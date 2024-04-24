24 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.04.2024 - 00:14

Güncelleme: 24.04.2024 - 00:14

MANİSA ilinde 24 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-24 2024-04-24 09:00:15.184-2024-04-24 15:00:32.268 saatleri arasında Atatürk; Gördes Köprübaşı Yolu, Gördes Köprübaşı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:15.184-2024-04-24 15:00:32.268 saatleri arasında Hüseyni Baba; , Gördes Köprübaşı Yolu, FATİH, HÜSEYNİ BABA, ŞHT.PİYADE ER SEZAİ ÖZDEMİR, ŞHT.PİY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:15.184-2024-04-24 15:00:32.268 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-24 2024-04-24 09:00:46.106-2024-04-24 15:00:55.589 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:46.106-2024-04-24 15:00:55.589 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye sk, tilki süleymaniye sk, tilkisüleymaniye, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, , tilki süleymaniye, TİLKİSÜLEYMANİYE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:46.106-2024-04-24 15:00:55.589 saatleri arasında Tepecik; tepecik, TEPECİK, Tepecik Köyü İç Yolu, Tepecik Köyü Yolu, tepecik sk, İsimsiz17, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz3, tepecik sokak, İsimsiz7, tepecik sokak, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:46.106-2024-04-24 15:00:55.589 saatleri arasında Tekeliler; Tekeller Köyü İç Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:46.106-2024-04-24 15:00:55.589 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz70, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:46.106-2024-04-24 15:00:55.589 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-24 2024-04-24 09:00:46.106-2024-04-24 15:00:55.589 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:50.584-2024-04-24 15:00:00.132 saatleri arasında Gürle; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:50.584-2024-04-24 15:00:00.132 saatleri arasında Yağcılar; parlayan, İsimsiz76, BURSALI, bursalı, arslan, FATİH, çiftlik, uyanık, Uyanık Cd., Çayırlar Sk., Çiftlik Sk., İ. Ceran Sk., İsmetpaşa Cd., çiftlik, yozgatlı sokak, yagcılar, kostak, sancaklı, , BİLGİLİ, İsimsiz47, İsimsiz49, İ.CERAN, atsızata sk, İsimsiz55, i.ceran, İsimsiz60, ARINÇ, parlayan, adnan menderes, çetin, BALABAN, İsimsiz69, İsimsiz71, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, atlıata, YENEN, PAŞA, ÖNDER, İsimsiz20, İsimsiz21, uyanık, uyanık sokak, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:50.584-2024-04-24 15:00:00.132 saatleri arasında Karaali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:50.584-2024-04-24 15:00:00.132 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:50.584-2024-04-24 15:00:00.132 saatleri arasında Muradiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:50.584-2024-04-24 15:00:00.132 saatleri arasında Bağyolu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-24 2024-04-24 09:00:46.106-2024-04-24 15:00:55.589 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:46.106-2024-04-24 15:00:55.589 saatleri arasında Paşaköy; İsimsiz59, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:46.106-2024-04-24 15:00:55.589 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 09:00:46.106-2024-04-24 15:00:55.589 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-24 2024-04-24 10:00:44.527-2024-04-24 16:00:00.996 saatleri arasında Çinan; İsimsiz63, , Çinan Köyü Yolu, Çinan Köyü İç Yolu, Çinan Mh., İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz23, İsimsiz26, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz41, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz60, İsimsiz62, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz79, İsimsiz24, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 10:00:44.527-2024-04-24 16:00:00.996 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 10:00:44.527-2024-04-24 16:00:00.996 saatleri arasında Bekirağalar; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 10:00:44.527-2024-04-24 16:00:00.996 saatleri arasında Hacıhaliller; , İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 10:00:44.527-2024-04-24 16:00:00.996 saatleri arasında Altınköy; GÖBEKDELLER, İsimsiz10, İsimsiz40 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 10:00:44.527-2024-04-24 16:00:00.996 saatleri arasında Çamköy; , Çamköy Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 10:00:44.527-2024-04-24 16:00:00.996 saatleri arasında Rahmanlar; İsimsiz47, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 10:00:44.527-2024-04-24 16:00:00.996 saatleri arasında Kabaklar; İsimsiz14, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, Kabaklar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 10:00:44.527-2024-04-24 16:00:00.996 saatleri arasında Eskin; İsimsiz64, İsimsiz21, İsimsiz50, İsimsiz3, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-24 2024-04-24 10:00:47.938-2024-04-24 12:00:57.468 saatleri arasında Poyraz; İsimsiz78, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz98, İsimsiz99, POYRAZ KÖY İÇ YOLU, Poyraz Köyü İç Yolu, İsimsiz114, , İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz29, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz74, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz79, İsimsiz81, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz90, İsimsiz92, İsimsiz94 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 10:00:47.938-2024-04-24 12:00:57.468 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 10:00:47.938-2024-04-24 12:00:57.468 saatleri arasında Gökeyüp; İsimsiz21, İsimsiz204, İsimsiz205, İsimsiz206, İsimsiz207, İsimsiz210, İsimsiz213 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-24 2024-04-24 10:00:47.938-2024-04-24 12:00:57.468 saatleri arasında Hacıhıdır; İsimsiz100 elektrik kesintisi yaşanacaktır.