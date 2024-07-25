25 Temmuz MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.07.2024 - 09:51

Güncelleme: 25.07.2024 - 09:51

MANİSA ilinde 25 Temmuz Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 07:00:15.774-2024-07-25 13:00:22.738 saatleri arasında Üçpınar; İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 09:00:22.52-2024-07-25 15:00:29.193 saatleri arasında Demirci; demirdi, demirci, demirci, Demirci Köyü İç Yolu, Demirci Köyü İç Yolu, İsimsiz9, İsimsiz9, KAĞAN 1 DEMİRCİ, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz8, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz2, demirdi, , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 13:00:50.598-2024-07-25 14:00:58.491 saatleri arasında Kocakoru; İsimsiz11, İsimsiz3, , kocakoru, kocakoru, kocakoru, Kocakoru Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 13:00:50.598-2024-07-25 14:00:58.491 saatleri arasında Üçpınar; İsimsiz16, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 07:00:15.774-2024-07-25 13:00:22.738 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz35, İsimsiz34, yeni sokak, İsimsiz26, İsimsiz25, çamköy, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 07:00:15.774-2024-07-25 13:00:22.738 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 09:00:06.546-2024-07-25 15:00:23.961 saatleri arasında Sancaklıiğdecik; , KURTULUŞ, İSTİKLAL, 8 NOLU, ANAFARTALAR, GÜLAY, 6 NOLU, ÇOŞKUN, YENİ, 5 NOLU, MENEKŞE, 4 NOLU, FATİH, SANCAK, ÇAM, İsimsiz1, İstiklal Sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 09:00:29.571-2024-07-25 15:00:37.598 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 09:00:29.571-2024-07-25 15:00:37.598 saatleri arasında Tekeliler; İsimsiz1, Tekeller Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 13:00:50.598-2024-07-25 14:00:58.491 saatleri arasında Gökbel; Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, , Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 13:00:50.598-2024-07-25 14:00:58.491 saatleri arasında Halıtlı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, halıtlı, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, halıtlı sk, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, halıtlı, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, halıtlı, Halıtlı Caddesi, HALITLI, halıtlı köy içi yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 13:00:50.598-2024-07-25 14:00:58.491 saatleri arasında Kağan; , İsimsiz1, İsimsiz2, kaan iç yolu, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 13:00:50.598-2024-07-25 14:00:58.491 saatleri arasında Kaleköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 13:00:50.598-2024-07-25 14:00:58.491 saatleri arasında Kalemli; , İsimsiz1, kalemli, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, kalemli, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz7, KALEMLİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 13:00:50.598-2024-07-25 14:00:58.491 saatleri arasında Karayenice; , karayenice, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, karayenice , karayenice, KARAYENİCE, Karayenice Köy Yolu, karayenice elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 13:00:50.598-2024-07-25 14:00:58.491 saatleri arasında Çınarlıkuyu; çınarlı kuyu sk, çınarlı kuyu, çınarlıkuyu, çınarlıkuyu, İsimsiz5, çınarlıkuyu, İsimsiz3, çınarlıkuyu, , çınarlı kuyu iç yolu, Çınarlıkuyu Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 13:00:50.598-2024-07-25 14:00:58.491 saatleri arasında Çamköy; çamköy, Çamköy Köyü İç Yolu, İsimsiz35, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, yeni-2, yeni-2, yeni sokak, İsimsiz26, İsimsiz25, çamköy, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, çınarlı kuyu sk, İsimsiz1, , İsimsiz34 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 13:00:50.598-2024-07-25 14:00:58.491 saatleri arasında Kırançiftliği; İsimsiz2, kırançiftliği sk., İsimsiz4, Kırançiftliği Caddesi, Kırançiftlik Köyü İç Yolu, KIRANÇİFTLİK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 13:00:50.598-2024-07-25 14:00:58.491 saatleri arasında Tekeliler; , çınarlı kuyu sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 13:00:50.598-2024-07-25 14:00:58.491 saatleri arasında Sarıalan; , MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 13:00:50.598-2024-07-25 14:00:58.491 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 13:00:50.598-2024-07-25 14:00:58.491 saatleri