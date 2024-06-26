26 Haziran BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.06.2024 - 10:27

Güncelleme: 26.06.2024 - 10:27

BOLU ilinde 26 Haziran Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SALIBEYLER mahallelerinde 1130 SK., SALIBEYLER, SIRACEVİZLER, YAYLALAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIK, TEPECİK mahallelerinde 2796, ÇAYIR KÖYÜ YOLU, ÇAYIR KÖYÜ YOLU SK., GİRNE SK., GÜLPINAR SK., KÜBRA SK., SELEN SK., SEYİT KÖYÜ YOLU SK., ŞİFA SK., YEŞİL ÇİMEN SK., YONCA SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1436 SK., 1437. SK., 1438 SK., ASALET SK., CEFAKAR SK., İNANÇ SK., MAZLUM SK., ŞEHİT RAMAZAN GEL, ŞEHİT RAMAZAN GEL SK., VEYSEL SAYGILI SK., YAREN SK., YOLÇATI, YOLÇATI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜMER, TEPECIK, TEPECİK mahallelerinde 27. CD., 2703. SK., 2709, 2710. SK., 2721. SK., 2753, 2753. SK., AHMET BAYSAL, AHMET BAYSAL BULVARI BULVAR, BATIKENT SİTESİ İÇİ YOLU, BÖĞÜRTLEN SK., DEMİRTEPE SK., ELİF SK., KARAKAYA SK., KAYA SK., KELEBEK SK., MAVİLİ SK., NAR SK., SALİH SK., SEYRANTEPE SK., ŞEHİT HÜSEYİN KARAKAYA SK., ŞEHİT MEHMET DİRİ SK., ŞEHİT NECDET FİDAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1444, 1444 SK., 1445, 1448, 1450, 1450 SK., DODURGA, ETKIN, ETKİN SK., HASMET, IHLAS, NESLIHAN, ÖZGÜR, VEFA, VEFA SK., YELKI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜMER, TEPECIK, TEPECİK mahallelerinde 2723, 2797 S.K, 2880, 2884. SK., 2885, 2888, ARAS, ARAS SK., DİCLE SK., FERHAT SK., KESTANE, KESTANE SK., KIZILCIK SK., MÜFTÜLÜK SK., ŞEHİT METİN UYANIK SK., ŞEHİT MUSTAFA DEĞERCAN SK., ULVİ SK., YASA SK., YONCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, AKTAŞ, ÇIKINLAR, OKÇULAR mahallelerinde 3248, 3248. SK., 3297. SK., 3298. SK., 3300, 3303, AKINCI SK., AKÖĞRETMEN SK., ALDEMİR SK., ASLAN SK., BOLU HACI BAYRAM VELİ İMAM HAT, DERVİŞ SK., DORUK, DORUK SK., DR SADIK AHMET CD., EMIN, EMİN SK., EVLİYA SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK BULVARI BULVAR, GÖLCÜK SK., GÖLCÜK_1, HACI YUSUF YAR CD., HALİLLER SOK, İZZET BAYSAL KAMP EĞİTİM MERKE, KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KAPLAN SK., SAYGI, SAYGI SK., SERKAN, SERKAN SK., SEVAL, SEVAL SK., ŞEHİT CEMİL KORKMAZ SK., ŞEHİT GÜVEN KESKİN CD., TUNÇ SK., ULEMA