27 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.03.2024 - 00:37

Güncelleme: 27.03.2024 - 00:37

BOLU ilinde 27 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞIHLAR mahallelerinde ESKİPAZAR MENGEN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYRANLAR, KARGALAR, KEMALLER mahallelerinde HAYRANLAR, HAYRANLAR MAHALLE YOLU, RÜKNETTİ KÖYÜ KEMALLER MAH, RÜKNETTİN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YAYLA, YAYLA EVLERİ, YUKARIKULDAN mahallelerinde AKINCILAR (DELLER) YAYLASI, AKINCILAR YAYLA YOLU, AŞAĞIKULDAN KÖYÜ YOLU, YUKARIKULDAN KÖY YOLU, YUKARIKULDAN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 27 Mart Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEVECILER, DEVECİLER mahallelerinde 31 SK., 34, 34 SK., DEVECILER, DEVECILER/1, DEVECİLER, DEVECİLER CD., DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, OSMANLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 27 Mart Çarşamba 10:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇLAR, KILIÇLAR MERKEZ, KUZKÖY mahallelerinde KILIÇLAR KÖYÜ YOLU, KILIÇLAR MERKEZ KÖY YOLU, KUZKÖY MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞIDÜLGER, BAYRAMLAR, ÇALKÖY, ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR, HACETLER mahallelerinde AĞALARBAYRAMLAR, ALTINDAĞ CD., BAYRAMLAR, BAYRAMLAR KÖYÜ, BAYRAMOGLU, BUCAKKINIK, ÇALKÖY KÖROGLU YAYLASI YOLU, ÇALKÖY KÖROĞLU YAYLASI, ÇAVUŞ CD., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇETİNKAYA CD., DEMİRCİLER CD., HACETLER, HATIPLER, KARAGÖZ SK., KARAPINAR YAYLASI, YAZI CD., YÜKSEL COŞKUNYÜREK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 27 Mart Çarşamba 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYINDIR MERKEZ mahallelerinde BAYINDIR KÖY YOLU, BAYINDIR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖZLER mahallelerinde GÖZLER MAHALLE YOLU, MEMECELER GÖZLER MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 27 Mart Çarşamba 10:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY mahallelerinde ATATÜRK CAD, ÇAYKÖY MAH, ORTAKÖY KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 27 Mart Çarşamba 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100.YIL mahallelerinde 100. YIL ORTAOKULU İÇİ YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, GÖYNÜK YOLU, YÜZÜNCÜ YIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 27 Mart Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde KURTLAR KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 27 Mart Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, SAMSAÇAVUŞ mahallelerinde GÜVEYTEPE KÖYÜ YOLU, SAMSAÇAVUS KÖY YOLU, SAMSAÇAVUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, SAMSAÇAVUŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 27 Mart Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde BOLU BILECIK YOLU, FERUZ KÖYÜ YOLU, FERÜZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIÇÖREN, KÜLTÜR, YUVA mahallelerinde ALIÇÖREN KÖY SOKAĞI, DR.SUAT UMAY SK., YUVA ÇAYDURT, YUVA KÖYÜ YOLU, YUVA MERKEZ KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMENDERESİ mahallelerinde DEĞİRMENDERESİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Çarşamba 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇANAKÇILAR, MERKEZ mahallelerinde ÇANAKCILAR KÖYÜ YOLU, ÇANAKÇILAR KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Çarşamba 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EVRIL mahallelerinde EVRIL MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Çarşamba 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAN, KALENDEROĞLU mahallelerinde KÜPLÜCE, MERKEŞLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAZAKSEYHLER YAYLASI, SAZAKŞEYHLER YAYLASI, YUKARI mahallelerinde -, SAZAKLAR KÖYÜ, SAZAKŞEYHLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, MÜSTAKİMLER mahallelerinde MENGEN YOLU, MUSTAKİMLER YOLU, MÜSTAKIMLER MERKEZ KÖY YOLU, MÜSTAKİMLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE, DUMANOGLU, DUMANOĞLU, KALENDEROGLU, KALENDEROĞLU, TATAROGLU, TATAROĞLU mahallelerinde DERE MAHALLE YOLU, DUMANOGLU MAHALLE YOLU, DUMANOĞLU, KALENDEROGLU MAHALLE YOLU, MERKEŞLER KÖYÜ, MERKEŞLER KÖYÜ DUMANOĞLU MAH, MERKEŞLER KÖYÜ TATAROĞLU MAH K, MERKEŞLER YOLU, TATAROGLU MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ mahallelerinde ŞEHİT GÜVEN KESKİN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜMER, TABAKLAR mahallelerinde 2871. SK., ÇIĞIRTKANLAR CD., DÖNER, DÖNER SK., NECİP FAZIL KISA KÜREK BULVAR, SEHIT DURSUN DEGIRMENCIOGLU, ŞEHİT HASAN DURMUŞOĞLU SOK., YÜCEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜMER, TABAKLAR mahallelerinde ANADOLU SK., ARDA SK., BİLGİN SK., ÇIGIRTKANLAR, GÜNDÜZ SK., NECİP FAZIL KISAKÜREK BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILICAKINIK, MERKEZ mahallelerinde AŞAĞI ILICAKINIK, AŞAĞI ILICAKINIK KÖY SOKAĞI, ILICAKINIK-1., YUKARI ILICAKINIK KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMPINAR, MERKEZ mahallelerinde ÇAMPINAR KÖYÜ, ÇAMPINAR MEVKII, KÖPRÜCÜLER-YAMAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Çarşamba 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, BERK, MERKEZ mahallelerinde 8085, BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ F, CAMII MAH, CAMİİ MAH SK., HACI YAKUPLAR, KARABACAK SK., OKUL-3., OKUL-3. SK., TAŞHANCILAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Çarşamba 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMPINAR mahallelerinde ÇAMPINAR KÖYÜ ÇAM PINAR MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Çarşamba 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BERK, MERKEZ, YENIMAHALLE mahallelerinde 2018, 2018. SK., 2019 SK., 9042, HACIOSMANOGLU, HACIOSMANOĞLU, KAPLICA CD., KAPLICA YOLU, KAPLICA YOLU SK., KAPLICA YOLU SOK, KOCAMEŞE SK., YAMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Çarşamba 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜKBERK mahallelerinde 543 SK., 546 sok, ÇIĞIRKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Çarşamba 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACASU FATİH mahallelerinde ÇESME, YARENLER KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Çarşamba 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜKBERK mahallelerinde 517, 519 SK., 521 SK., 523 SK., 527, 527 SK., 528 SK., 534, 538, 539 SK., 544 SK., 6, AKINCI SK., KAPLICA CD., KÖPRÜCÜLER YOLU, MURAT CANBAŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENİKÖY, YUKARISOKU mahallelerinde 849 SK., ÇUKURÖREN KÖY YOLU - HAMZABEY, HAMZABEY KÖY YOLU - YENİKÖY KÖ, ORMAN YOLU, YENIKÖY-3., YENİKÖY KÖY YOLU - HAMZABEY KÖ, YENİKÖY-1. SK., YENİKÖY-4. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.