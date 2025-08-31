24 suç kaydı olan erkek, kız çocuğunu öldürdü: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette yeni ayrıntılar

Olay, saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi.

İddiaya göre Ayberk Kurtuluş, 15 yaşındaki Hilal Ö.'yü silahla ateş ederek öldürdü. Kurtuluş daha sona silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

RUHSATSIZ TABANCA OLDUĞU BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Ayberk Kurtuluş isimli erkeğin ve Hilal Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede inceleme başlatan ekipler, olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi. Ayberk Kurtuluş ve Hilal Ö.'nün cansız bedenleri, çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

24 ADET SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

15 yaşındaki Hilal Ö.'nün kafede bir düğün etkinliğinde çalışmak için üniversite kampüsüne geldiği öğrenildi. Ekran Haber'in aktardığına göre ise Ayberk Kurtuluş, telefonunda kayıtlı canlı konumu takip ederek Hilal Ö.'nün yanına gitti.

Kurtuluş'un 24 adet suç kaydının olduğu da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÜNİVERSİTE DE AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri yer aldı.