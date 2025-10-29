25 Kasım’da Taksim’deki yürüyüşe katılan 168 kişi hakkında iddianame düzenlendi: 6 yıla kadar hapis talebi

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 25 Kasım 2024’te Taksim’de yapılan eyleme katılan 168 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık 161 kişi hakkında “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama" suçlamasıyla 3 yıla kadar, 7 kişi hakkında ise "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.

POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Hazırlanan iddianamede iki polis memuru “müşteki” olarak yer aldı. Beyanlarında, eylem sırasında kalabalık arasında itildiklerini ve yere düştüklerini söylediler.

Bir polis memuru ifadesinde, “Taksim istikametine yürüyüş yapabilmek için beni iteklemeleri üzerine bulunduğum yerdeki basamaktan düştüm. Düşme neticesinde her ne kadar kendimi korusam da başımı ve sağ omzumu yerde kaldırıma çarptım. Çarpmanın etkisi ile kendime gelemedim ve yerden kalkamadım arkadaşlarım benim yardımıma gelerek yerden kenara çektiler ve 112 yi arayarak sağlık ekibi talep ettiler” dedi, iki kişi hakkında davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi.

“YARALANMAMA SEBEP OLAN ŞAHSIN TESPİTİ HALİNDE DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM”

Bir diğer polis memuru ise “Şahısların sloganlar eşliğinde bulunduğumuz hattı aşarak Taksim meydanına doğru yürüyüşe geçmek istemeleri üzerine biz şahısların hattı geçmesine engel olduk. Bu esnada kalabalık grup içerisinden benim sağ ve sol elime bir şahıs tarafından vurmak suretiyle yaralanmama sebebiyet oldu. Ben o esnada ellerime vurarak yaralayan şahsı göremedim bulunduğumuz yer ve eylemci şahıslar kalabalık olduğu için vuran kişiyi de göremedim. Olay esnasında yaralanmama sebebiyet veren kişinin beni ne şekilde yaraladığını göremedim. Benim yaralanmama sebebiyet veren şahsın tespiti halinde kendisinden davacı ve şikayetçiyim" şeklinde beyanda bulundu.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Kolluk tutanakları, müşteki ifadeleri, şüpheli ifadeleri, kolluk tutanakları, görüntü inceleme tutanakları ve araştırma raporu “delil” olarak kabul edildi. Olaydan yaklaşık 11 ay sonra tamamlanan iddianame, İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında İstanbul Taksim Tünel'de yürüyüş yapmak isteyen kadınlar polis tarafından engellenmişti. Yürüyüş yapmak isteyen kadınlar, polis ablukasına alınmıştı. 25 Kasım Kadın Platformu, 169 gözaltı olduğunu açıklamıştı. Tünel'deki engellemenin ardından kadınlar, "Kadınlara değil, katillere barikat!" sloganı eşliğinde Karaköy'e inmişti. Karaköy İskele'de buluşan kadınlar polis kordonu altında "Dünya Yerinden Oynar Kadınlar Özgür Olsa" ve "Yükselt, Yükselt, Yükselt Sesini, Yükselt" diye sloganlarla, öldürülen kadınların adlarını okuyarak eyleme devam etmişti. Okunan basın açıklamasının ardından eylem sona ermişti.