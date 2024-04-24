24 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.04.2024 - 00:14

Güncelleme: 24.04.2024 - 00:14

KOCAELİ ilinde 24 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICAALI, SARICAALİ mahallelerinde MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ mahallelerinde BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, SIYRETIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ mahallelerinde AHU SK., AKIN, AKIN SK., AKŞEMSETTİN CD., ALEV SK., ALI KUSÇU, ALİ KUŞÇU CD., ARAS, ARAS SK., ARZUM, ARZUM SK., ASMA SK., ATLAS, ATLAS SK., AVCILAR SK., AVSAR, AVŞAR SK., AYAZ, BAHAR, BAHAR SK., BAHTİYAR SK., BAŞARAN SK., BEDIR, BELEN, BELEN SK., BERAT SK., BERRİN SK., BEYAZIT SK., BEYZA SK., BİLGE SK., BİZİM SK., CAMİ SK., CAN, CANSU, CANSU SK., CENNET SK., ÇAGRI, ÇAĞLAYAN SK., ÇAĞRI SK., ÇIÇEK, ÇİÇEK SK., ÇORUH CD., DEFNE SK., DIDEM, DİDEM SK., DURU, DURU SK., EFE SK., ELA SK., ELİF SK., EYLÜL SK., EYÜP SIMSEK, EYÜP ŞİMŞEK CD., EZGİ SK., FULYA SK., GENÇLİK SK., GÖNÜL, GÖNÜL SK., GÜLBAHAR SK., GÜNDÜZALP, GÜNDÜZALP CD, GÜNDÜZALP CD., GÜNEŞ SK., GÜVEN SK., GÜZELCE SK., HISARTEPE, HİCRET SK., HİSARTEPE SK., ISMET PASA, ISMET PASA CD., İSMET PAŞA CD., KALYON SK., KARACAOGLAN, KAVAK SK., KERİM SK., KEVSER CD., KINALI SK., KONAK SK., KOSOVA CD., MASAL, MELEN SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., ONUR SK., ORHANGAZİ CD., ORTANCA SK., PALMIYE, PALMİYE SK., SAADET SK., SARAY, SEDİR SK., SERDAR SK., SEYHAN SK., SEYRANTEPE, SEYRANTEPE SK., SULTAN SK., ŞANLI SK., ŞEN SK., TABYA SK., TULUMBA SK., TUNCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3067. SK., 3077. SK., 3084. SK., 3085. SK., 3086. SK., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., SARAYBOSNA CD., SEZAİ KARAKOÇ CD., YAHYA ÇAVUŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS, ŞİRİNYALI, YUKARI HEREKE mahallelerinde BORAN SK., BUDAKLI SK., ÇARŞI CD., EMİNE SK., ERDEMLI, ERDEMLİ SK., HEREKE YOLU SK, KARDELEN SK., ÖZGÜ SK., RADAR CD., YEDITEPE, YEDİTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAH ATEŞ, HACI AKİF mahallelerinde HEREKE ATATÜRK CD., HEREKE CUMHURİYET CD., ORAL PEKTAŞ CD., TAHİR CD., YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIŞLADÜZÜ, ŞEHİTEKREM mahallelerinde ASALET SK., ASMALI SK., BESTE SK., BİLİM SK., ÇINARLI CD., TRAKYA SK., UĞUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIŞLADÜZÜ mahallelerinde CEMRE SK., CIHANGIR, CİHANGİR SK., ÇAMLI CD., HÜSEYİN TETİK CD., KARAALİPAŞA CD., KOOPERATİFLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde AHMET DİKDERE SK., AHMET TURAL SK., AKTOPRAK SK., ALI MEHMET AKKIR, ALİ MEHMET AKKIR SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BAHÇE SK., BEHÇET HOCA SK., BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, BÜLBÜL SK., CENGİZTOPEL SK., ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMLIK SK., ÇINARLI, DEDE, DEDE SK., DUMLUPINAR SK., FATİH SK., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., HACI ORHAN SK., İSMAİL BAYCAN SK., İSTİKLAL SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAVALA SK., KAZIM KARABEKİR SK., KIBRIS SK., KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSE SK., KÖSEOGLU, KÖSEOĞLU SK., PEKMEZCİ SK., SİNOP SK., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK., VALIDE KÖPRÜ MEVKII, YALAK DERE CD., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, ÇAMDIBI, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, GÜLERSOY SK., İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, PENDİK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKOCA, CEDİT, FATIH, FATİH, GÜLTEPE, KOZLUK, ORHAN, TURGUT, TÜYSÜZLER, VELİAHMET, YENIDOGAN, YENİDOĞAN, ZABITAN mahallelerinde 4512, ABIDIN ARAL, ABİDİN ARAL SK., AĞLAYAN ULUÇINAR SK., AKGÜVERCİN SK., AKYILDIZ SK., ALTUN SK., ANANAS SK., ARİF SK., ASLAN SK., ASLIM SK., AYDINLIK SK., BARBAROS SK., BAŞER SK., BAYRAKTAR SK., BEYAZ PAMUK, BEYAZ PAMUK SK., BEYHAN SK., CAMİ ARKASI SK., CANDAN SK., CIHAN, CİHAN SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇAKMAK SK., ÇAY SK., ÇETİN İŞÇİ SK., ÇEVRE SK., ÇIKMAZ SK., DEMİRAĞA SK., DEREN SK., DİKBAYIR SK., DİLARA SK., DÜNYA SK., EFES SK., EGEMEN SK., ERTEN OKANÇAY SK., ESKİ HASTANE SK., EYÜP BEY SK., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN SK., GELİR SK, GELİR