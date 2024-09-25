25 Eylül KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:30

Güncelleme: 25.09.2024 - 09:30

KOCAELİ ilinde 25 Eylül Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, YALAKDERE mahallelerinde 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 4 TEMMUZ SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINAR ÇEŞME SK., DAMLA, DAMLA SK., GARDENYA SK., GÜREŞ SK., HASAN AGA, HASAN ERYİĞİT CD., KAYNAK SK., SUSAM SK., TOPÇU DERE SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AVCIKÖY, YALAKDERE mahallelerinde 3418., 3425., ATATÜRK 1924 MEYDAN, BOSNA HERSEK SK., ÇANAKKALE CD., ÇAVUŞ MEHMET CD., ESEN SK., EYÜP SULTAN CD., GÜVEN SK., HASAN AĞA CD., HASANPINARI, KIRKPINAR, KIRKPINAR CD., MANOLYA SK., MERDIGÖZ, MOR MENEKŞE SK., NEHİR SK., SARAY SK., STAD SK, SU DERESI, TEBESSÜM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALAKDERE mahallelerinde ANADOLU, OVA, OVA SK., SARICALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALAKDERE mahallelerinde ANADOLU CD., DEĞİRMEN SK., GÜLERSOY SK., OBA, OBA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 10:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMÇUKUR, TEPEKÖY mahallelerinde 2633, ALP, ALP SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde İSMET İNÖNÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YUKARI mahallelerinde ATAKAN SK, ATMACA, FINDIK SK., ÖRCÜN YOLU CD., SABİHA GÖKÇEN CD., TÜRBE YOLU SK., VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, TOPÇULAR mahallelerinde 3143. SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., CONKBAYIRI CD., DOGAN, KARINCA SK., MUZAFFER SK., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SARI, SARI CD., YALI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YUKARI mahallelerinde AK SK., BAYER SK., CONKBAYIRI, MOHAÇ, ÖRCÜN YOLU, SEKİ SK., TURNA SK., YALI YOLU, YUKARI DEĞİRMENDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK mahallelerinde 3138. SK., 3150., 3150. SK., KÖROĞLU CD., MOHAÇ CD., SERÇE SK., SOLAKOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, IHSANIYE MERKEZ, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, MESRURIYE, MESRURİYE, SEVKETIYE, ŞEVKETİYE mahallelerinde 4336. SK., 4429., 4429. SK., 4601., 4619., 4623., 4625., AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FILIZ, FİLİZ SK., HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ICADIYE YUKARI MEVKII, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KANPARA, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVL, MESRURİYE KÜME EVLER, ÖZDEMİRLER CD., SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NIMETIYE, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR mahallelerinde ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA, ERENKAYA SK., ERENLER, ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HAVUZLUBAHÇE, HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENI, YENİ SK., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR CD, YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE, İCADİYE mahallelerinde ICADIYE ASAGI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKAŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SELIMIYE, SELİMİYE mahallelerinde SELIMIYE YUKARI MEVKII, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLI, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKINCI, SELAMETLI, SELAMETLİ, TEKSEN mahallelerinde AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKII, AKINCI HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZ MEVKII, DÜZ MEVKİİ KÜME EVLER, ILYASLAR MEVKII, İLYASLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKII, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN