26 Haziran DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.06.2024 - 10:27

Güncelleme: 26.06.2024 - 10:27

DÜZCE ilinde 26 Haziran Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde HACIYAKUP, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELE, KARAÇALI, MERKEZ, SARIYER mahallelerinde 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, 19 SK., 19., 22 SK., 23 SK., 24 SK., 25 SK., 26. SK., 29 SK., 32 SK., 33 SK., 34., 35., 36 SK., 37 SK., 38 SK., 39 SK., 39., 40 SK., 41 SK., 42 SK., 50 SK., 54., ARSLAN SK., BAĞLAR SK., BOLU CD., BÜLBÜL SK., ÇEŞME SK., DOĞU ÇIKMAZI SK., DÜZCE CD., ERTUGRULGAZI, FATİH SK., FINDIK SK., GÜLBAHAR SK., GÜVEN SK., HAYAT EVLERİ KÜME EVLER, ISTANBUL, İSTANBUL CD., KARACA SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR SK., KÜLTÜR CD., MELTEM SK., MILLET, MİLLET CD., NARİN SK., ÖMER HALISDEMIR, PROF.DR.AHMET AKYÜREK CD., SERÇE SK., ŞEKERCİ SK., TİMUR SK., TURNA SK., YAVUZ SK., YENI, YENİ SK., YEŞİL SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 458. SK., 461. SK., 462. SK., 464. SK., ERCİYES SK., HAYDAR GÖSTERISLI, HAYDAR GÖSTERİŞLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 444., 446., 446. SK., 464., 465., 465. SK., 5702. SK., BAYRAK CD., C. AYRAL BLV., CAVİT AYIŞIK SK., KEMAL ÇITLAK SK., SALIM UGURLU, SALİM UĞURLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACA, KOÇYAZI mahallelerinde 2285. SK., 2291., 2291. SK., AKTÜRK SK., ATA, ATA CD., D 100 KARAYOLU CD., GAZİ CD., KAVİSLİ SK., OVALI SK., ÖZATA SK., TRAFO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZUKOGLU, KAZUKOĞLU mahallelerinde 3870., 3887., 3893., 3894., 3896., 3898., 3899., 3900., 3900. SK., 3920., 3921., 3922., KAZUKOĞLU YOLU, ZAHID KEVSERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 17:00-19:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, N KENDISI mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, ESENTEPE, ESENTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 500. SK., 5705., 5734., 5736. SK., 5739., 5739. SK., 5740., 5846., 5858., 5858. SK., 5859. SK., 5864., 5883. SK., 5911., 5915., 5926., DARICI SK., MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 183., 185. SK., 186. SK., 199. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAVAKBIÇKI, N KENDISI mahallelerinde AKTARLA, KAVAKBIÇKI, KAVAKBIÇKI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZGÖSTEK, İLHANLI mahallelerinde DÜZGÖSTEK, yeniyurt düzgöstek, YENİYURT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DERELITÜTÜNCÜ, DERELİTÜTÜNCÜ mahallelerinde 1855. SK., 1856., 1873., 1874. SK., 1885. SK., 1886., 1886. SK., 1893. SK., 1908. SK., ALİ ÇİL SK., BAYKUL, BENZERSİZ SK., CEYLAN SK., HASAN MERT, HASAN MERT SK., KAZIM SİVRİOĞLU SK., KÖŞE SK., KÜÇÜK SK., ÖZEL HAYRİ SİVRİKAYA HASTANESİ, TÜTÜNCÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, ÇAY, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI mahallelerinde 1950. CD., 606., 635. SK., 636. SK., 637. SK., 640. SK., 642. SK., 676. SK., 677. SK., 686., 691., 691. SK., ARABACI SK., ELA BAHRİYE ORAL BLV., KADIRGA SK., KUYUMCUZADE, KUYUMCUZADE BULVAR, OCAK SK., TABAK SK., TALİH SK., URAL SK., YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 12:00-12:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 5744. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 5844. SK., 5846. SK., 5850. SK., 5864. CD., 5880. SK., 5916., 5950., GAZHANE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 5877., 5879. SK., 5882., 5882. SK., GAZHANE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 16:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIYAKUP mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUGÖL, N KENDISI mahallelerinde KURUGÖL, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, SARIYAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 01:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde EDILLI. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 01:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde BAŞAR CD., DELTA, SARAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 01:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde ATATÜRK CD., ATIK, ATİK SK., ÇINAR SK., HACIOĞLU CD., MERİÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 04:00-06:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETDAGI, EDİLLİ mahallelerinde 1055, KARASU ŞİLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 04:00-06:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde ELÇİN SK., HALİLOĞLU CD., RESUL EFENDI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 04:00-06:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YALI mahallelerinde FAN DERESİ SK., HAMAM, HAMAM SK., HAZAN, IHLAMUR SK., KIZILAY SK., KONAK SK., LISE, LİSE SK., ORHAN GAZİ CD., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SAKA, SAKİN SK., SANTRAL, SANTRAL CD., TANER SK., UYSAL SK., YOSUN, YOSUN SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YEŞİLKÖY mahallelerinde YESILKÖY, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde BEŞEVLER SK., EREGLI, GÜLİSTAN CD., GÜNEY SK., SALYANCI CD., TİLBE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AÇELYA SK., CAMİİ 2 SK., ÇUHA SK., EREĞLİ CD., HASAN AĞA PARKI İÇİ YOLU, HASAN KAPTAN, HASAN KARTAN SK., ISTIKLAL, İsimsiz156, İSMAİL KAPTAN SK., İSTİKLAL CD., İTFAİYE, KARABEKİR CD., MANOLYA SK., PASA, TEVFİK İLERİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE mahallelerinde BELEN SK., YEŞİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZİ mahallelerinde AKÇAM SK., BADEM 1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZİ mahallelerinde HACIHAFIZ1 SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., KIZLAR AĞASI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, ARIF, ÇEVRİK, DEDEDÜZÜ, DERE, ELMALIDERE, FIRINYANI, GÜNEY, KASALTI, KERSEN DÜZÜ, KIRAN, KIZILÜZÜM, KUZ, ORDULUKARADERE, ÖRENIÇI, PAZARCIK, SAKIR, ÜVEZBELİ mahallelerinde 172. SK., ARIF, ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÖYÜ YOLU, DERE, FIRINYANI, GÜNEY, KASALTI, KERSEN DÜZÜ, kersendüzü, kersendüzü iç yolu, kersendüzü yolu, KIRAN, KIZILÜZÜM KÖYÜ YOLU, KUZ, KÜREKLIK, ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, ORDULUKARADERE KÖYÜ YOLU, ÖRENIÇI, PAZARCIK KÖYÜ YOLU, SAKIR, UVEZBELİ KIRAN YOLU, ÜVEZBELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 11:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATIPOGLU, KIZILÜZÜM, KURU ALI, N KENDISI, YANIKSAYVANT mahallelerinde HATIPOGLU, KARATOPRAK, KIZILÜZÜM, KURUALI, KURUALİ MEVKİ, PAZARCIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 10:45-12:15 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALACAMESCİT, ORMAN mahallelerinde ALACAMESCİT KÖYÜ YOLU, ORMAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde FEVZİYE KÖYÜ YOLU, KARADERE HASANAGA, KARADERE HASANAĞA KÖYÜ YOLU, MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 16:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENLİ mahallelerinde ESENLİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALILIK, N KENDISI mahallelerinde ÇALILIK KÖYÜ YOLU, ESENLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.