arasında Belenyenice; , belenyenice, karayenice, BELENYENİCE, kalemli, BELENYENİCE, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖLMARMARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 09:00:02.056-2024-07-25 15:00:13.157 saatleri arasında Kayapınar; 614., 614., İsimsiz2, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz6, , , 604. Sk., 604. Sk., 612. Sk., 612. Sk., 614 Sokak, 614 Sokak, 615., 615., 615 Sokak, 615 Sokak, 617 Sokak, 617 Sokak, NATO, Aydınlı, Aydınlı, Aydınlı Sok, Aydınlı Sok, Üstğ. İrfan Birsoy Sk., Şehit Özcan Yıldız Cd., Şehit Özcan Yıldız Cd., İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz20, İsimsiz9, İsimsiz9, NATO, Fatih 1.Çıkmaz Sok, Fatih 1.Çıkmaz Sok, OSMAN ÇAVUŞ, OSMAN ÇAVUŞ, Pınar Sk., Pınar Sk., ÇAM, ÇAM, Üstğ. İrfan Birsoy Sk., nato sk, nato sk, aydınlı , aydınlı , 604, 604, İsimsiz47, İsimsiz47, FATİH, FATİH, İsimsiz46, İsimsiz46, İsimsiz27, İsimsiz27, İsimsiz24 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 09:00:02.056-2024-07-25 15:00:13.157 saatleri arasında İhsaniye; Şehit Özcan Yıldız Cd., KARAYAĞIZ, KARAYAĞIZ, Şehit Özcan Yıldız Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 09:00:06.901-2024-07-25 15:00:19.318 saatleri arasında Gelenbe; İsimsiz32, Gelenbe Sk., İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, 2. Sk., 2. Sk., 2. Sk., İsimsiz20, 3 Sk., İsimsiz18, 1-1 Sk., İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, , 19., 6., 25. Sk., 21. Sk., 20. Sk., 19. Sk., 18. Sk., 17. Sk., 16. Sk., 13. Sk., VATAN CAD., ŞHT.TAHİR AYMAZ Cad., BALIKESİR YOLU, Atatürk, 26 Sk., VATAN CAD., VATAN CAD., Harmanlık Mvk., Alacalar Cad., 19. Sk., 19. Sk., İsimsiz1201, İsimsiz87, İsimsiz86, VATAN CAD., İsimsiz81, İsimsiz80, 7. Sk., Şht. Tahir Aymaz Cad., İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, Kocaova Mvk., İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 09:00:06.901-2024-07-25 15:00:19.318 saatleri arasında Alacalar; Alacalar Cad. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 09:00:06.901-2024-07-25 15:00:19.318 saatleri arasında Kınık; İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 10:00:29.719-2024-07-25 16:00:38.235 saatleri arasında Bardakçı; İsimsiz16, , Bardakçı Köyü Yolu, Bardakçı Köyü İç Yolu, İsimsiz28, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz27, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz34, iç yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:29.719-2024-07-25 16:00:38.235 saatleri arasında Mithatpaşa; Patika, , İsimsiz120, İsimsiz121, İsimsiz124, İsimsiz135, İsimsiz69, SERKE DERESİ BAĞ EVLERİ, isimsiz121, iç koyu, İsimsiz74, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz90, İsimsiz92, İsimsiz94, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz114, İsimsiz115, İsimsiz117, İsimsiz118, İsimsiz119, İsimsiz73, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz55, İsimsiz51, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz54 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:29.719-2024-07-25 16:00:38.235 saatleri arasında Bahçeler; İSİMSİZ 79, İsimsiz94, İsimsiz92, İsimsiz88, İsimsiz78, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz41, tarla yolu, Patika, Oyukiçi, iç yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:29.719-2024-07-25 16:00:38.235 saatleri arasında Yeşiloba; İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz50, İsimsiz48, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz38, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz7, , SERKE DERESİ BAĞ EVLERİ, İsimsiz95, İsimsiz93, İsimsiz91, İsimsiz89, İsimsiz87, İsimsiz83, İsimsiz81, İsimsiz78, İsimsiz76, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:29.719-2024-07-25 16:00:38.235 saatleri arasında Yenice; İsimsiz55, İsimsiz51, İsimsiz28, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:29.719-2024-07-25 16:00:38.235 saatleri arasında Ulacık; İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz1, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz26, İsimsiz22, Ulacık Köyü İç Yolu, Ulacık Köyü Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:29.719-2024-07-25 16:00:38.235 saatleri arasında Söğütçük; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:29.719-2024-07-25 16:00:38.235 saatleri arasında Rahmanlar; İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, Rahmanlar Köyü Yolu, Rahmanlar Köyü İç Yolu, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:29.719-2024-07-25 16:00:38.235 saatleri arasında