SK., VOLKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAAĞAÇ, YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde KONAK-1 SK., YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ mahallelerinde 3632 SoK., AVSARLAR, AVŞARLAR SK., BİROL ÇAVUŞOĞLU SK., BOYACILAR-1. SK., CESUR-1. SK., D-100 KARAYOLU_6, HACILAR SK., ULUYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIVRIL, ÇİVRİL mahallelerinde 1302 SK., 1305 SK., 1307, 1307 SK., 1308 SK., 1309 SK., YUKARI ÇİVRİL 2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİVRİL, KARAKÖY mahallelerinde 1306 SK., D-100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR, ÇİVRİL, DEMIRCILER, DEMİRCİLER, DEMİRCİLER MÜCAVİR, KARAMANLAR, KARAMANLAR ÇATAK, KILIÇARSLAN, KIZILAĞIL, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, PASAKÖY, PAŞAKÖY mahallelerinde 127 SK., 1301 SK., 2252, 2257, 2261 Sk, 3 SK., 4603, AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AGAÇÇILAR-1., AĞAÇÇILAR KÖYÜ, AĞAÇÇILAR KÖYÜ YAYLAS, AĞAÇÇILAR-1. KÖY SOKAĞI, ALPAGUT YAYLA YOLU, ALPAĞUT KÖYÜ YAYLASI, ANADOLU OTOYOLU, ANADOLU OTOYOLU BOLU BATI BAĞL, AT YAYLASI, BOLU BATI GİRİŞİ-K22, BOLU OTOGARI, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, ÇAMLIK KÜMEEVLERI, ÇATAK YOLU, DEMİRCİLER-3. SK., ERENLER MEVKİ KÜME EVLERİ, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KARAMANLAR MAHALLE YOLU, KILIÇARSLAN YAYLASI, KIZILAGIL KÖY YOLU, KIZILAĞIL KARAMANLAR, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KIZILAĞIL KÖYÜ YOLU, KIZILAĞIL MERKEZ, KIZILAHIL KÖYÜ YOLU, KÜRKÇÜLER, KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU, KÜRKÇÜLER-1., KÜRKÇÜLER-1. MAH, KÜRKÇÜLER-2., KÜRKÇÜLER-2. SK., KÜRKÇÜLER-4. SK., KÜRKÇÜLER-5., KÜRKÇÜLER-5. SK., MANDIRA EVLERI, ORTAYOL 2. SK., PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, PIRAHMETLER YAYLA YOLU, PIRAHMETLER-2., PIRAHMETLER-4., PİRAHMETLER KÖYÜ YAYLASI, PİRAHMETLER DEMİRCİLER YAYLAS, PİRAHMETLER DEMİRCİLER MAH, PİRAHMETLER SİNCAN YAYLASI, PİRAHMETLER YOLU, PİRAHMETLER-2. SK., SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI, TOKİ MEMUR-SEN KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIVRIL, ÇİVRİL, DAĞKENT, KASAPLAR, KÜRKÇÜLER, PASAKÖY, PAŞAKÖY mahallelerinde 45. ADA CD., 50. ADA CD., 52. ADA CD., 53. ADA CD., 55. ADA CD., 1301, 1303 SK., 1304 SK., 1305. SK., 1314 SK., 20. ADA, 2247, 2259 SK., 2266, 2266 SOK, 2280, 