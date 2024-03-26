26 Mart İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.03.2024 - 01:05

Güncelleme: 26.03.2024 - 01:05

İstanbul ilinde 26 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 53/10., 53/11., 53/2., 53/9., 57/1. sk bölgelerinde 26/03/2024 09:00:00 - 26/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah KARAKOL, TEYYARECİ SADIK, YENİ FIRIN, İSTANBUL sk bölgelerinde 26/03/2024 09:00:00 - 26/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce -/ MURATBEY MERKEZ mah BAHÇELER cd bölgelerinde 26/03/2024 09:30:00 - 26/03/2024 11:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BÜLENT KARPAT, HÜLYA CÖMERT, NAFİ TALU, NİYAZİ TOPTOPRAK, SADULLAH BOZ, TATLIPINAR, TAŞLI PARA, UMUT, İSTASYON sk bölgelerinde 26/03/2024 10:00:00 - 26/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BAŞAK mah AKYÜREK ÇIKMAZI, ATANUR ÇIKMAZI, BAL ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, BEYAZ AKASYA ÇIKMAZI, CEVHER, DEMİR, ESKİ DEĞİRMEN ÇIKMAZI, ESKİCİ ÇIKMAZI, KARADUT, OSMANLI, SANTRAL, SULTAN SÜLEYMAN, ÇİÇEK sk / BELGRAT mah AKAĞAÇ, BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk / HALLAÇLI mah METİN sk / ÇANAKÇA mah ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI sk / ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, AKŞAMSEFASI, ALTIN, ALTINEL, ATALAY ÇIKMAZI, BOZTEPE, BOĞAZ, DAMLA, DEĞİRMENDERE, DURAN, DURMAZ, DÜŞ, GÜLDALI, GÜLEN, IHLAMUR, KARAÇAM, KEMAL ATATÜRK, NİDA, RUŞEN, SAĞLAM, SUDE, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, VAKAR, VEFA, YEKPARE ÇIKMAZI, YEŞİL, ZEREN, ÇAPA, ÇARDAK, ÇATI, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI, ÇELEN, ÇELİKEL, ÇENGEL, ÇERKEZ, ÇERİ ÇIKMAZI, ÇINGIRAK, ÇORLUK, ÇİLLER, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ, ŞÖLEN sk bölgelerinde 26/03/2024 10:00:00 - 26/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah TEKİRDAĞ sk bölgelerinde 26/03/2024 11:00:00 - 26/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KATİP KASIM mah AKSARAY, ALACA CAMİİ, ASKER, AYRIK, FABRİKA, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÜVENLİK, HADIM ODALARI, HAYRİYE TÜCCARI, KATİP KASIM CAMİİ, KAYIKHANE, KINACI MEHMET, KIZILTAŞ, LANGA KARAKOLU, NATIRKIZI, PAŞAZADE, SEPETÇİ SELİM, YENİSEPETÇİ, ZİNDANDELEN, İMRAHOR HAMAMI sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, PAŞAZADE sk / MİMAR HAYRETTİN mah GEDİKPAŞA FIRINI sk bölgelerinde 26/03/2024 00:00:00 - 26/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN MENDERES VATAN, AKDENİZ, HAKPEREST, HAKPEREST ARALIĞI, HALICILAR, HİSSEDAR, VATANDAŞ, YARAN, ÖKSÜZCE HATİP, ÖKSÜZLER, İKİZ KARDEŞLER, ŞAİR FUZULİ sk bölgelerinde 26/03/2024 00:00:00 - 26/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah BURÇAK, ÇİLİNGİR sk bölgelerinde 26/03/2024 10:00:00 - 26/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AYNALI DÜKKAN, AYNALI DÜKKAN ÇIKMAZI, GEVGİLİ, HACI RIZA, HACI İSA BOSTANI, HACI İSA MEKTEBİ, KAMIŞ, PASTIRMACI YOKUŞU, PÜSKÜLLÜ, SULTAN ÇEŞMESİ, TOPTANCI, TÜRKELİ 1., YÖRÜK sk / DERVİŞ ALİ mah AYNALI DÜKKAN, HACI RIZA, HAMAMİ CAMİİ AVLUSU, SÖĞÜTLÜ BAKKAL, TOPTANCI sk bölgelerinde 26/03/2024 14:00:00 - 26/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 26/03/2024 00:05:00 - 26/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -ALİBEYKÖY mah sk bölgelerinde 26/03/2024 00:05:00 - 26/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce -REŞİTPAŞA mah sk bölgelerinde 26/03/2024 00:00:00 - 26/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce -REŞİTPAŞA mah sk bölgelerinde 26/03/2024 00:00:00 - 26/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -HÜRRİYET mah SARICA sk bölgelerinde 26/03/2024 09:00:00 - 26/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HENDEK, KEBAN sk / ORTAKÖY mah MİLLET BAHÇE sk bölgelerinde 26/03/2024 09:00:00 - 26/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ sk bölgelerinde 26/03/2024 09:00:00 - 26/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BÜYÜKÇAVUŞLU MERKEZ mah gölet caddesi bölgelerinde 26/03/2024 09:00:00 - 26/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, ORTAKLAR sk bölgelerinde 26/03/2024 09:00:00 - 26/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, KODAMAN, MADALYON, VALİ KONAĞI, ŞEHİT İSMET ARMAĞAN sk / TEŞVİKİYE mah VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 26/03/2024 10:00:00 - 26/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -HAMİDİYE mah sk bölgelerinde 26/03/2024 10:00:00 - 26/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ATA, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HALİÇ, HASDAL, HİLAL, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞEHİT DURSUN