SK., GÜÇBİR SK., GÜLCAN SK., HACI AKŞEMSETTİN SK., HACI ARİF CD., HACI BAYRAM VELİ SK., HACI HAZIM, HACI HAZIM SK., HARUN SERT SK., HASAN ELBEYOĞLU SK., HELVACI SK., HOŞGÖR SK., HUZUREVI, HUZUREVİ SK., ISMAIL KOLAYLI, İRFAN KANDEMİR SK., İSMAİL KOLAYLI CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAAN, KADIBAYIRI, KADIBAYIRI SK., KALEMCİ SK., KALENDER SK., KANARYA SK., KANİ SK., KIRKMEŞE SK., KİRAZLI SK., KOÇAL, KOÇAL SK., MADEN SK., MANOLYA SK., MEDRESE SK., MEHMET ALİ KAĞITÇI SK., MEHMETÇIK, MERDOĞLU SK., MERİÇ SK., METE SK., METIN, METİN SK., MIRALAY MÜMTAZ, MİRALAY MÜMTAZ CD, MİRALAY MÜMTAZ CD., MUSTAFA KARAKAŞ SK., NAZLICAN SK., NESE, NESLİHAN SK., NEŞE SK., NİSAYE SK., NUMAN KAHYA, NUMAN KAHYA SK., NURDOĞAN ÖZAK SK., OĞUZ SK., ORDUEVI, ORDUEVİ SK., ORHAN VELİ SK., ÖNGELEN SK., ÖZ BİRLİK SK., ÖZ EVLİYA ÇELEBİ SK., PALMİYELER SK., PELİN SK., PİRAYE SK., POYRAZLAR SK., RIHTIM, RIHTIM SK., RÜYA SK., SABIRLI, SABIRLI SK., SABUR SK., SADETTİN YALIM, SADETTİN YALIM CD., SAHIN, SAİT FAİK SK., SAİT KOÇ SK., SAKIN, SAKİN SK., SALİM ÇOLAK SK., SAYGIN SK., SEDEFLER SK., SEMAZEN SK., SEMIH KOÇANA, SEMİH KOÇANA SK., SERAP SK., SERGEN SK., SILA SK., SINEM SK., SİNEM SK., SUAT SK., SUDE SK., ŞAİRANE SK., ŞEFİK POSTALCIOĞLU SK., ŞEHİT CAFER ŞENOL SK., ŞENER SK., ŞENİZ SK., ŞENLİK SK., ŞENOLLAR SK., TAŞTEPE SK., TURİST SK., USLU SK., YALÇIN SK., YAMAN SK., YENİ GELİNCİK SK., YETKİN SK., YUNUS SK., ZERDA SK., ZEYTINLIK, ZEYTİNLİK SK., ZIYAPASA, ZOBUOGLU, ZOBUOGLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., AÇELYA SK., ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AHLAT CD., AKALIN SK., AKASYALAR CD., AKTAR SK., ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., BİBERYA SK., ÇAVDAR SK., ÇINAR CD., ÇITLENBIK, ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERSÖZ, ERSÖZ SK., FANİ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., FURKAN SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., HURMA, HURMA SK., HUŞ SK., ILGIN SK., INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARAAĞAÇ SK., KARANİ SK., KARAYEMİŞ SK., KARTEPE, KARTEPE CD., KARTEPE SK, KARTEPE. CD., KAYIN SK., KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KİMYON SK., KURDELE SK., LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUSTAFA KEMAL CD., MUT SK., ÖVÜNÇ SK., PAMUKLU SK., PANCAR SK., PİR SULTAN ABDAL CD., PORTAKAL SK., REZENE SK., ROKA SK., SEDEF, SEDEF SK., SERME SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., TURUNÇ SK., ÜVEZ SK., VAKİT SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK., ZAKKUM SK., ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, ESELER, GEDİKLİ, ÖMERAĞA, UZUNBEY, ZEYTİNBURNU mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., ALACAHAN SK., ATATÜRK CD, ATATÜRK CD., ATMACA, ATMACA SK, ATMACA SK., BAGDAT, BAĞDAT SK., BATIHAN SK., BAYRAKTAR YOLU, BAYRAKTAR YOLU SK., BEYDAĞI SK., BODUROGLU MEVKII, BODUROĞLU MEVKİİ, BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CELAL SK., CEYHAN SK., CIVCIVOGLU MEVKII, CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CUMHURIYET, CUMHURİYET. CD., ÇENGEL CD., ÇİMEN SK., DONBAYCI MEVKII, DONBAYCI MEVKİİ KÜME EVLER, ELMACI MEVKII, ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER, ERBAB SK., ERKİN SK., FENERLİ SK., GÜLSER SK., GÜNAY SK., HAFIZ ŞERİF SK., HARA SK., KABAKÇI MEVKII, KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER, KANGAL SK., KIVILCIM SK., KİBAR SK., KÖYYOLU SK., LALE SK., MANCARCI MEVKII, MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAOGLU MEVKII, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVL, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MÜSLİM SK., PERÇEM SK., REFORM CD., SABAH, SABAH SK., SADAKAT SK., SAYDAM SK., SAYGIN, SONBAHAR SK., SONGÜL SK., SUBAY SK., TAN SK., TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TESKERE SK., UZUN SK., ÜMİT SK., VURALLAR SK., YURTERİ SK., YÜCELEN SK., ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., ERİŞ SK., ESENGÜL SK., GÜRKAN SK., HÜSAM SK., ISTASYON, KAYMAZ SK., KEŞİF SK., ŞEVKET SK., TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., YESIL, YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde ALİYE SK., CEZBE, CEZBE SK., DR.ZEKİ ACAR CD., GÜRSEL, GÜRSEL SK., İSTASYON CD., KATIP, KATİP SK., KÖŞK SK., SERTTAŞ SK., SEVKET, VEZIR, VEZİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.