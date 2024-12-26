26 Aralık İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ güncel baraj doluluk oranını açıkladı. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 26 Aralık tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 26 Aralık İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 26 Aralık İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
BARAJLARDAKİ SON DURUM 26 ARALIK 2024
Açıklanan son verilere göre 26 Aralık 2024 İstanbul baraj doluluk oranları 31,83 olarak paylaşıldı.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
Alibey: %17
Büyükçekmece: %31
Darlık: %32
Elmalı: %77
Istrancalar: %32
Kazandere: %11
Pabuçdere: %9
Sazlıdere: %33
Terkos: %32
Ömerli: %38
Etiketler: #baraj doluluk oranı
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