Mahmutlar; , Güney, Mahmutlar Köyü İç Yolu, İsimsiz85, İsimsiz92, İsimsiz86, Sındırgı, Yayla, Yeni, Çağlayan, İsimsiz Demirci 26, İsimsiz Demirci 28, İsimsiz Demirci 32, İsimsiz Demirci 33, İsimsiz Demirci 35, İsimsiz Demirci 36, İsimsiz Demirci 37, İsimsiz Demirci 67, İsimsiz Demirci 68, İsimsiz Demirci 69, İsimsiz Demirci 70, İsimsiz Demirci 72, İsimsiz Demirci 75, İsimsiz Demirci 77, DOĞAN, İsimsiz Demirci 79, İsimsiz Demirci 80, İsimsiz Demirci 82, İsimsiz Demirci 83, İsimsiz37, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz50, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz79, Sandırgı Cad., Patika, Mahmutlar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:29.719-2024-07-25 16:00:38.235 saatleri arasında Örücüler; isimsiz, İmrenler köy içi yolu, İsimsiz37, İsimsiz25, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz7, İsimsiz6, İmrenler Köyü İç Yolu, Örücüler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:29.719-2024-07-25 16:00:38.235 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:29.719-2024-07-25 16:00:38.235 saatleri arasında Akdere; , Akdere Köyü Yolu, Akdere Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:29.719-2024-07-25 16:00:38.235 saatleri arasında İmrenler; İsimsiz77, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz19, İsimsiz39, İsimsiz42, İsimsiz49, İsimsiz54, İsimsiz75, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz59 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:29.719-2024-07-25 16:00:38.235 saatleri arasında Çanakçı; , Çanakçı Köyü Yolu, Çanakçı Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Kuzuköy; İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, KADIBOĞAN, yol, Patika, Kuzuköy Yolu, Kuzuköy Köyü İç Yolu, , İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz50, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz61, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz81, İsimsiz84, İsimsiz89, İsimsiz92, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz104, İsimsiz106, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz21, İsimsiz118, İsimsiz119, İsimsiz123, İsimsiz131, İsimsiz132, İsimsiz134, İsimsiz135, İsimsiz141, İsimsiz142, İsimsiz143, İsimsiz147, İsimsiz148, İsimsiz151, İsimsiz152, kuzukoy yolu, kadıboğan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Kulalar; iç yol, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz78, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, Kulalar, İsimsiz62, Kulalar, İsimsiz60, İsimsiz59, KULALAR KILAVUZLAR, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz6, MERKEZ, Kulalar İç Yol, Kulalar Köyü İç Yolu, Kulalar Köyü İç Yol, Kulalar Köyü Yolu, Kukla Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Köylüce; İsimsiz37, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, köylüce iç yolu, Köylüce Köyü İç Yolu, Köylüce Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Kovancı; İsimsiz11, İsimsiz28, İsimsiz19, İsimsiz6, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, KARAPINAR, Patika, Kovancı Köyü İç Yolu, Kovancı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Kılavuzlar; İsimsiz69, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz55, İsimsiz50, İsimsiz35, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz83, İsimsiz31, İsimsiz27, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, kılavuzlar iç yolu, İç Yol, Salihli Simav Yolu, Patika, kahve, Kılavuzlar İç Köyü, Kılavuzlar Köyü İç Yolu, Kılavuzlar Köyü İç Yol, Kılavuzlar Köyü Yolu, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Çağıllar; İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, Çağıllar Köyü İç Yolu, Çağıllar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Marmaracık; , Mamarcık Köyü İç Yolu, Marmaracık Köyü Yolu, Marmaracık Köyü İç Yolu, Patika, Çağıllar Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz11, İsimsiz20, İsimsiz22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Mezitler; , Mezitler Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz15, İsimsiz20, MEZİTLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Öksüzlü; , Salihli Simav Yolu, Öksüzlü Köyü Yolu, Öksüzlü Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz37, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz33, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, iç yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Ören; , Patika, Ören Köyü, Ören Köyü Yolu, Ören Köyü İç Yolu, İç Yol, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Sağnıç; , Patika, Sağnıç