2302, 34, 35, 41. ADA CD., 42. ADA CD., 45. ADA, 46. ADA, 46. ADA CD., 47. ADA, 47.ADA SK., 49. ADA, 49. ADA CD., 54. ADA CD., 56. ADA, 57. ADA CD., AŞAĞI. SK., CİVELEKLER MEVKİ TOKİ KONUTLAR, D100 KARAYOLU CD., D100 KARAYOLU_1, DAĞKENT PARKI İÇİ YOLU, KÜRKÇÜLER CD., ORTA YOL 1. SK., ORTAYOL SK., TOKİ, YUKARI ÇİVRİL 1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAÇIK, KAVALLAR, MERKEZ, N KENDISI, ORDULAR, UĞURLUALAN mahallelerinde KACIK KÖY YOLU, KAÇIK KÖYÜ YOLU, KAVALLAR KÖY YOLU, KAVALLAR KÖYÜ YOLU, ORDULAR KÖY YOLU, ORDULAR KÖYÜ YOLU, UGURLUALAN KÖY YOLU, UĞURLUALAN KÖYÜ, UĞURLUALAN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEMBERUZ, HACIMUSALAR, YEŞİLYAZI mahallelerinde GEMBERUZ MAHALLE YOLU, GÜVEYTEPE KÖYÜ YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASMA, YUKARI mahallelerinde ASMA MAHALLE YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRIYET mahallelerinde TOKI KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TABAKLAR YAZIYAKA mahallelerinde ADNAN KAHVECİ SK., İNÖNÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİBEYLER, ALİÇELEBİLER, APTI, ARAK, ARSLANLAR, ASAGI, BAYRAKTARLAR, BEKIRLER, BEKİRLER, BÜRNÜK, CÜNÜTLER, ÇAYKÖY, ÇELEBİLER, ÇENGELLER, ÇIRDAK, DÜZKÖY, GÖKMENOGLU, GÖL, GÖZECİK, GÜLİSTAN, GÜNEYHISAR, H.ÇELEBILER, H.ÇELEBİLER, HATIPLAR, HAYRANLAR, HOCALAR, ISMAIL BEYLER, KADI, KADIOGLU, KADIOĞLU, KAHYALAR, KALEMLER, KANCILAR, KARACALAR, KARAEYÜPLER, KARAMAN, KARANDU, KARAŞEYHLER YAYLASA-KARAŞEYHLER, KELESLER, KEMALLER, KILAVUZLAR, KORKUTLAR, KÖSEKADILAR, KUZGÖL, KÜLTÜR, MEKEZ, MERKEZ, MESUTLAR, MÜRSEL, MÜSÜRLER, MÜŞÜRLER, ORTA, ORTA-SÜLEYMAN KADILAR, OSMANKADILAR, ÖREM, ÖTEKEÇE, PAZARBASI, PAZARBAŞI, SAHINLER, SARIKADILAR, SEYITLER, SEYİTLER, SOFTALAR, SUSUZ, ŞAHİNLER, TÜRKMENLER, YILDIZ, YÖRÜKLER, YUKARI, ZAYIMLAR, ZEBUNLAR mahallelerinde 1. SK., 11, 16, 24, 26.sok, 28. SK., 34. sok, 36. sok, 9. SK., AHMET MEHMET ARSLAN SK., AKCAKOCA KÖYÜ, AKÇAKOCA, AKÇAKOCA KÖYÜ, AKÇAKOCA KÖYÜ YOLU, AKTEPE ÇELEBİLER MAHALLE İÇİ Y, AKTEPE KÖYÜ YOLU, ALIBEYLER KÖY YOLU, ALİBEYLER KÖYÜ, ALİBEYLER KÖYÜ YOLU, ANKARA ZONGULDAK YOLU, APTI MAHALLE YOLU, ARAK KÖY YOLU, ARAK KÖYÜ YOLU, ARSLANLAR MAHALLE YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, ATATÜRK, BANAZ KÖY YOLU, BANAZ KÖYÜ GÜLİSTAN MAH, BANAZ KÖYÜ YOLU, BAYRAKTARLAR MAHALLE YOLU, BEKIRLER MAHALLE YOLU, BERKANT VOLKAN