt Sk., Namık Kemal Sk., Pir Sultan Abdal Sk., Sümbül Sk., Zakkum, Zakkum Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 01:00:53.457-2024-04-24 02:00:59.826 saatleri arasında Huzur; Ahmet Taner Kışlalı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 01:00:53.457-2024-04-24 02:00:59.826 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-24 2024-04-24 09:00:16.068-2024-04-24 16:30:30.279 saatleri arasında Muratbey; 3629. Sk., , 3650 Sk., 3511 Sk., İsimsiz37, İsimsiz38, 3689 sk., İsimsiz49, 3648, 3663 Sk., 3642, 3658 Sk., 3648 Sk., 3701 Sk., 3652 Sk., 3574, 3564. Sk., 3566. Sk., 3568. Sk., 3570. Sk., 3576. Sk., 3578. Sk., 3580, 3582. Sk., 3584, 3585. Sk., 3587 Sk., 3589. Sk., 3595, 3596. Sk., 3598. Sk., 3601. Sk., 3603. Sk., 3605. Sk., 3607. Sk., 3637. Sk., 3639, 3651. Sk., 3653. Sk., 3654. Sk., 3655. Sk., 3656. Sk., 3657, 3658. Sk., 3659, 3660. Sk., 3663, 3666. Sk., 3675, 3677. Sk., 3679. Sk., 3681. Sk., 3689. Sk., 3691. Sk., 3693 Sk., 3699. Sk., 3705. Sk., Apti Erel Cd., Atilla Sunar Cd., SEYİT GEZİCİ, İbrahim Kesici Cd., 3673, 3649, 3646, 3669, 3644, 3665 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:16.068-2024-04-24 16:30:30.279 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:16.068-2024-04-24 16:30:30.279 saatleri arasında Tepeköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-24 2024-04-24 09:00:16.814-2024-04-24 13:00:23.446 saatleri arasında Naldöken; 1260/1. Sk., 1261. Sk., 1261/1. Sk., 1261/10. Sk., 1261/11. Sk., 1261/2. Sk., 1261/3. Sk., 1261/4. Sk., 1261/5. Sk., , 1223. Sk., 1224. Sk., 1226/3. Sk., 1227. Sk., 1228. Sk., 1229. Sk., 1230. Sk., 1231. Sk., 1232. Sk., 1233. Sk., 1234. Sk., 1235. Sk., 1235/1. Sk., 1237. Sk., 1238. Sk., 1240. Sk., 1264/1. Sk., 1264. Sk., 1262/2. Sk., 1261/9. Sk., 1261/8. Sk., 1226/4, 1267. Sk., 1267/1. Sk., 1267/2. Sk., 1218/2. Sk., 1218/1. Sk., 1218. Sk., 1214. Sk., 1213/2. Sk., 1213. Sk., 1240/1. Sk., 1241. Sk., 1243. Sk., 1245. Sk., 1246. Sk., 1247. Sk., 1248. Sk., 1249. Sk., 1250. Sk., 1252. Sk., 1253. Sk., 1253/1. Sk., 1260. Sk., 1261/6. Sk., 1268. Sk., 1268/1. Sk., 1268/2. Sk., 1268/3. Sk., 1268/4. Sk., 1268/5. Sk., 1270/2. Sk., 1268/6, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, İsimsiz6, İnönü Cd., İnönü, Naldöken Meydanı, Atatürk Cd., 1261/7. Sk., 1266. Sk., 1266/1. Sk., 1219/1. Sk., 1222. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:16.814-2024-04-24 13:00:23.446 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:34.778-2024-04-24 15:00:47.104 saatleri arasında Gazi Osman Paşa; 5469. Sk., 5543. Sk., 5542. Sk., 5475. Sk., 5474. Sk., 5546/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:34.778-2024-04-24 15:00:47.104 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:47.94-2024-04-24 15:00:10.429 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:47.94-2024-04-24 15:00:10.429 saatleri arasında Gazi Osman Paşa; 5465. Sk., 5460. Sk., 5469. Sk., 5464. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:48.296-2024-04-24 15:00:59.845 saatleri arasında Gazi Osman Paşa; 5472. Sk., 5475. Sk., 5543. Sk., 5464. Sk., 5546/1. Sk., 5471. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:48.296-2024-04-24 15:00:59.845 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 10:00:01.971-2024-04-24 13:00:09.121 saatleri arasında Kazımdirik; 183. Sk., , 161. Sk., 162. Sk., 183/1. Sk., 184. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 186/1. Sk., 187. Sk., 187/1. Sk., 197/1. Sk., Gediz Cd., Süvari Cd., Ankara, İsimsiz49, 167. Sk., 168. Sk., 169. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 10:00:01.971-2024-04-24 13:00:09.121 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 12:00:13.694-2024-04-24 15:00:20.903 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 12:00:13.694-2024-04-24 15:00:20.903 saatleri arasında Yakaköy; Yaka Cd., Yalı, Yaprak Sk., Yıldız Sk., Zeytin, Özbek, Özbek Sk., ÖYKÜ, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz109, Sevgi Sk., Selin Sk., Reyhan Sk., Mine, Meltem Sk., Melisa Sk., Limon Sk., Kordon, KİRAZ, Kiraz, Irmak Sk., Ihlamur Sk., Havuzbaşı Sk., Havuzbaşı, GÜNEŞLİ, Gündoğan Sk., Ekin Sk., Dibek, Damla Sk., Cumba Sk., Asma, , POYRAZ, İsimsiz111, kiraz, İsimsiz129, VADİ, IHLAMUR, MELİSA, Tepe, Yaka elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 12:00:13.694-2024-04-24 15:00:20.903 saatleri arasında Çiçekli; Yasemin Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 12:00:54.366-2024-04-24 15:00:05.438 saatleri arasında Yakaköy; Yaka, , Poligon Sk., Yaka Cd., Çamlık Cd., poligon sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 12:00:54.366-2024-04-24 15:00:05.438 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 12:00:54.366-2024-04-24 15:00:05.438 saatleri arasında Çiçekli; , 8500, Akasya, Açelya, Fulya, Fulya Sk., Kardelen Sk., Manolya Sk., Pınarlı, Yasemin Sk., Çamlık, Çamlık Cd., Çitlenbik, Çiçekli Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 12:00:54.366-2024-04-24 15:00:05.438 saatleri arasında Karaçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 13:30:11.021-2024-04-24 16:00:21.915 saatleri arasında Kazımdirik; 183. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 190. Sk., 194. Sk., Mustafa Kemal Cd., 191. Sk., 192. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 13:30:11.021-2024-04-24 16:00:21.915 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 15:00:51.66-2024-04-24 17:00:59.341 saatleri arasında Gazi Osman Paşa; 5468. Sk., 5460. Sk., 5467. Sk., 5467. Sk., 5464. Sk., 5468. Sk., 5456, 5543. Sk., 5469. Sk., 5469. Sk., 5546/1. Sk., 5546/1. Sk., 5471. Sk., 5454/2. Sk., 5454/2. Sk., 5457. Sk., 5457. Sk., 5543. Sk., 5456, 5464. Sk., 5471. Sk., 5472. Sk., 5472. Sk., 5475. Sk., 5475. Sk., , , 5460. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 15:00:51.66-2024-04-24 17:00:59.341 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-24 2024-04-24 09:00:25.565-2024-04-24 15:00:40.633 saatleri arasında Yelki; 2725 sk., 2381, 2723., 2724, 2725, 2723, , 2369. Sk., Adnan Menderes, Adnan Menderes Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:25.565-2024-04-24 15:00:40.633 saatleri arasında Siteler; 408. Sk., 460. Sk., 462. Sk., 466. Sk., 468. Sk., 255. Sk., İsimsiz7, 833. Sk., Abdullah Baydar Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:25.565-2024-04-24 15:00:40.633 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:25.565-2024-04-24 15:00:40.633 saatleri arasında Çelebi; Ali İhsan Gedik Cd., İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:25.565-2024-04-24 15:00:40.633 saatleri arasında Kahramandere; , 2369. Sk., 821/1. Sk., İzmir-Seferihisar Yolu, Ali İhsan Gedik Cd., 894. Sk., 892. Sk., 831. Sk., 890. Sk., 884. Sk., 827. Sk., 825. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:25.565-2024-04-24 15:00:40.633 saatleri arasında Yalı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:34.056-2024-04-24 15:00:51.971 saatleri arasında Mustafa Kemal Paşa; 2368. Sk., 2370. Sk., 2287/1. Sk., 2291. Sk., 2275. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-24 2024-04-24 09:00:28.986-2024-04-24 15:00:41.991 saatleri arasında Barbaros; BARBAROS, 7032, 7031/1 Sk., 7021/1, İsimsiz69, 7030, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:28.986-2024-04-24 15:00:41.991 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:28.986-2024-04-24 15:00:41.991 saatleri arasında Kadıovacık; 7032 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:44.924-2024-04-24 15:00:50.521 saatleri arasında Kadıovacık; İsimsiz63, İsimsiz60, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz51, 9507/1, LEYLAK, , 9501, VATAN, İsimsiz25, ESKİ ÇINAR, Çakıroğlu Sk., LEYLAK, Vatan Sk., Tepe Sk., KEMAL TUĞRUL, ŞEBBOY, 7032, 9507, HURMA, 9500, İsimsiz65 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:44.924-2024-04-24 15:00:50.521 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:44.924-2024-04-24 15:00:50.521 saatleri arasında Barbaros; , 7030, 7031/1 Sk., 7030/2, 7039 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:44.924-2024-04-24 15:00:50.521 saatleri arasında Birgi; 7514 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-24 2024-04-24 09:00:33.487-2024-04-24 16:00:41.751 saatleri arasında Gedik; İsimsiz69, İsimsiz23, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz21, İsimsiz18, İsimsiz18, , , İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz38, MERKEZ, MERKEZ, İsimsiz31, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz24, İsimsiz41, İsimsiz41, İsimsiz49, İsimsiz49, İsimsiz69, İsimsiz72, İsimsiz72, Merkez, Merkez, İsimsiz39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:33.487-2024-04-24 16:00:41.751 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 10:00:41.577-2024-04-24 17:00:54.996 saatleri arasında Suludere; MUSLUK, YUKARI AKKAVAKLAR, İsimsiz4, YUKARI AKKAVAKLAR, ATATÜRK, İsimsiz67, İsimsiz85, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 10:00:41.577-2024-04-24 17:00:54.996 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-24 2024-04-24 09:00:46.95-2024-04-24 15:30:54.734 saatleri arasında Ardıç; İsimsiz60, İsimsiz56, İsimsiz46, İsimsiz79, 5495, İsimsiz68, İsimsiz78, İsimsiz64, İsimsiz63 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:46.95-2024-04-24 15:30:54.734 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:46.95-2024-04-24 15:30:54.734 saatleri arasında Celal Bayar; , 5232 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:46.95-2024-04-24 15:30:54.734 saatleri arasında Şifne; 6000 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-24 2024-04-24 09:30:47.451-2024-04-24 16:00:06.663 saatleri arasında Sarıkaya; Sarıkaya Yolu, İsimsiz23, İsimsiz26, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz37, İsimsiz47, , İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz233, Beydağ Ödemiş Yolu, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz49, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz42, Patika, İsimsiz15, İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:30:47.451-2024-04-24 16:00:06.663 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-24 2024-04-24 10:00:06.815-2024-04-24 16:00:26.985 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 10:00:06.815-2024-04-24 16:00:26.985 saatleri arasında İmbatlı; 6072. Sk., 6071/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 12:00:54.366-2024-04-24 15:00:05.438 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-24 2024-04-24 11:00:45.678-2024-04-24 12:00:55.816 saatleri arasında Sasallı Merkez; 10/1. Sk., 10/4. Sk., 11. Sk., 8. Sk., 9. Sk., 9/1. Sk., 1. Sk., 10. Sk., 10/3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 11:00:45.678-2024-04-24 12:00:55.816 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-24 2024-04-24 12:00:13.694-2024-04-24 15:00:20.903 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; 110. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 12:00:13.694-2024-04-24 15:00:20.903 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 12:00:54.366-2024-04-24 15:00:05.438 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 12:00:54.366-2024-04-24 15:00:05.438 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; , İsimsiz32, 35. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.