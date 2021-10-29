250 bin dolar ödeyen 19 bin kişi TC vatandaşı oldu

29 Ekim 2021 Cuma, 08:50

Türkiye'den 250 bin dolar değerinde gayrimenkul alanların TC vatandaşı olmasına yönelik yasadan 19 bin 630 kişi yararlandı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 2018-2021 döneminde Türk vatandaşlığının kaç yabancıya konut veya işyeri karşılığında verildiğini sordu. Bakanlıktan gelen yanıtta, “19 bin 630 yabancı gerçek kişi, T.C. vatandaşlığı amacıyla 30 bin 358 adet taşınmaz edinerek uygunluk belgesi almaya hak kazanmıştır” denildi.

1218 TARLA VE ARSA

Bakanlık vatandaşlık karşılığı bin 218 arsa, tarla ve 29 bin 140 konut, işyeri satıldığını açıkladı. Aydın, “Yabancılar için ülkemiz batan geminin malı gibi oldu'' dedi.