MADAK, BÜRNÜK KÖY YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ YOLU, CEZMİ BİLGİN ORTAOKULU İÇİ YOL, CÜNÜTLER MAHALLE YOLU, ÇAY KÖY SOFTALAR MAH, ÇAYKÖY KÖY YOLU, ÇAYKÖY KÖYÜ YOLU, ÇIRDAK HOCALAR, ÇIRDAK KÖY YOLU, ÇIRDAK KÖYÜ, ÇIRDAK KÖYÜ YOLU, DEĞİRMEN DOĞRUSU, DÜZAĞAÇ CÜNÜTLER, DÜZAĞAÇ KÖY YOLU, DÜZAĞAÇ KÖYÜ, DÜZAĞAÇ KÖYÜ YOLU, DÜZKÖY HÜSEYİN ÇELEBİLER, DÜZKÖY KÖY YOLU, DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, ERTUGRUL KARAKAS, ERTUĞRUL KARAKAŞ SK., ESKİPAZAR MENGEN YOLU, GÖKMENOGLU MAHALLE YOLU, GÖL MAHALLE YOLU, GÖZECIK MERKEZ KÖY YOLU, GÖZECİK KÖYÜ ÖREN MAH, GÖZECİK KÖYÜ YOLU, GÜNEYHISAR MAHALLE YOLU, H.ÇELEBILER MAHALLE YOLU, HATIPLAR MAHALLE YOLU, HATİPLER YOLU, HAYRANLAR, HAYRANLAR MAHALLE YOLU, HOCALAR MAHALLE YOLU, ISMAIL BEYLER MAHALLE YOLU, İLYASLAR KÖYÜ YOLU, KADIOGLU MAHALLE YOLU, KADISUSUZ KADI MAH, KADISUSUZ KÖY YOLU, KADISUSUZ KÖYÜ YOLU, KAHYALAR MAHALLE YOLU, KALEMLER MAHALLE YOLU, KANCILAR, KARA ŞEYHLER KÖYÜ, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KARAISHAK KÖY YOLU, KARAİSHAK KÖYÜ YOLU, KARAMAN MAHALLE YOLU, KARANDU MAHALLE YOLU, KARAŞEYHLER, KARAŞEYHLER KÖYÜ YOLU, KAVACIK KÖYÜ, KAVACIK KÖYÜ YOLU, KELESLER MAHALLE YOLU, KILAVUZLAR MAHALLE YOLU, KORKUTLAR YOLU, KÖSEKADILAR MAHALLE YOLU, KÖY İÇİ YOLU, KÖY SOKAĞI, KUZGÖL KÖY YOLU, KUZGÖL KÖYÜ YOLU, MÜSÜRLER MAHALLE YOLU, MÜŞÜRLER, NAZIRLAR DERİNGÖL MEVKİ, NAZIRLAR KÖYÜ GÖL MEVKİİ, NAZIRLAR KÖYÜ YOLU, NAZIRLAR ŞAHİNLER MAH, ORTA MAHALLE YOLU, ORTA YOL, OSMANKADILAR MAHALLE YOLU, OSMANKADILAR YOLU, ÖREM MAHALLE YOLU, PAZARBAŞI KÖYÜ, PAZARKÖY KÖYÜ YOLU, PAZARKÖY TAŞKESTİ SOKak, RÜKNETTİ KÖYÜ KEMALLER MAH, RÜKNETTİN KARAEYÜPLER MAH, RÜKNETTİN KÖYÜ YOLU, RÜKNETTİN MÜRSELLER MAH, SAHINLER MAHALLE YOLU, SARIKADILAR KÖY YOLU, SARIKADILAR KÖYÜ YOLU, SEYITLER MAHALLE YOLU, SEYİTLER MAH, SEYİTLER MAH NAZIRLAR KÖYÜ, SOFTALAR MAHALLE YOLU, SÜLEYMAN KADILAR MAHALLE YOLU, TÜRKMENLER MAHALLE YOLU, YILDIZ MAHALLE YOLU, YÖRÜKLER MAHALLE YOLU, YUKARI MAH., ZAYIMLAR MAHALLE YOLU, ZEBUNLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADASAL, AĞACALAR, AHMETLER, AKBÜK, AŞAĞI, ATATÜRK, BESLER, BEŞLER, ÇAKIRLAR, ÇAY OBA, ÇAYBOYU, ÇUKURCA, DEGIRMENBÜKÜ, DEĞİRMENBÜKÜ, DEMIRCILER, DERE, DÖRTYOL, GÜCÜKLER, HACCELLER, HÜRRİYET, KADIRLER, KADİRLER, KARAKUZ, MERKEZ, MUHARREMOGLU, MUSLUOĞLU, ORUÇOGLU, SARAY, SEMBELEK, TABAKLAR