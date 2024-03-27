27 Mart İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.03.2024 - 00:36

Güncelleme: 27.03.2024 - 00:36

İstanbul ilinde 27 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-YAHYA KAHYA mah ALTI OCAK, AYNALI ÇEŞME, AŞIKLAR MEYDANI, AŞIKLAR MEYDANI ÇIKMAZI, BAHRİYE, ESKİ KARAKOL, IŞIK, IŞIK ÇIKMAZI, KARACI ÇIKMAZI, KASIMPAŞA BOSTANI, KASIMPAŞA YAĞHANESİ, LEVENT ÇIKMAZI, NEVA, ORTA MEKTEP, PİRİNÇÇİ KAHYA, PİYADE ÇIKMAZI, SİPAHİ FIRINI, YAKUPAĞA, YILDIZ sk bölgelerinde 27/03/2024 10:00:00 - 27/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah DİLBAZ, FESLEGEN ÇIKMAZI, FESLEĞEN, KURDELA, KÜÇÜK ODALAR, MENEKŞE ÇIKMAZI, TEVFİK EFENDİ, YAYA KÖPRÜSÜ, ÖMER HAYYAM, ŞİRKET sk / KALYONCU KULLUĞU mah KAHYA BEY, KURDELA, SAMANCI ALİ, SAMANCI FERHAT, ÖMER HAYYAM sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah AHMET EFENDİ CAMİİ, BAHRİYE, BOCURGAT, BOCURGAT ÇIKMAZI, EHİL, EREN, EYYÜHÜM, KILAVUZ, KURTULUŞ DERESİ, SAMANCI FERHAT, UFAK KÖPRÜ, ÖMER HAYYAM sk bölgelerinde 27/03/2024 10:30:00 - 27/03/2024 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah ATASOY ÇIKMAZI, AYDINLIK, AŞKIN, BESTEGÜL ÇIKMAZI, BİLLUR, GÜLDEN ÇIKMAZI, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, HALİS, HAMİDİYE ÇIKMAZI, KÖY KONAĞI, RAZGIRAT, SALKIM ÇIKMAZI, TÜMSEK, ULUBATLI, VAKİT ÇIKMAZI, YUDUM ÇIKMAZI, ZİVER, ÖNDER ATATÜRK, ÖZYURT ÇIKMAZI, ŞEFFAF, ŞÜHEDA, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 27/03/2024 11:00:00 - 27/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah FERİDUN KILIÇ, HACI KADIN ÇEŞMESİ, MERHABA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, PULCU, ÇAMÇAK, ÇAMÇAK ÇIKMAZI, İMRAHOR İLYASBEY sk / MUHSİNE HATUN mah MÜSTEŞAR sk / SÜMBÜL EFENDİ mah HACI KADIN sk / YEDİKULE mah HACI HÜSEYİN ÇEŞMESİ, HACI KADIN, HACI MANAV, HACI MANAV ÇIKMAZI, MERHABA, TAYYARECİ RIDVAN, İKİYÜZLÜ ÇEŞME, İMRAHOR İLYASBEY sk bölgelerinde 27/03/2024 10:00:00 - 27/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 542. sk bölgelerinde 27/03/2024 00:05:00 - 27/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce -PINAR mah sk bölgelerinde 27/03/2024 00:00:00 - 27/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce -POLİGON mah sk bölgelerinde 27/03/2024 00:00:00 - 27/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ÜMİT sk / ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, DOĞUHAN, SOKULLU, İLKADIM sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BAYRAKTAR, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞA, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DİCLE, DİLA, DİLAVER, DİLŞAD, DİRHEM ÇIKMAZI, DİRLİK ÇIKMAZI, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, OVAYENİCE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEMAZEN, SEÇENLER, SIRMA ÇIKMAZI, SÜMBÜL, TEPE ÇAYIR, YENİAY, YENİDOĞAN ÇIKMAZI, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 27/03/2024 09:00:00 - 27/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah OVA sk bölgelerinde 27/03/2024 09:00:00 - 27/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKAR sk bölgelerinde 27/03/2024 10:00:00 - 27/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BELEN, DENİZHAN, EMİROĞLU, EMİRŞAH, GÖRÜNTÜ, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, MEHMETÇİK, ÖRMECİ sk bölgelerinde 27/03/2024 10:00:00 - 27/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah ACAR, AK, AYFER, AĞAOĞLU, BAYIR 1, BAYIR ARALIĞI, BERK, CAN, DARCAN, ESKİ OSMANLI, GÜLBAHAR, KEKİK, KIR, KUŞÇULAR, MECİDİYE, MERT, MUHTAR ŞEVKİ, PAK, TAÇ, TOPUZ, UĞUR, ŞAHİNLER, ŞAHİNLER ARALIĞI, ŞEHİT