Köyü Yolu, Sağnıç Köyü İç Yolu, İç Yol, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Sayık; , Patika, Sayık Köyü Yolu, Sayık Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz23, İsimsiz26, İsimsiz10, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz11, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz12, İsimsiz53, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz36, köy iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Serçeler; , Sercenler Köyü İç Yolu, Serçeler Köyü İç Yolu, İç Yol, köy iç yolu, İsimsiz11, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Sevişler; , Sevinçler Köyü Yolu, Sevinçler Köyü İç Yolu, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz38, sevişler köy içi yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Taşokçular; , Taşokçular Köyü Yolu, Taşokçular Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz45, Patika, İsimsiz30, İsimsiz32, isimsiz 45 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Tekeler; , Tekeler Köyü Yolu, Tekeler Köyü İç Yolu, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz36, köy iç yolu, a elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Ulacık; , İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz28, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Üşümüş; , Üşümüş Köyü Yolu, Üşümüş Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz36, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz20, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Yeşildere; , Patika, Salihli Simav Yolu, Yeşildere Köyü Yolu, Yeşildere Köyü İç Yolu, Yeşildere Mh. İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz8, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz35, İsimsiz50 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Yeşiloba; , Yeşiloba Köyü Yolu, Yeşiloba Köyü İç Yolu, İç Yol, alaybey mah., İsimsiz1, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Yiğitler; , Küçükoba Köyü İç Yolu, Patika, YİĞİTLER, akyar yolu, İsimsiz1, İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz20, İsimsiz25, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz16, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz48, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz66, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz21, İsimsiz31, İsimsiz65, akyar yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Gömeçler; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz32, İsimsiz33 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Şehreküstü; İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Mithatpaşa; , Salihli Simav Yolu, İsimsiz31, İsimsiz122, iç yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Doktor Mehmet Akarsu; , İsimsiz62, isimsiz 62 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Beyazıt; İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Kerpiçlik; iç yol, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz3, Patika, Kerpiçlik Köyü İç Yolu, Kerpiçlik Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Kazancı; armutalan, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz20, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz3, İsimsiz2, Salihli Simav Yolu, Patika, Kazancı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Kayranokçular; İsimsiz9, İsimsiz5, Kayranokçular Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Karaisalar; İsimsiz7, İsimsiz1, Karaisalar Köyü İç Yolu, Karaisalar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında İsmailler; İsmailler Köyü İç Yolu, İsmailler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında İmrenler; İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz21, İsimsiz32, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz10, İmrenler Köyü İç Yolu, İmrenler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Hoşçalar; İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, HOŞÇALAR, Hoşçalar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Hırkalı; İsimsiz12, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz5, köy iç yolu, Patika, Hırkalı Köyü İç Yolu, Hırkalı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Güveli; İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz22, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Salihli Simav Yolu, Patika, MERKEZ, Güveli Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Eskihisar; İsimsiz18, İsimsiz13, İsimsiz12, Eskihisar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Durhasan; İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz41, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, iç