ORTA MEVKII, TEKSEN ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN YUKARI MEVKII, TEKSEN YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, TOKASLAR MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLİ, SÜLLÜ, YUSUFÇA mahallelerinde AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BESIRLI MEVKII, GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLAR MEVKII, KÜÇÜK HASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENİZLİ mahallelerinde DENİZLİ FATİH CD., FATİH CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI mahallelerinde DENIZLI FATIH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4426. SK., 4432., 4450., ALTINDAĞ SK., KARAKAZAN SK., MADEN, MADEN CD., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD., SANAYI., SANAYİ. SK, UYGUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 1203., 602., 602. SK., KIZILAY, KIZILAY CD., ŞEHİT NUMAN DEDE CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZEY mahallelerinde AĞADERE CD., DALYAN SK., ŞİMŞEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI mahallelerinde 29 EKİM SK., 9 EYLÜL SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., ÇANAKKALE SK., DEDEOGLU, DEDEOĞLU SK., EGEMEN SK., HAYRI KULUMBUR, HAYRİ KULUMBUR CD., KANYON SK., MEHMET YÜKSEL CD., NAZIM HIKMET, NECATİ ÖKSE CD., OZANLAR SK., RAŞİT BEY SK., SERIF ÇANGA, ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞERİF ÇANGA CD., ÜNÜSAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, SÜLEYMANIYE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 103. SK., 104. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 115. SK., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13., 13. SK., 130., 130. SK., 131., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134., 134. SK., 136., 136. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 141., 15., 15. SK., 17. SK., 18. SK., 19., 19. SK., 2. SK., 201. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 22., 22. SK., 23., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., 25., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 38. SK., 39. SK., 4. SK., 40. SK., 41. SK., 5. SK., 6. SK., 7. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, IMAR CD., İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ALIHOCALAR, DEMIRCILER, DEMİRCİLER, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, İNÖNÜ, KARGALI, KÖSELER, ORGANIZE, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1. CD., 106. SK., 11. SK., 12., 14. SK., 16. SK., 18, 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501. SK., 3510., 3511., 3515., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901. SK., 3910., 3911. SK, 3912., 3913, 3913., 3916., 3920., 3920. SK., 3922. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3941., 3950., 4. CD., 41., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., 5. CD., 6. CD., AĞCA SK., AHLAT SK., AKYOL SK., ALIVELI YOKUSU, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ALİVELİ YOKUŞU SK., ARSLAN AĞACI SK., AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BEZIRHANE, BEZİRHANE SK., BILDIRCIN, BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CEBELİ SK., CUMHURİYET CD., ÇEŞME ALTI SK., ÇIFTLIK, ÇIKRIK SK., ÇORUH SK., DAR SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DERYA SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ERENLER SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FINDIKLAR SK., GEBZE, GEBZE CD, GEBZE CD., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÖLLER, GÖLLER CD., GÜL SK., GÜLTEPE, GÜNEŞ SK., GÜRSOY SK., HACI ALİ SK., HAFIZE HANIM, HAFİZE HANIM SK., HARMAN SK., HATIPLER, HATİPLER