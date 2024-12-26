Yayınlanma: 26.12.2024 - 12:11

Güncelleme: 26.12.2024 - 12:11

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 26 Aralık İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

BARAJLARDAKİ SON DURUM 26 ARALIK 2024

Açıklanan son verilere göre 26 Aralık 2024 İstanbul baraj doluluk oranları 31,83 olarak paylaşıldı.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

Alibey: %17

Büyükçekmece: %31

Darlık: %32

Elmalı: %77

Istrancalar: %32

Kazandere: %11

Pabuçdere: %9

Sazlıdere: %33

Terkos: %32

Ömerli: %38