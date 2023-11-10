26,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli’nde, 3 ayrı suçtan hakkında 26,5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü G.K. (29) adlı kadın, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 'yağma', 'hırsızlık', hükümlü ve tutukluyken kaçmak' suçlarından hakkında kesinleşmiş 26,5 yıl hapis cezası bulunan G.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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