26 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.03.2024 - 01:05

Güncelleme: 26.03.2024 - 01:05

İZMİR ilinde 26 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-26 2024-03-26 09:00:12.79-2024-03-26 16:00:28.603 saatleri arasında Sadıkpaşa; AĞUSTOSLU, Şehitler Cd., YILDIRIM BEYAZIT, SOKULLU, ORHAN GAZİ, Necip Fazıl Sk., Mevlana Sk., MENDERES, , Aydınlık Sk., HANİFE ÖĞRETMEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 09:00:12.79-2024-03-26 16:00:28.603 saatleri arasında Yeni; HANİFE ÖĞRETMEN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 09:00:12.79-2024-03-26 16:00:28.603 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 09:00:12.79-2024-03-26 16:00:28.603 saatleri arasında Hatay; , HANİFE ÖĞRETMEN, MENDERES elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 09:00:24.668-2024-03-26 16:00:37.859 saatleri arasında Hatay; 351, YENİ GÜMÜŞPALA, 354, YEŞİL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 09:00:24.668-2024-03-26 16:00:37.859 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-26 2024-03-26 09:00:16.179-2024-03-26 16:00:23.144 saatleri arasında Alaçatı; 12017. Sk., 12012. Sk., 12000. Sk., 11011. Sk., 11006. Sk., 11005. Sk., 11004. Sk., , 12015 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 09:00:16.179-2024-03-26 16:00:23.144 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-26 2024-03-26 09:00:25.299-2024-03-26 15:00:33.636 saatleri arasında Yeşilova; 4076. Sk., 4074. Sk., 4072. Sk., 4051. Sk., 4047. Sk., 4045. Sk., 4027. Sk., , 4074/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 09:00:25.299-2024-03-26 15:00:33.636 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 09:00:42.61-2024-03-26 15:00:52.157 saatleri arasında Yeşilova; 4049. Sk., 4047. Sk., 4041/2. Sk., 4085, 4041/1. Sk., 4041. Sk., 4039/4. Sk., 4049/1. Sk., 4076. Sk., 4059. Sk., 4057. Sk., 4055. Sk., 4053. Sk., 4051/1. Sk., 4051. Sk., 4088. Sk., 4049/4. Sk., 4049/3. Sk., 4049/2. Sk., 4078. Sk., 4039/3. Sk., , 4079. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 09:00:42.61-2024-03-26 15:00:52.157 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-26 2024-03-26 09:00:26.303-2024-03-26 16:00:37.083 saatleri arasında Yeni; Küçük Sk., Alayhan Sk., Balcı Cd., Baloğlu Sk., BEDESTAN, Bedestan Geçidi Sk., Berberler Sk., Ceritoğlu Sk., Ekmekçi Ali Sk., Eski Hallaçlar Sk., Fevzi Paşa Cd., Ömeroğlu Sk., Gazazhane Sk., Gündüz Sk., Karapınar Sk., Kavaflar Sk., Menekşe Sk., Paşa Suyu Sk., Portakal Sk., Tahtakale Cd., TÜRKOCAĞI, Uzun Çarşı Sk., Yeni Kahve Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 09:00:26.303-2024-03-26 16:00:37.083 saatleri arasında Dere; Ömeroğlu Sk., BAHÇEKAHVE, Baloğlu Sk., Ceritoğlu Sk., Sucu Sk., TÜRKOCAĞI, Yıldız Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 09:00:26.303-2024-03-26 16:00:37.083 saatleri arasında Kurtuluş; , BAHÇEKAHVE, Bahçe Sk., Balcı Cd., Ertürk Sk., Gündüz Sk., Karaefe Sk., Portakal Sk., Tahtakale Cd., TÜRKOCAĞI, Ussaki Sk., Yeni Kahve Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., Yıldız Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 09:00:26.303-2024-03-26 16:00:37.083 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 09:00:57.225-2024-03-26 16:00:07.172 saatleri arasında Fatih; Hurşit Seni, Melisa Sk., Ulus Cd., Vakıf, , DEMOKRASİ CD, BULUT, OKYANUS, İSTASYON, Taksim , DİKMEN, 30 AĞUSTOS, Ayasofya Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 09:00:57.225-2024-03-26 16:00:07.172 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 09:00:57.225-2024-03-26 16:00:07.172 saatleri arasında İbni Melek; İsimsiz31, İsimsiz43 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-26 2024-03-26 09:00:44.897-2024-03-26 13:00:03.816 saatleri arasında Gölcük; , 436. Sk., Turgut Özal Blv., Şair Mehmet Akif Ersoy, 442. