26 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.03.2024 - 01:06

Güncelleme: 26.03.2024 - 01:06

SAKARYA ilinde 26 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, GÜLDİBİ, KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA, MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde AKASYA SK., AND SİTESİ İÇİ YOLU, ARAPOGLU 1, BAYIR SK., BÜLBÜL SK., CEYLAN 1, CEYLAN SK., ÇİÇEK SK., DEMİRCİOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, DILEKLI, DİLEKLİ CD., ENGİN SK., GONCA SK., GÜL SK., GÜLDİBİ KÖŞKLERİ İÇİ YOLU, GÜNDOĞDU CD., HAYAT, HAYAT SK., HÜSNÜ ÇİL SK., KADIPINAR SK., KÖYIÇI, KÖYİÇİ CD., KURUÇAY, KURUÇAY CD., MAHMUDİYE KONAKLARI İÇİ YOLU, MAVİ ÇAMLIK SİTESİ İÇİ YOLU, NEŞE, ORMAN SK., PROFESÖRLER SİTESİ İÇİ YOLU, PROFOSÖRLER SK., SAPANCA GREEN EVLERİ İÇİ YOLU, SELVİ SK., YILDIZ 2, YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YANIK mahallelerinde ÇİFTLİK CD., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., MESELIK 1/8, MEŞELİK, MEŞELİK1, YANIK ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, GÜLDİBİ, KIRKPINAR HASANPAŞA, MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde BAYIR 1 SK., BÜLBÜL 1, ÇAMLIK KÖY SİTESİ İÇİ YOLU, ÇIÇEKLI, ÇİÇEKLİ SK., ENGIN 1, GÜL CD., GÜNDOGDU, HASAN PASA 1, HASAN PAŞA, HASAN PAŞA CD., NESE, ÖZGÜR YOKUŞU CD., PROFESÖRLER SK., PROFOSÖRLER, SAKARYA CD., SARI ÇİÇEK ÇK. SK., SEGMAN CD., SENAİYE SK., SINIR, SIRMA MADEN SULARI İÇİ YOLU, SOĞUKSU SK., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞELALE SK., UÇAK, YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, DOGANTEPE, HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde 1507., 2665., 957., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKİ SK., ASAGI, ESME- SK., HIRKA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde AYIRGAN SK., GÜNEY SK., HALIT PASA, HALİT PAŞA CD., KAYNAK SK., NEHİR SK., POSTANE SK., SUAT YALKIN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 26 Mart Salı 00:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 785 NOLU SK., 786 NOLU SK., A.NEJDET GÜVEN CD., BADEM SK., DALLI SK., EMECİ SK., FENER SK., GÖMEÇ SK., KANCA SK., KUDÜS, ÖNDER SK., PARLAK SK., ŞEN SK., YÖRÜK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 1525 NOLU, 1525 NOLU SK., 1526 NOLU SK., 1527 NOLU SK., FABRİKA CD., FİDANLIK SK., KÜÇÜK SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., PAPUÇÇULAR CD., SAIT FAIK SK., SAİT FAİK SK., SARAY BOSNA CD., TOR SK., YAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 586 NOLU SK., 588 NOLU SK., 592 NOLU SK., 593 NOLU SK., 594 NOLU SK., 595 NOLU SK., 596 NOLU SK., 597 NOLU SK., 598 NOLU SK., 599 NOLU SK., 600 NOLU SK., 608 NOLU SK., BALIK SK., BİLGE SK., DİLŞAD SK., EMEL SK., GEÇİT SK., GÜNGÖR SK., İBRAHİM KANGAL CD., KAPLAN SK., KESER SK., ULU, ULU SK., YER SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE GÜNDOGAN, GAZI, GAZİ, HARUNUSTA, HASANBEY, HAYDARLAR, KONURALP, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 2039, 2039 SK., 2062 SK., 2064, 2075, 2075 SK., 2080, 2080 SK., 2086, 2088, 2088 SK., 3009, 3009 SK., 3013, 3013 SK., 3017, 3017 SK., 3021, 3021 SK., 3022, 3028 SK., 3032, 3032 SK., 3033 SK., 3034, 3035 SK., 3036, 3044 SK., 3045 SK., 3054 SK., 3056 SK., 3064 SK., 3070, 3070 SK., AKMINARE, AKMINARE CD., AKMİNARE CD., CUMHURIYET (GÜNDOGAN), CUMHURİYET (GÜNDOĞAN) CD., ÇAKILLIK, ESKIYOL SK., GENÇ SK., HARUNUSTA, HASANBEY, HASANBEY BAĞLANTI YOLU, HASANBEY SK., KARAFİL EVLERİ İÇİ YOLU, PAZARKÖY CD., YAGCILAR_2, YAĞCILAR, YAĞCILAR CD., YAĞCILAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Mart Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde 10001 SK., 10002 SK., 10003 SK., 10005 SK., 10008, 10008 SK., 10009 SK., 10012, 10012 SK., 10014 SK., 11003. SK., 6028 SK., 7101 SK., 7109 SK., 7116 SK., 7120 SK., 7122, 7122 SK., 7128 SK., 8096, 8096 SK., 8096. SK., 8098, 8123 SK., ADAPAZARI AKYAZI YOLU, BATAKKÖY, BATAKKÖY CD., ÇEŞMELER SK., HASAN ÇAVUS, SEHIT FURKAN ÇELIK, ŞEHİT M.ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, İSTİKLAL mahallelerinde 1., 1. CD., 307. SK., 4026 SK., 525. SK., 533. SK., 539. SK., 541. SK., 543. SK., 545. SK., 546 SK., 547., 547. SK., 548. SK., 549., 549. SK., 550. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 555. SK., 556. SK., 557., 557. SK., 558., 560., 561., 562., 562. SK., 564. SK., 566., 566. SK., 568. SK., 570., 572. SK., 576., 576. SK., 578., 578. SK., 580. SK., 582. SK., 586. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 604., 615. SK., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANIÇI, ALANİÇİ SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, DİLBER SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EMİRGAN EVLERİ İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., HANIMELI, HANIMELI SK., HANIMELİ SK., IŞIK SK., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, KEMER SK., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MESUT SK., NEŞE SK., NİSAN 17. SK., ORHANGAZİ, ORHANGAZİ SK., ÖZER SK., SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., SERHAT SK., SULTAN SARAYI, SUSAM SK., ŞAHİN SK., ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL, TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL mahallelerinde 342. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Mart Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCI SK., MEHMET ALTINIŞIK CD., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 26 Mart Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI KIRAZCA, AŞAĞI KİRAZCA mahallelerinde 101., 109. SK., 119., 119. SK., EGEMENLIK, EGEMENLİK, SAGLIK CD., SAĞLIK CD., TOYOTASA HASTANESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIDEDE, YENIKÖY mahallelerinde 3188, 3188 SK., 3194, 3195, ANADOLU OTOYOLU, FETIH, FETIH CD., FETİH CD., İsimsiz125, İsimsiz90, MERKEZ_205, MERKEZ_28, MERKEZ_28 SK., MERKEZ_77, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, ZIYA AZAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.