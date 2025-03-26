26 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.03.2025 - 09:55

Güncelleme: 26.03.2025 - 09:55

DÜZCE ilinde 26 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEVELI, KÜÇÜKAHMET, N KENDISI mahallelerinde 20530., 20600., 21050., DEVELI, KÜÇÜKAHMET KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUNCURLU MÜCAVIR, MUNCURLU MÜCAVİR mahallelerinde 10915., 10917., 10990., 11040., MUNCURLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Mart Çarşamba 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 21000., 21100. SK., 21300., 21310. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Mart Çarşamba 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, MUNCURLU, MUNCURLU MÜCAVIR, MUNCURLU MÜCAVİR mahallelerinde 10975., 11030., 11080., ALTINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, ALTINPINAR KÖYÜ YOLU, MUNCURLU BESNI, MUNCURLU BESNİ KÖY SOKAĞI, MUNCURLU KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Mart Çarşamba 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EFENDI, MERKEZ mahallelerinde EFENDI, HOCAOĞLU KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, YENİKARAKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Mart Çarşamba 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUNCURLU MÜCAVIR, MUNCURLU MÜCAVİR mahallelerinde 11020., 11025., 11200., 11210., 11225., GÜMÜŞPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, MUNCURLU BESNİ, MUNCURLU PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Mart Çarşamba 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIDIYE, CEDİDİYE, FEVZİÇAKMAK, NUSRETTİN mahallelerinde 220. SK., 348., BELEDİYE SK., BOLU, DERE SK., FATİH SK., MURAT CENGİZ SK., YAŞAR TÜTÜNCÜOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Mart Çarşamba 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTEPINARLAR, ÇİFTEPINARLAR, TERZIALILER, TERZİALİLER mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, HACI SALİH SK., KONURALP BAŞOL SK., KONURALP ÇARŞI İÇİ, KONURALP HÜRRİYET CD., KONURALP KALELER SK., KONURALP KARAKOL, KONURALP OKUL SK., KONURALP ÜSKÜBÜ CD., SEVİNDİK SK., ÜSTÜNDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Mart Çarşamba 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTEPINARLAR, ÇİFTEPINARLAR, TERZIALILER, TERZİALİLER mahallelerinde CUMHURİYET CD., ÇARŞIİÇİ CD., KONURALP CD., KONURALP CUMHURİYET CD., KONURALP ÇARŞI İÇİ CD., KONURALP ÇİLİMLİ, KONURALP HACI SALİH SK., KONURALP HAMAM SK., KONURALP HİLMİ SÖNMEZ CD., KONURALP TOPÇU SK., KORUCU ÇK., PARK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 161., 161. SK., 163., 166. SK., 167. SK., ASAR SK., EREL SK., FAZIL KÜÇÜK SK., KUTLU SK., KÜÇÜKLER SK., ŞEHİT SADIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇE, ÇIMEN, ÇİMEN, MAMURE, MERGIÇ, MERGİÇ, MERKEZ, N KENDISI, OZANLAR, PAŞAKONAĞI, TAŞKÖPRÜ, TINAZ, YENI, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 1050., 16151., 16500., 16514., 16524., 16525., 18019., 18020., 18055./1, 18060., 18071., 18081., 18082., 18100., 18125., 18130., 18144., 18146., 18147., 18163., 18170., 18175., 18191., 18200., 18200. SK., 18201. SK., 18505. SK., 2130., 2130. CD., 893., AKSOY ÇK., ANADOLU OTOYOLU, BAĞDAT SK., BAHÇE KÖYÜ İÇ YOLU, BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU, BILINMEYEN1, BİLGİN ÇK. SK., CEYLAN SK., D 100 KARAYOLU, D 100 KARAYOLU CD., DURSUNLAR ÇK. SK., E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, KILIÇLAR ÇK., MAMURE KÖYÜ İÇ YOLU, MAMURE KÖYÜ YOLU, MELEN SK., MERA ÇK., MERA SK., MERKEZ KÖY SOKAĞI, MERKEZ MAMURE, OZANLAR KÖYÜ YOLU, ÖZTÜRK SK., PASAKONAGI, Paşakonağı Köyü İç Yolu, PAŞAKONAĞI KÖYÜ YOLU, ŞEHZADE ÇK., ŞEHZADE SK., YAVUZLAR ÇK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANLI MÜCAVIR, DOĞANLI, GÜMÜŞPINAR, HACI ALİLER, N KENDISI, UFUK, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 107 SK., 107., 117 SK., 118 SK., 118., 120 SK., 120. SK., 5400., 5435., 9126., 9200., 9204., 9210., 9211, 9212., 9213., 9215., 9220., 9225., 9234., 9235., 9237., 9238., 9239., 9500., 9659., 9670., 9805., 9840., ADAPAZARI BOLU YOLU, D100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, GÜMÜŞPINAR KÖYÜ YOLU, GÜMÜŞPINAR YOLU, HACIALİLER KÖYÜ YOLU, KÖY SK., MELİKE SK., MERKEZ GÜMÜŞPINAR KÖY SOKAĞI, MERKEZ HACIALILER, MERKEZ HACIALİLER SK., ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1154., 1154. SK., 1161. SK., HALIL ÜSTÜNEL, HALİL ÜSTÜNEL SK., KIRKLAR SK., KURS, KURS SK., PALAS, PALAS SK., SAKA, SAKA SK., YENI, YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUKAVAK mahallelerinde KURUKAVAK, KURUKAVAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde BURÇAK, BURÇAK SK., ÇAĞRI SK., DEMIR, DEMİR SK., DUMLUPINAR, DUMLUPINAR CD., ORKIDE, ORKİDE SK., PASA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVUTLUK, KURUHÜSEYIN, KURUHÜSEYİN, MERKEZ, OSMANCIK, YENİYER mahallelerinde AVUTLUK, DİBEKTAŞ KÖYÜ İÇ YOLU, KURUHÜSEYIN, OSMANCIK, YENIYER MERKEZ, YENİYER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YOĞUNPELİT mahallelerinde YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINYAYLA, N KENDISI mahallelerinde AYDINYAYLA, AYDINYAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, ÖZYANIK mahallelerinde DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖZYANIK, SAZKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMENTEPE, KADIFEKALE, KADİFEKALE, KARADERE, MERKEZ, MUHAPDEDE, N KENDISI mahallelerinde 13203, DEĞİRMENTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DEĞİRMENTEPE KÖYÜ YOLU, DERE_3, İsimsiz81, KADİFEKALE DERE, KADİFEKALE MERKEZ, MERKEZ_162, MERKEZ_27, MERKEZ_38, MUHAPDEDE, MUHAPDEDE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACI YUSUFLAR, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YALI, YUKARI mahallelerinde AKÇAKOCABEY BULVAR, AKÇAM SK., ALİ ÇAVUŞ SK., ALPEREN SK., BADEM 1 SK., BALA ÇEBİ SK., ÇİMEN SK., DERVİŞ AHMET SK., FEVZİ PAŞA SK., FEYZULLAH SK., FİRUZE SK., GÖKTEPE SK., GÖREN, GÖREN CD., HACI ALİ OSMAN SK., HACI HAFIZ 2, HACI HAFIZ 2 SK., HACI OSMANLAR SK., HACI ŞAKİR SK., HACIHAFIZ1 SK., HAMAM SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., INCI, ISTANBUL, İLLA CD., KANARYA, KANARYA SK., KAPAÇLAR SK., KARADUT, KESME, KIRLANGIÇ SK., KIZILAY SK., KIZLAR AGASI, KIZLAR AGASI SK., KIZLAR AĞASI SK., KOÇBABA SK., LERZAN, MEYDAN SK., MUALİM AZİZ SK., MUALLİM SK., NUR SK., OSMAN NABİ SK., PINAR SK., RACİL SK., SANTRAL CD., SARICA SK., SARIGÜL SK., SEDİR SK., SEMA SK., TALAT UĞUR CD., TERZİ EMİNLER SK., TÜRBE SK., YANMAZ, YARENLER SK., YILDIZ SK., YONCA, YONCA SK., YOSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YALI mahallelerinde FAN DERESİ SK., FINDIK SK., HAZAN, KONAK SK., LISE, LİSE SK., ORHAN GAZİ CD., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SAKİN SK., TANER SK., UYSAL SK., YOSUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMA, YEŞİL mahallelerinde 701. SK., 802. SK., GÖK SK., GÖL, TAHİR EFENDİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 14:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETDAGI, AKTAŞ, ARABACI, AZIZIYE, BATTALLAR, BEYLIK AGACI, DİLAVER, EDİLLİ, GÖKTEPE, HACI YUSUFLAR, HEMŞİN, KALKIN, KARABURUN, KAVAKLIK, KAYADIBI, KEÇİKAYA, KEPENÇ, KOÇULLU, KÖYIÇI, KÖYÜN KENDİSİ, KURUGÖL, KURUKAVAK, KÜPLER, MELENAĞZI, MERKEZ, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, NAZIMBEY, PAŞALAR, SARIYAYLA, TAHİRLİ, UĞURLU, YENİCE, YUKARI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 100, 101, 1016, 102 SK., 1024, 104, 104 SK., 105, 1055, 2, 201, 8, 887., AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKÇAŞEHİR DÜZCELİLER SİTESİ, AKTAS, AKTAS KÜME EVLER, AKTAŞ KÖYÜ YOLU, ARABACI, ARABACI KÖYÜ YOLU, BATTALLAR, BEYLIK AGACI, BİRLİK SİTESİ, BOLU GÜNEŞ SİTESİ, CUMAYERİ KÖY YOLU, DAVUTAGA, DAVUTAĞA KÖYÜ İÇ YOLU, DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU, DILAVER, DİLAVER KÖYÜ YOLU, DOĞA TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, EDILLI., EDİLLİ KÖYÜ YOLU, ESMAHANIM, ESMAHANIM KÖYÜ YOLU, GÖKTEPE, GÖKTEPE KÖY YOLU, GÖKTEPE KÖYÜ YOLU, GÖKTEPE KÜME EVLER, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, HAYALIM, HAYALİM SK., HEMSIN, HEMŞİN KÖYÜ YOLU, HUZUR TATİL KÖYÜ, HÜRRIYET, KALKIN, KALKIN KÖYÜ YOLU, KARASU CD., KARASU ŞİLE YOLU, KARATAVUK KÖYÜ İÇ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ YOLU, KAVAKLIK, KAYADIBI, Kayadibi İç yolu, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KOÇAR, KOÇULLU, KOÇULLU KÖYÜ YOLU, KÖY IÇI, KÖYIÇI, KURUGÖL, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, KÜPLER, KÜPLER KÖYÜ YOLU, MELENAGZI, MELENAĞIZI KÖYÜ YOLU, MELENAĞZI KÖYÜ İÇ YOLU, MESEN, NAZIMBEY, NAZIMBEY KÖYÜ YOLU, PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ YOLU, SADIK REIS, SARIYAYLA, SARIYAYLA KÖYÜ YOLU, TAHIRLI, TAHİRLİ KÖYÜ YOLU, UGURLU, UĞURLU KÖYÜ YOLU, YAGMUR, YENICE, YENİCE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde ESENLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 26 Mart Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALİLBEY, N KENDISI, SOĞUKSU mahallelerinde HALİLBEY KÖYÜ YOLU, SOGUKSU, SOĞUKSU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.