CD., İsimsiz59, KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KAYAPINARI SK., KEKLIK, KEKLİK SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KOCA ÇEŞME SK., KONAK, KONAK SK., KOZDERE, KOZDERE CD., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME, KURUÇEŞME CD., KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUYUBASI, KUYUBAŞI SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., MUS, MUŞ SK., MUTLU SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OKUL SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., ÖLMEZLER SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PARK SK., PINARBAŞI SK., SARILAR SK., SEDA SK., SIMGE, SİMGE SK., SUDEPOSU SK., SUYOLU, SUYOLU SK., SÜKÜRTEPE, SÜKÜRTEPE SK., ŞÜKÜRTEPE SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜRBE, TÜRBE SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAĞCILAR CUMHURİYET, YALAKDERE, YALAKDERE SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU, CUMHURIYET, CUMHURİYET, EMEK, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde 100.YIL SK., 2252., 2252. SK., 2254., 2254. SK., 2263. SK., AÇELYA SK., ADNAN SK, AHMET RASIM, AHMET RASİM CD., AHSEN SK., AKASYA, AKASYA SK., AKKAYA SK., ALEV SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., ARMAGAN, ARMAĞAN SK., ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., ATATÜRK CD., BAHAR, BAHAR SK., BAHÇEVAN SK., BALCI, BAYRAMOĞLU CD., BELGE SK., BELKİS SK., BERNA SK., BERRAK, BERRAK SK., BESTELİ SK., BETÜL SK., BILGE, BİLGE SK., BİRDAL SK., BURAK REİS CD., CABBAR SK., CEM, CEM SK., CEMAL ÇAVUŞ SK., CEMRE, CEMRE SK., CENGAVER, CENGAVER SK., CEVHER, CEVHER SK., CUMA, ÇAM SK., ÇAMLICA SK., ÇAMLIK SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇİMEN SK., DAGCI, DAĞARCIK SK., DAĞCI SK., DERSU SK., DİDEM SK., DOGANAY, DOGRU, DOĞA SK., DOĞRU SK., DOĞU SK., DURU SK., ECEM, ECEM SK., EFE SK., EKREM, EKREM SK., ELGİN SK., ELMAS SK., EMINE, EMIRGAN, EMİNE SK., EMİRGAN SK., ENDER SK., ENES SK., ERCİVAN SK., ERGUVAN SK., ERYILMAZ SK., ESİN SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD, FATİH SULTAN MEHMET CD., FENER, FENER SK., FISTIK AGACI, FISTIK AĞACI SK., FİGEN SK., FLORYA SK., FULYA SK., FUNDA SK., GAZİ PAŞA CD., GELEN SK., GEYLANİ SK., GÖKALP, GÖKALP SK., GÖKHAN, GÖKHAN SK., GÖKNUR SK., GÖRKEM, GÖRKEM SK., GÜLSÜM, GÜLSÜM SK., GÜRSU, GÜRSU SK., GÜZ SK., HALIL, HALİL SK., HALUK SK., HICRET, HİCRET SK., IHLAS, ILBEYI, IRMAK SK., İHLAS SK., İLBEYİ SK., İLHAM SK., İSTİKBAL SK., KANAAT SK., KARAAĞAÇ SK., KARACABEY, KARACABEY CD., KARADUT SK., KARAYEL, KARAYEL SK., KAVISLI, KAVİSLİ SK., KELEBEK, KELEBEK SK., KEMAL, KEMAL SK., KEMALPAŞA CD., KEREM SK., KIBLE SK., KILIÇ SK., KOCATEPE, KOCATEPE SK., KOÇAK, KOÇAK SK., KÖROĞLU SK., KUŞTEPE CD., KUZEY SK., LALEGÜL SK., MELDA SK., MELODİ SK., MERAK SK., MERT, MERT SK., MERVE SK., MERYEM SK., MITHATPASA, MİHRİCAN SK., MİNE SK., MİTHATPAŞA CD., MÜHİM SK., MÜNIR, MÜNİR SK., NACİ SK., NAGİHAN SK., NALAN, NALAN SK., NESLİGÜL SK., NEŞEM SK., NİHAL SK., OĞUZCAN SK., OKAY SK., OLCAY SK., ONUR SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., ÖZ SK., ÖZENIR, ÖZENİR SK., PINAR, PIRLANTA SK., REYHAN SK., RIFAT, RIFAT SK., SADIK SK., SALİH SK., SARDUNYA SK., SAYGIN SK., SEFA SK., SENER, SERAY SK., SERMIN, SERT SK., SEVER, SEVER SK., SEVİM SK., SEVİMLİ SK., SEYMEN SK., SEZEN SK., SOYALAN, SOYALAN SK., ŞENER SK., ŞERİF SK., ŞERMİN SK., ŞEYH ŞAMİL SK., ŞİŞECAM YOLU SK., ŞULE SK., TEKKE SK., TUGAY, TURKUAZ, TÜZÜN, TÜZÜN SK., UHUD, UHUD SK., ÜLKER SK., ÜNSAL SK., YAĞMUR SK., YAZI SK., YENİ AKGÜN SK., YILDIRIM BEYAZIT CD., YILDIZLI SK., YÜCEL, YÜCEL SK., YÜKSELEN SK., ZIHNI, ZİHNİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.