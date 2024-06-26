26 Haziran SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.06.2024 - 10:27

Güncelleme: 26.06.2024 - 10:27

SAKARYA ilinde 26 Haziran Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, RÜSTEMLER mahallelerinde 5568 NOLU SK., KÖPRÜBASI, SET ÜSTÜ, SET ÜSTÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAYRAKTAR, BUDAKLAR, HACILAR mahallelerinde 1302. SK., 1307. SK., 1720 NOLU SK., 1721 NOLU, 1721 NOLU SK., 1722 NOLU, 1723 NOLU, 1724 NOLU, 1725 NOLU, 1726 NOLU, 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5701 NOLU, 5701 NOLU/2, 5702., 5703. SK., 5704. SK., 5707 NOLU, 5707 NOLU SK., 5711 NOLU, 5712 NOLU, 5712 NOLU SK., 5714 NOLU, 5716 NOLU/1, 5741 NOLU SK., 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744 NOLU SK., 5744., 5745 NOLU, 5745 NOLU SK., 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5748/1, 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU SK., 5755 NOLU SK., 5756 NOLU, 5756 NOLU SK., ABALI, ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, ANKARA, ANKARA CD., ANKARA. CD., ANKARA/4, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/1, ÇATALKÖPRÜ YOLU, DERNEK KIRI SK., ESENCE, ESENCE CD., HACILAR CD., HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA CD., SUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 5822, 5822 NOLU/1, 5822 NOLU/2, 5822 SK., DERNEKKIRI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 1701., 5820 SK., 5821 NOLU, 5821 SK., 5822 NOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILYASLAR, YEŞİLYURT mahallelerinde 5820, 5820 NOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DERNEKKIRI, DERNEKKIRI CD., İsimsiz148, YEŞİLYURT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 785 NOLU SK., 786 NOLU SK., A.NEJDET GÜVEN CD., DALLI SK., EMECİ SK., FENER SK., GÖMEÇ SK., KANCA SK., PARLAK SK., POYRAZ SK., SARAY BOSNA, SARAY BOSNA CD., ŞEN SK., YAMANLAR, YÖRÜK, YÖRÜK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDÜRREZZAK mahallelerinde 1351/1, 1354, ABDÜRREZZAK 1, KONUKLU CD., KONUKLU SK., TAHIRAGA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANCI, DOĞANCI mahallelerinde SEBILLER SK., SEBILLER/18, SEBİLLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLICA mahallelerinde AKYAZI CD., AKYAZI/2, HENDEK ALTINDERE YOLU, İsimsiz89, MERKEZ SK., MERKEZ_23, MERKEZ_52 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE OSMANAGA, ÇAMLICA mahallelerinde 224, AKYAZI., AKYAZI. CD., ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLICA-GÖLYAYLA YOLU, ÇARIĞIKURU CD., GÖLYAYLA YOLU, KAVLANDERE, TASOLUK, TAŞOLUK, ZIYARET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANLIÇAY, KAYALAR REŞİTBEY mahallelerinde DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., EŞREF BİTLİS CD., HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, MERKEZ4, MERKEZ6, REŞİTBEY, SONER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, DÜZAKÇASEHIR, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3901., 3904., 3907., 3952., 3955., AYDINLAR, CUMHURIYET, ERENLER SK., MADANLAR SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSEORUÇ SK., MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIPLAR, ESENKÖY, IHSANIYE, İHSANİYE, SUÇATI mahallelerinde 3355., 4451., 4452., 4454., ESENKÖY, ESENKÖY SK., MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3953., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, CAMILI, KALAYCI, KALAYCI SK., MADANLAR, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ SK., MELEKŞESOLAK SK., ÖNDER SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., SEFERLER, SEFERLER SK., SOLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, DEMİRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, KARACAÖREN, SAFİBEY, SEKIHARMAN, SEKİHARMAN, TASOLUK, YAYLAK mahallelerinde 1552., 1558., 2153., 2157., 2353., 2401., 2451., 2452., 2453., 2454., 3006., 3501., 3506., 4751., AKDOGAN, AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, CECELER, CECELER SK., ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMİRLER SK., DURAKLAR, DURMUŞLAR, GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK., HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TAŞOLUK SK., YAYLAK, YAYLAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAÖREN mahallelerinde DURAKLAR SK., KARACAÖREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISARLIK, SEKIHARMAN mahallelerinde 4356., HISARLIK, HİSARLIK SK., SEKIHARMAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNÖNÜ, YUNUS EMRE mahallelerinde 4002 SK., 4004 SK., 4017, 4023 SK., 4025 SK., 4028 SK., 4044 SK., 7049 SK., ADA, ADA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde SİNGAPUR KUVEYT EVLERİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMBASI, KUMBAŞI, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1027., 1207, SAKARYA CD., SAKARYA CD., SAKARYA/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AKÇAY, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1404 NOLU, AHMEDIYE MERKEZ, AHMEDIYE MERKEZ/1, DAGDIBI, ORTA/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACIMERCAN, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1013 SK., 1027, 130 SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/2, ADA MERKEZ/3, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, CAMI, CAMİ, ÇİÇEK SK., DEMIRYOLU CD., DEMİRYOLU CD., ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., GÜLERYÜZ, HABIL, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK 1 SK., KADER SK., KAPI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., KUDÜS CD., MEHMET EFENDİ SK., MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, ORTA, ORTA SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/3, ORTA/5, ORTA/6, PAŞA SK., SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YUKARI, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI KIRAZCA, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 2.GEÇIT SK., 2.GEÇİT SK., 38., 38. SK., 45. SK., 47. SK., 49. SK., ALİ KOÇ SK., BAHÇE SK., BAŞLIK SK., BELEDIYE CD., BELEDİYE CD., ÇIKMAZ SK., DÖNER SK., HASAN TAHSİN SK., KISA SK., KOTUK SK., MESE SK., OLUK SK., SARP, TEPE SK., ÜVEZ SK., VATAN SK., YENI CD., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.