YAZIYAKA, TOMASOĞLU, TÜRKBEYLI, TÜRKBEYLİ, VELILER, YAGLAR, YENI, YENİ, YUKARI mahallelerinde 10. SK., 1079 sokak, 1163 SK., 18. KÜME EVLER, 2104, 22, 8. SK., Agalar Köyü Yolu, AĞACALAR KÖY YOL, AĞACALAR KÖYÜ YOLU, AĞALAR KÖYÜ YOLU, AHMETLER KÖYÜ, AHMETLER MAHALLE YOLU, AKBÜK YENİÇAĞA YOLU, AKBÜK YOLU, ANAFARTALAR CD., ASİYE SK., AŞÇI SÜLEYMAN SK., AŞÇILAR 1 CD., AYDIN YILMAZ CD., BABAHIZIR KÖY YOLU, BABAHIZIR KÖYÜ, BABAHIZIR KÖYÜ YOLU, BALABAN SK., BESLIOGLU, BEŞLİOĞLU SK., BEYAZ SK., BÖLÜKÖREN DERE MAHALLE YOLU, BÜYÜKDERE CD., CANER SK., COŞKU SK., ÇAKIRLAR, ÇAMLIK, ÇAMLIK CD., ÇAY OBA MAHALLE YOLU, ÇAY OBA YOLU, ÇAYBOYU MAHALLE YOLU, ÇAYIRBAŞI SK., ÇUKURCA KÖYÜ YOLU, DEGIRMENBÜKÜ MAHALLE YOLU, DEMIRCILER MAHALLE YOLU, DESTAN CD., DİKMEN SK., DOGUS, DOĞUŞ CD., DOĞUŞ SİTESİ 1 SK., DOĞUŞ SİTESİ 2 SK., DOĞUŞ SİTESİ 3 SK., DÖRTYOL MAHALLE YOLU, EREN SK., ERSOY SK., FATIH KILIÇ, FATİH KILIÇ CD., GENTAŞ, GÖKCESU, GÖKCESU CD., GÖKÇESU CD., GÖKÇESU OKUL LOJMANLARI, GÖKÇESU TOKİ İÇİ YOLU, GÜCÜKLER MAHALLE YOLU, GÜVENLİK CD., HACI AHMETLER CD., HACIAHMETLER KÖYÜ YOLU, HASTANE CD., HIZAR DERE, HIZAR DERE SK., INÖNÜ, İLYAS ERTÜRK CD., KADIRLER MAHALLE YOLU, KADİRLER, KARAKAYA KÖYÜ YOLU, KARAKAYA TOMASOĞLU, KARAKUZ MAHALLE YOLU, KARANFIL, KAZIM OKSAY CD., KÖŞEM SK., KURANCI SK., KUZALTI CD., KUZLUOGLU, KUZLUOĞLU SK., KÜME EVLER, MENGEN GÖKÇESU YOLU, MENGEN HACIAHMETLER YOLU, MENGEN KUZGÖL YOLU, MUHARREMOGLU MAHALLE YOLU, NURİ BEY, ORMAN İŞLETME KOOPERATİFİ, ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, ORTAKLAR CD., ORUÇOGLU MAHALLE YOLU, PAZARKÖY CD., RAMAZANOGLU, RAMAZANOĞLU CD., SAĞLIK CD., SAĞLIK SK., SANAYİ CD., SANAYİ SİTESİ 1 SK., SANAYİ SİTESİ 2 SK., SANAYİ SİTESİ 3 SK., SANAYİ SİTESİ 4 SK., SARAÇLI, SARAY KÖY YOLU, SEMBELEK MAHALLE YOLU, SERİN SK., SITMA PINARI, SITMA PINARI CD., ŞANSAL CD., ŞEHİT TAYFUN TERCAN SK., ŞİRİN SK., TAHSİN KAHRAMAN CD., TAVUK ÇIFTLIGI, TOKAÇ SK., TOKİ KONUTLARI, TOKİ KONUTLARI KÜME EVLER, TUNA SK., TURAN, TURAN SK., TURİZM MESLEK LİSESİ, UĞURLU SK., VAKIFLAR, VATAN, VATAN CD., VELILER MAHALLE YOLU, YAGLAR MAHALLE YOLU, YAKUP AĞA SK., YAZIPINARI CD., YENI MAHALLE YOLU, YENİ CAMİİ SK., YÜCE SK., ZONGULDAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOFU ALI, SOFU ALİ mahallelerinde AHMET ÇANKAYA, BEYTEPESI, BEYTEPESİ CD., FATIH SULTAN MEHMET, HISARÖZÜ, LALE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.