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:08.328-2024-03-26 16:00:15.316 saatleri arasında Ahıhıdır; İsimsiz28, İsimsiz33, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:08.328-2024-03-26 16:00:15.316 saatleri arasında Atatürk; 1530. Sk., 1530, , 1528/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:08.328-2024-03-26 16:00:15.316 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:08.328-2024-03-26 16:00:15.316 saatleri arasında Kesik; İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:35.395-2024-03-26 16:00:43.626 saatleri arasında Buruncuk; 409. Sk., 410. Sk., 411. Sk., Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd., , 407. Sk., 408. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:35.395-2024-03-26 16:00:43.626 saatleri arasında Camiikebir; İsimsiz7, İsimsiz63 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:35.395-2024-03-26 16:00:43.626 saatleri arasında Yıldırım; Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd., 35/9 Sokak , 35. Sk., İzmir Çanakkale Asfaltı, , 35/9, 29/1, İsimsiz15, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, 35/9 Sk., İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:35.395-2024-03-26 16:00:43.626 saatleri arasında Kesik; , 3038, İsimsiz6, İsimsiz26, İsimsiz27, Ümit Cd., 3046. Sk., Maltepe Yolu Sk., Seyrek Yolu Sk., Ümit, İsimsiz30, 2001. Cd., 3003. Sk., 3007. Sk., 3011. Sk., 3014. Sk., 3016. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3045. Sk., 3042. Sk., 3036. Sk., 3035. Sk., 3034. Sk., 3026. Sk., 3025. Sk., 3022. Sk., 3021 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:35.395-2024-03-26 16:00:43.626 saatleri arasında Musabey; , İsimsiz91, İsimsiz12, İsimsiz8, İsimsiz42, İsimsiz83, 303. Sk., 300. Sk., 301. Sk., 302. Sk., İsimsiz43, 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 310. Sk., 311. Sk., Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:35.395-2024-03-26 16:00:43.626 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:56.715-2024-03-26 16:00:05.216 saatleri arasında Kesik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 13:00:49.062-2024-03-26 18:00:58.613 saatleri arasında Irmak; 9502. Sk., Dr. Burhan Özfatura Cd., 9524. Sk., 9520. Sk., 9519. Sk., 9518. Sk., 9517. Sk., 9516. Sk., 9508. Sk., 9507. Sk., 9506. Sk., 9505. Sk., 9504. Sk., 9503. Sk., İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 13:00:49.062-2024-03-26 18:00:58.613 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 13:00:56.598-2024-03-26 18:00:02.739 saatleri arasında Irmak; 9514. Sk., 9515. Sk., Cumhuriyet Cd., Dr. Burhan Özfatura Cd., Turgut Özal Blv., 9027. Sk., 9513/1, 535. Sk., 536. Sk., 537. Sk., 9513/2, İsimsiz12, İsimsiz8, İsimsiz14, İsimsiz20, 537/2. Sk., İsimsiz13, , İsimsiz9, 537/1. Sk., 9506. Sk., 538. Sk., 538/1. Sk., 539. Sk., 540. Sk., 541. Sk., 542. Sk., 543. Sk., 9510. Sk., 9512. Sk., 9513. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 13:00:56.598-2024-03-26 18:00:02.739 saatleri arasında Zeytinlik; 9026. Sk., 9027. Sk., Turgut Özal Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 13:00:56.598-2024-03-26 18:00:02.739 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-26 2024-03-26 09:00:57.225-2024-03-26 16:00:07.172 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 09:00:59.062-2024-03-26 13:00:06.911 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:00.074-2024-03-26 16:00:22.264 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:08.328-2024-03-26 16:00:15.316 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-26 2024-03-26 09:00:59.062-2024-03-26 13:00:06.911 saatleri arasında Nergiz; 1998. Sk., , Zeki Şenoğlu Sk., Ali Alp Böke Cd., 6000. Sk., 2004. Sk., 2003. Sk., 2002. Sk., 2000. Sk., 1671. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 09:00:59.062-2024-03-26 13:00:06.911 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:00.074-2024-03-26 16:00:22.264 saatleri arasında Donanmacı; ÇEVİK ERSİN TEMEL, Fazıl Bey Cd., Attila İlhan Sk., 1743. Sk., SANCAR MARUFLU, 1737. Sk., 1736. Sk., 1735. Sk., 1734. Sk., 1733. Sk., 1732. Sk., 1731. Sk., 1730. Sk., 1729. Sk., 1704. Sk., 1671. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:00.074-2024-03-26 16:00:22.264 saatleri arasında Bahriye Üçok; Latife Hanım Sk., 1879/1. Sk., 1762. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:00.074-2024-03-26 16:00:22.264 saatleri arasında Bahariye; ZÜBEYDE HANIM, Park İçi Yolu, Latife Hanım Sk., Doç. Dr. Bahriye Üçok Blv., 1878. Sk., 1671. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:00.074-2024-03-26 16:00:22.264 saatleri arasında Aksoy; Fazıl Bey Cd., 1758. Sk., 1757. Sk., 1756. Sk., 1755. Sk., 1754. Sk., 1751. Sk., 1743. Sk., 1737. Sk., 1731. Sk., 1671. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:00.074-2024-03-26 16:00:22.264 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-26 2024-03-26 09:00:59.752-2024-03-26 16:00:08.761 saatleri arasında Güvendik; 254. Sk., 260. Sk., GÜVENDİK, GÜVENDİK ÖREN, , 248. Sk., 251. Sk., 252. Sk., 253. Sk., 255 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 09:00:59.752-2024-03-26 16:00:08.761 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-26 2024-03-26 10:00:00-2024-03-26 16:00:52.963 saatleri arasında Koyuneli; KOYUNELİ, İsimsiz8, İsimsiz53, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, , Yuntdağ Yolu, Koyuneli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:00-2024-03-26 16:00:52.963 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:03.04-2024-03-26 13:00:16.543 saatleri arasında İncecikler; İsimsiz5, Kozak Bergama Yolu, İncecikler Köyü İç Yolu, İsimsiz16, İsimsiz36, İsimsiz15, , İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz56, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz64, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:03.04-2024-03-26 13:00:16.543 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:03.04-2024-03-26 13:00:16.543 saatleri arasında Yerlitahtacı; İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, , İsimsiz5, Kozak Bergama Yolu, Çavuşali elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:03.04-2024-03-26 13:00:16.543 saatleri arasında Kapıkaya; Kozak Bergama Yolu, Kapıkaya Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz23, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-26 2024-03-26 10:00:00.315-2024-03-26 14:00:06.263 saatleri arasında Karaoba; DOĞA, İsimsiz39, İsimsiz10, İsimsiz43, ÇİFTE KUYULAR, İsimsiz30, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:00.315-2024-03-26 14:00:06.263 saatleri arasında Kurudere; İsimsiz153, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz124, DOĞA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:00.315-2024-03-26 14:00:06.263 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:00.595-2024-03-26 14:00:27.697 saatleri arasında Kurudere; İsimsiz112, , İsimsiz115, İsimsiz108, İsimsiz107, İsimsiz106, Patika, İsimsiz103, İsimsiz102, İsimsiz70, İsimsiz111, İsimsiz116, İsimsiz110, BEYDAĞI İÇ YOLU, İsimsiz113, İsimsiz131, İsimsiz130 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:00.595-2024-03-26 14:00:27.697 saatleri arasında Karaoba; İsimsiz6, OVA, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:00.595-2024-03-26 14:00:27.697 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:29.416-2024-03-26 14:00:35.081 saatleri arasında Bakırköy; İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, , KULLAR, MEVSİM, İsimsiz27, İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:29.416-2024-03-26 14:00:35.081 saatleri arasında Karaoba; , Çifte Kuyular, İsimsiz18, İsimsiz19, KULLAR, ÇİFTE KUYULAR, ÇİFTEKUYULAR, İsimsiz55, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:29.416-2024-03-26 14:00:35.081 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:39.842-2024-03-26 14:00:45.336 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:39.842-2024-03-26 14:00:45.336 saatleri arasında Karaoba; Patika, İsimsiz38, İsimsiz35, ÇİFTE KUYULAR, DOĞA, ÇİFTE KUYULAR, İsimsiz33, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:43.454-2024-03-26 14:00:49.636 saatleri arasında Kurudere; , Kurudere Köyü İç Yolu, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz81, İsimsiz83, İsimsiz103, DOĞA, DOĞA, İsimsiz129, İsimsiz132, DOĞA, İsimsiz134, İsimsiz136, İsimsiz138, İsimsiz139, İsimsiz140, İsimsiz141 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:57.043-2024-03-26 14:00:02.862 