AHMET, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 27/03/2024 11:00:00 - 27/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -YEŞİLOVA mah sk bölgelerinde 27/03/2024 10:00:00 - 27/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 27/03/2024 00:00:00 - 27/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 8., EGE sk bölgelerinde 27/03/2024 11:30:00 - 27/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 19., 25., 29. sk bölgelerinde 27/03/2024 13:00:00 - 27/03/2024 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜVERCİN sk bölgelerinde 27/03/2024 00:00:00 - 27/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 27/03/2024 00:00:00 - 27/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 27/03/2024 00:00:00 - 27/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, KATİP AHMET, TALİMHANE sk bölgelerinde 27/03/2024 09:10:00 - 27/03/2024 12:10:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ADİL, DİNÇER, FEVZİ ÇAKMAK, FULYA, MEZARLIK sk bölgelerinde 27/03/2024 13:00:00 - 27/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah ORDU sk bölgelerinde 27/03/2024 00:00:00 - 27/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah LALE 2, ORKİDE 2, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 27/03/2024 10:00:00 - 27/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ARDA, RÜZGARLI, TELSİZ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN sk bölgelerinde 27/03/2024 09:00:00 - 27/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜNDOĞDU, KINALITEPE sk bölgelerinde 27/03/2024 12:00:00 - 27/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜNDOĞDU, KINALITEPE sk bölgelerinde 27/03/2024 12:00:00 - 27/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 507., 513., KARAOSMANOĞLU, ÇENGEL sk bölgelerinde 27/03/2024 09:30:00 - 27/03/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 27/03/2024 00:00:00 - 27/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AMİR, AY, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKGÜVERCİN, AZİZİYE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MECİTÖZÜ, MÜDEBBİR, MÜSLİM, OLTU, TOROS, ÖZKUL, ÜSTÜNER, ŞENER, ŞENOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 27/03/2024 09:00:00 - 27/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk / İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 27/03/2024 09:00:00 - 27/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah PROF. MEHMET BOZKURT sk bölgelerinde 27/03/2024 09:00:00 - 27/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah sk / BAKLALI mah sk / BALABAN mah sk / BOYALIK mah sk / DURUSU mah sk / KARABURUN mah sk / TAYAKADIN mah sk / TERKOS mah sk / YASSIÖREN mah sk / YENİKÖY mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah sk / YUNUS EMRE mah sk bölgelerinde 27/03/2024 09:30:00 - 27/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 27/03/2024 09:00:00 - 27/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 103., CAMİ, ÇETİN sk bölgelerinde 27/03/2024 09:00:00 - 27/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce -NAMIK KEMAL mah sk bölgelerinde 27/03/2024 00:00:00 - 27/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -NAMIK KEMAL mah sk bölgelerinde 27/03/2024 00:00:00 - 27/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah CEMRE, KÜÇÜK YONCA sk bölgelerinde 27/03/2024 10:00:00 - 27/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -CEBECİ mah sk bölgelerinde 27/03/2024 00:05:00 - 27/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 171., 181., 184., 186., 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 27/03/2024 10:00:00 - 27/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.