yol, İsimsiz Demirci 66, İsimsiz Demirci 60, İsimsiz Demirci 59, İsimsiz Demirci 58, İsimsiz Demirci 57, İsimsiz Demirci 56, İsimsiz Demirci 53, İsimsiz Demirci 48, İsimsiz Demirci 41, Patika, Ece Sultan, Durhasan Köyü İç Yolu, Atatürk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Demirci; İsimsiz13, İsimsiz3, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, Demirci Köyü İç Yolu, Demirci Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Çataloluk; iç yol, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, Çataloluk, Çataloluk İç Köy, Çataloluk Köü İç Yol, Çataloluk Köyü İç Yoş, Çataloluk Köyü İç Yool, Çataloluk Köyü İç Yolu, Çataloluk Köyü İç Yol, Çataloluk Köyü Yolu, Çataloluk Köyü iç Yol, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Çardaklı; İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, Çardaklı Köyü İç Yolu, Çardaklı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Bozköy; İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Bayramşah; İsimsiz129, İsimsiz8, Patika, Bayramşah Köyü İç Yolu, Bayramşah Köyü İç Yol, Bayramşah Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Bardakçı; köy iç yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Ayvaalan; Ayvaalanı Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Armutlu; İsimsiz46, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Alaağaç; ALAAĞAÇ, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz10, İsimsiz23, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz2, Alaağaç Köyü İç Yolu, Alaağaç Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Ahmetler; Ahmetler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Ahatlar; İsimsiz15, İsimsiz5, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz2, İsimsiz1, Patika, Ahatlar Köyü İç Yolu, Ahatlar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında İcikler; GÜMELE, İsimsiz80, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz29, İsimsiz22, Şafak Sokak, Şafak, İstiklal Caddesi Tn10, İstiklal Caddesi, İsimsiz Demirci 99, İsimsiz Demirci 98, İsimsiz Demirci 95, İsimsiz Demirci 118, İsimsiz Demirci 116, İsimsiz Demirci 110, İsimsiz Demirci 104, İsimsiz Demirci 101, İcikler Köyü İç Yolu, İcikler Köyü İç Yol, Özmek Çıkmaz Sokak, Çeşme Sokak, Çağlayan Sk., Çağlayan, Yiğit Sokak, Yiğit, Ulubatlı Sokak, Sümbül, SİDAS, SEZAK, Seyrantepe Sokak, Seyrantepe, Sevgi Sokak, Serçe, Serce Sokak, Sağlık Caddesi, Saglık Caddesi, Patika, Oğuz Sk., Narlıdere Sk, Mithatpaşa Caddesi, Mitat Paşa Caddesi, Mimar Sinan, Menderes, Lale Sokak, Işık, Hüsrev, Hacı Seyyah Sokak, Gültepe, Gül Sokak Tn:23, Gazi Sokak, Filiz Sk., Emel, Cumhuriyet Cad., Camii Sokak Tn.17, Cami, Bülbül Sokak, Borlu Yolu, Barbaros, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Hüdük; KIZILCA SOKAK, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz17, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz1, İsimsiz15, Patika, Kızılca Köyü İç Yol, Hüdük Köyü İç Yolu, Hüdük, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Gümele; İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, Gümele Köyü İç Yolu, Gümele Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Bozçatlı; İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, BOZÇATLI, Payika, Patika, Bozçatlı İç Köyü, Bozcaatlı Köyü İç Yolu, Bozcaatlı Köyü Yolu, Boz Çatlı Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Güneşli; SÜMBÜL, PLEVNE, PEKMEZ, PEHLİVANOĞLU, Patika, PARK, PAPATYA, MİMAR SİNAN, MEZARLIKBAŞI, MESİR, MESCİT, LEYLAK, MENDERES, MARTI, KIRLANGIÇ, KOCA CAMİ, KİLİM, KEKİK, KAYALI, KARAOSMANOĞLU, KANARYA, HOCA AHMET YASEVİ, HAVUZ, HALİL YANLIZ, HACI MUSTAFA PAŞA, GÜRERLER, Güneşli Köyü İçyolu, GAZİ SELAMİ PAZAR, FATİH, DESTE, Demirci Gördes Yolu, DAMLA, CUMHURİYET, BÜLBÜL, AYGÜLLER, AY, ATATÜRK, ATA, ARI, ARDIÇ, ARDA, ANADOLU, AKPINAR, AKASYALAR, OTUZ AĞUSTOS, ONDOKUZ MAYIS, , HUZUR, ANAFARTALAR, MEHMET AKİF ERSOY, ÖZDEMİRLER, İNCİ, SERÇE, DEĞİRMEN, KARACA, YONCA, KARANFİL, ÇIKMAZ, YUNUS EMRE, IHLAMUR, KELEBEK, SARMAŞIK, YALI, CEMRE, ARI BURUN, iç yolu, KUMRU, TÜTÜN, GÜL, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GÜNEŞLİ DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, İsimsiz30, Güneşli, Güneşli, Güneşli, DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GAZİ SELAMİ PAZAR, ŞİRİN, ŞHT.SELAMİ SEZER, İSTİKLAL, ÇİTLENBİK, ÇİMEN, ÇİLEK, ÇAĞLAYAN, YAVUZ SULTANSELİM, YARENLER, VATAN, ULUS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Gülpınar; Gülpınar, Gülpınar, ALANYURT, Gülpınar, GÜLPINAR, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, MERKEZ, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, , Gülpınar Köyü Yolu, Gülpınar Köyü İç Yolu, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Çatalarmut; Çatalarmut, Çatalarmut, isimsiz, , Çatalarmut, Çatalarmut Köyü Yolu, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Dargıl; , Dargıl Köyü Yolu, Dargıl, DARGIL, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Deliçoban; , Deli Çoban Köyü İç Yol, Deliçoban Köyü Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Demirci Gördes Yolu, Patika, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, BENLİELİ DELİÇOBAN, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, üzümlü yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Doğanpınar; , Doganpınar Köyü İçi Yolu, Doğanpınar Köyü Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Efendili; , Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü İç Yol, Patika, köy iç yolu, MERKEZ, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, İsimsiz26, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, ESENYURT, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, EFENDİLİ, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, ESENYURT SK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Evciler; , BARBAROS, Ertuğrul Gazi Sok., Orhan Gazi C.D, Patika, Zafer Dogu Caddesi, Çağlar Cad., Evciler, Evciler, SALKIM, Evciler, ORHAN GAZİ, DAĞ, Çağlar, BAYIR, AY YILDIZ, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, TAŞLI, Evciler, ÇAĞLAR, Evciler, Evciler, BESTE, YAŞAR DOĞU, Evciler, Evciler, Evciler, YİRMİÜÇ NİSAN, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, BARBAROS, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, GAZİ, YILDIRIM BEYAZIT, Evciler, IRMAK, TURUNÇ, Evciler, Evciler, LEYLEK, Evciler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Yeşilyurt; Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, İsimsiz34, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt Köyü İç Yolu, Yeşilyurt, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Ulgar; Ulgar Köyü İç Yolu, ULGAR KÖSELER, Ulgar, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, MERKEZ, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yol, Ulgar Köyü Yolu, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Tüpüler; KEPEZ, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Şeyhyayla; DARGIL, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, Şeyhyayla, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, Şeyhyayla İç Köyü, Şeyhyayla Köyü İç Yolu, Şeyhyayla Köyü İç Yol, Şeyhyayla Köyü Yolu, Şeyhyala Köyü İç Yol, Şehyyayla Köyü İç Yol, Şehyayla Köyü İç Yol, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Salur; Salur, OĞULDURUK SALUR, Salur, Salur, SALUR GÜRPINAR, Salur, Salur, Salur, Salur, SALUR, Salur İç Yol, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Pınarbaşı; Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, İsimsiz28, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı Köyü İç Yolu, Pınarbaşı Köyü Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Oğulduruk; tarla yolu, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, Oğulduruk, EFENDİLİ, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, İsimsiz27, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK SALUR, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, HAS KÖY, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK HASKÖY, merkez, Oğulduruk Köyü İç Yolu, Oğulduruk Köyü İç Yol, Oğulduruk Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Uzunçam; Uzunçam, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Hüseyni Baba; köy içi, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, BÖLÜK PAŞA, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Patıka, ALAN, kalabak, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, İsimsiz213, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, KALABAK, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, Patika, Gördes Köprübaşı Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Beşeylül; Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Patika, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, İsimsiz24, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, BAYRAKTAR, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, Patıka, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Kuyucakkarapınar; Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, KUYUCAKKARAPINAR, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Kuşluk; Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, OVACIK