BAKAN sk bölgelerinde 26/03/2024 10:00:00 - 26/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU sk / MERKEZ mah CEYHUN, ERSEVEN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/03/2024 11:00:00 - 26/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk / MİTHATPAŞA mah KEMER sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / MERKEZ mah AYAZMA, BAHÇE, CENDERE, KEMERBURGAZ, MERMERCİLER, ONARAN, ONARIM, SADABAD, SELAMET, TERZİ ÇIKMAZI, VARNA, İSMETPAŞA, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN sk / SEYRANTEPE mah CENDERE sk / ÇAĞLAYAN mah ASLANBEY, AYAZMA, BOSTAN, BİROL, LATİF sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 26/03/2024 11:00:00 - 26/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk / MİTHATPAŞA mah KEMER sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / MERKEZ mah AYAZMA, BAHÇE, CENDERE, KEMERBURGAZ, MERMERCİLER, ONARAN, ONARIM, SADABAD, SELAMET, TERZİ ÇIKMAZI, VARNA, İSMETPAŞA, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN sk / SEYRANTEPE mah CENDERE sk / ÇAĞLAYAN mah ASLANBEY, AYAZMA, BOSTAN, BİROL, LATİF sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 26/03/2024 11:00:00 - 26/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GAZİ, 1.KUBİLAY, 2.ÖZGÜR, MAGOSA, ŞEHİT DİNÇER DEMİR sk bölgelerinde 26/03/2024 09:00:00 - 26/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 3.LALE, ALTAY, HABİL, KORELİ, SUNGUR sk bölgelerinde 26/03/2024 09:00:00 - 26/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 2.KAZIM KARABEKİR, 3.MENEKŞE, 4.GÜL, MUAMMER AKSOY, SAZLI, SEYMEN, YILDIRAY, ÖZGÜR ÇIKIŞI sk bölgelerinde 26/03/2024 09:00:00 - 26/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ALPARSLAN, DENİZ, MEVLANA, ZAFER sk bölgelerinde 26/03/2024 09:30:00 - 26/03/2024 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KAZIM KARABEKİR, 1.KORUTÜRK, 1.SAZLI, 1.ZEYTİN, 2.KIRMIZIGÜL, 2016., 3.ERGUVAN, 3.NAMIK KEMAL, BAYAR, CELİLDAĞ, CEMAL GÜRSEL, ERTUĞRUL, GÜLBAHAR, KİBAR, MAVİ, MESTAN, TİMURLENK, ÖNER sk bölgelerinde 26/03/2024 13:00:00 - 26/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2536. sk bölgelerinde 26/03/2024 09:00:00 - 26/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ERASLAN, PAPATYA sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BERGAMA, CAMİ, CEVAHİR, DAMLA, DARCAN, DARICA, DEMET 3., DEMET 4., DENİZLER, DEREBOYU 2, DEVRAN, DUMLU 2, DİZDAR, ERGUVAN, GÖKTEPE, GÜLBAHAR, GÜNEŞ 2, HİLAL, KARLI, TEPE, TOMRUK, UĞURLU, VADİ, VADİ ÇIKMAZI, YADİGAR, YEŞİL, ÇATAK, ŞAMDAN 1 sk bölgelerinde 26/03/2024 09:00:00 - 26/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GÜL 2, KARABEKİR, YILDIRIM BEYAZIT, İMREN, ŞAHİN 2 sk / ZAFER mah BAHAR, BAHARİSTAN, CAMİ, CEVAHİR, GÖKTEPE, GÖRGÜLÜ 1, GÜNEŞ 2, KANDİL 1, KONUK, SERDAR 1, TEPE, UYSAL, VADİ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇATAK, ÇAYIRLI sk / ÇOBANÇEŞME mah CAN sk bölgelerinde 26/03/2024 09:00:00 - 26/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 854., 857., 858., 862., 863., 865., 866., KARAOĞLANOĞLU sk / HAVAALANI mah GÜLBEN, GÜLSER, KIRGIZ sk bölgelerinde 26/03/2024 09:30:00 - 26/03/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 849., 850., ATIŞALANI, KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 26/03/2024 11:00:00 - 26/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 706., 707., 714., 716. sk bölgelerinde 26/03/2024 14:00:00 - 26/03/2024 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1134. sk bölgelerinde 26/03/2024 15:30:00 - 26/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah HADIMKÖY sk bölgelerinde 26/03/2024 00:00:00 - 26/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HASTANE mah sk bölgelerinde 25/03/2024 09:00:00 - 25/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah GÖKOVA, SALKIM SÖĞÜT, YURDAGÜL, ZÜMRE sk bölgelerinde 26/03/2024 09:00:00 - 26/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, ERGUN, EVRİM, KAYIŞDAĞI, KONAK, OSMANLI, TOPÇU sk bölgelerinde 26/03/2024 10:00:00 - 26/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 42., 46. sk bölgelerinde 26/03/2024 10:00:00 - 26/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2299. sk bölgelerinde 26/03/2024 09:00:00 - 26/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 8. sk bölgelerinde 26/03/2024 13:00:00 - 26/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2021., 2023., 2024., 2025., 2026., 2028., 2029., 2030., 2032., 2053., 2054., 2055., 2056., 2059., 2069., 2105., A, A-2, B, C sk bölgelerinde 26/03/2024 10:00:00 - 26/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2523/1., 2524., 2525., 2528., 2529., 2530., 2531., PEYAMİ SAFA, S, U, Y, Z sk bölgelerinde 26/03/2024 10:00:00 - 26/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.