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:57.043-2024-03-26 14:00:02.862 saatleri arasında Kurudere; İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz33, İsimsiz28, İsimsiz28, Doğa, Doğa, , , İsimsiz31, İsimsiz47, İsimsiz47, İsimsiz50, İsimsiz50, İsimsiz87, İsimsiz87, İsimsiz144, İsimsiz144, İsimsiz143, İsimsiz143, İsimsiz142, İsimsiz142, İsimsiz96, İsimsiz96, İsimsiz90, İsimsiz90 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-26 2024-03-26 10:00:42.914-2024-03-26 17:00:18.259 saatleri arasında Karaman; KÖY CİVARI, KÖY CİVARI, İsimsiz98, İsimsiz99, Karaman Koyu İç Yolu, Yaglar Koyu İç Yolu, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, KARAMAN, KARAMAN, İsimsiz22, İsimsiz24, KÖY CİVARI, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz64, KÖY CİVARI, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, KARAMAN, İsimsiz72, İsimsiz73, KARAMAN, KARAMAN, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz78, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz84, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz95, KÖY CİVARI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:42.914-2024-03-26 17:00:18.259 saatleri arasında Yağlar; İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, Denizli Ödemiş Yolu, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz72, İsimsiz92, İsimsiz96, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz106, YAĞLAR, İsimsiz108, İsimsiz109, ÇAYIR, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, YAĞLAR, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz51, ÇAYIR, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz58, İsimsiz59, Yayla, YAĞLAR, Şemsiler Köyü İç Yolu, Çayır, Yağlar Köyü İç Yolu, Yağlar Koyu İç Yolu, Yağlar, , ÇAYIR, ÇAYIR, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, ÇAYIR, YENİYOL, İsimsiz7, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz64, Yaglar Koyu İç Yolu, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, YAĞLAR, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, YAĞLAR, İsimsiz79, İsimsiz81, İsimsiz82 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:42.914-2024-03-26 17:00:18.259 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:42.914-2024-03-26 17:00:18.259 saatleri arasında Arkacılar; , İsimsiz89, İsimsiz100, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, Değirmenönü, OKKATAŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:42.914-2024-03-26 17:00:18.259 saatleri arasında Şemsiler; İsimsiz112, MANDAL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:42.914-2024-03-26 17:00:18.259 saatleri arasında Umurcalı; YENİYOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-26 2024-03-26 10:00:42.914-2024-03-26 17:00:18.259 saatleri arasında Orhangazi; İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz98, köy içi, ORHANGAZİ İÇ YOLU, Orhangazi Yolu, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, ORAHANGAZİ KÜME EVLERİ, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:42.914-2024-03-26 17:00:18.259 saatleri arasında Köfündere; Köfündere Köyü, İsimsiz19, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, KÖFÜNDERE, İsimsiz31, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:42.914-2024-03-26 17:00:18.259 saatleri arasında Çaylı; İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 10:00:42.914-2024-03-26 17:00:18.259 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-26 2024-03-26 13:00:02.015-2024-03-26 17:00:47.675 saatleri arasında Cumhuriyet; RIFAT BARAN, İSTİKLAL, 5023, 5021. Sk., 5022, 5024. Sk., 5027. Sk., 5035, 5036, AHMET SABRİ AKTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 13:00:02.015-2024-03-26 17:00:47.675 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 13:00:34.625-2024-03-26 17:00:42.291 saatleri arasında Cumhuriyet; 5018. Sk., 5020. Sk., ŞEHİT ER SEMİH ÇAKIROĞLU, 5021. Sk., 5106, AHMET SABRİ AKTEPE, 5016. Sk., 5017. Sk., 5019. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-26 2024-03-26 13:00:34.625-2024-03-26 17:00:42.291 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.