KUŞLUK, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk Köyü İç Yolu, Kuşluk, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Dikilitaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Akpınar; , Akpınar Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yol, Demirci Gördes Yolu, Patika, Ptika, AKPINAR, arazi yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, KIZILDAM BADEMLİ, Akpınar, Akpınar, Kıran, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, AKPINAR KAŞIKÇI, Akpınar, Akpınar, İsimsiz208, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, kızıldam bademli mevki , Akpınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Kürekçi; Kürekçi, OSMANLAR, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, ATATÜRK KILCANLAR, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, BEKİR EFE, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Patika, Karakeçiili Köyü İç Yol, Gördes Köprübaşı Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Köseler; Köseler, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, İsimsiz105, KÖSELER DAMDOR, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER DAMDOR, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, arazi yolu, Köseler Köyü İç Yolu, Köseler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Kobaklar; KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, Kobaklar, KOBAKLAR, Patika, Kobaklar Köyü İç Yol, Kobaklar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Bayat; , Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Beğel; Beğel, Beğel elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Beğenler; , Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler İç Yol, Patika, MERKEZ, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BARDAKÇI BEĞENENLER, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, ARAZİ, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, ARAZİ, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Kızıldam; ÇAM KÖY, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, AKPINAR KIZILDAM, Kızıldam Köyü Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, GÜLPINAR KIZILDAM, Kızıldam, arazi yolu, Patika, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yol, Kızıldam Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Benlieli; , Benlieli Köyü Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Patika, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, BENLİELİ, ARMUT BENLİELİ, ARMUT BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, BENLİELİ, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, ŞEYHYAYLA BENLİELİ, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Kıymık; MERKEZ, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, KIYMIK, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Kıran; İsimsiz184, KIRAN KABAKOZ, KIRAN KABAKOZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, MAKBULE PINARI, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, KIRAN, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, ALANYAKA, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, İsimsiz93, Kıran, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN KABAKOZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, MERKEZ, ALANYAKA, Kıran, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Kılcanlar; Kürekçi, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, ÇOBAN HASAN, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, DEDELER, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Kaşıkçı; BAHADIRLAR, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kuyucakkarapınar, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz9, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz7, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, KAŞIKÇI AKPINAR, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz2, çomaklı yolu, Patka, Patika, Köyü İç Yolu, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Kaşıkçı Köyü İç Yolu, KAŞIKÇI, Kaşıkcı Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Karakeçili; atalan yolu, MERKEZ, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Patika, Karakeçili, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-25 2024-07-25 10:00:30.321-2024-07-25 16:00:40.163 saatleri arasında Çanşa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.