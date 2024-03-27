27 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.03.2024 - 00:37

Güncelleme: 27.03.2024 - 00:37

İZMİR ilinde 27 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-27 2024-03-27 01:00:03.436-2024-03-27 02:00:11.799 saatleri arasında Tuna; 1694. Sk., 1695. Sk., 1696. Sk., R. Lütfü Aksungur Sk., Metin Altıok Sk., Mehmet İhsan Zeyrek, Dr. Tibet Kızılcan Sk., YALI, 1697. Sk., , 1673. Sk., 1675, 1684. Sk., 1685. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 01:00:03.436-2024-03-27 02:00:11.799 saatleri arasında Alaybey; 1677. Sk., 1678. Sk., 1673. Sk., , 1675, 1679. Sk., 1680. Sk., Şehit Asım Aksoy, Muammer Aksoy Park İçi Yolu, Metin Altıok Sk., Mehmet İhsan Zeyrek Sk., Mehmet İhsan Zeyrek, YALI, 1681. Sk., 1700. Sk., 1687. Sk., 1685. Sk., 1684. Sk., 1683. Sk., 1682. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 01:00:03.436-2024-03-27 02:00:11.799 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 01:00:03.436-2024-03-27 02:00:11.799 saatleri arasında Bahçelievler; 1671. Sk., 1671/1. Sk., Cevdet Bilsay cd., 1671/3. Sk., 1671/4. Sk., 1671/5. Sk., 1849/6. Sk., 1853. Sk., 1853/2. Sk., 1853/3. Sk., Cevdet Bilsay Cd., Şehit Mustafa Tunçbilek Sk., İsimsiz20, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 01:00:03.436-2024-03-27 02:00:11.799 saatleri arasında İmbatlı; 1847 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 01:00:03.436-2024-03-27 02:00:11.799 saatleri arasında Tersane; , 1661. Sk., 1662. Sk., 1663. Sk., 1664. Sk., 1665. Sk., 1667. Sk., 1668. Sk., 1671. Sk., 1672/1. Sk., YALI, 1675, 1675/1. Sk., 1675/2. Sk., Cemal Gürsel, YALI, Şehit Asım Aksoy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:32.317-2024-03-27 16:00:40.849 saatleri arasında Bostanlı; Şehit Kadir Turunç Sk., Muharrem Candaş Sk., , 2007. Sk., Nebil Susup Sk., 2009. Sk., 2011. Sk., DR. MEHMET ZİYAETTİN ERTEMER, Hüseyin Yurttaş Sk., Prof. Dr. Yusuf Vardar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:32.317-2024-03-27 16:00:40.849 saatleri arasında Donanmacı; , İsimsiz15, ÇEVİK ERSİN TEMEL, Park İçi Yolu, Gurbet Çk., Fazıl Bey Cd., YALI, 1743/1. Sk., 1743. Sk., 1740/1. Sk., SANCAR MARUFLU, 1728. Sk., 1704. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:32.317-2024-03-27 16:00:40.849 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:32.317-2024-03-27 16:00:40.849 saatleri arasında Aksoy; , 1743. Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk., YALI, 1753. Sk., 1752. Sk., 1751. Sk., 1748. Sk., 1747. Sk., HALİM ERKER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-27 2024-03-27 01:00:03.436-2024-03-27 02:00:11.799 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:16.613-2024-03-27 11:00:05.117 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:51.717-2024-03-27 15:00:01.588 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:05.09-2024-03-27 12:00:14.447 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:10.766-2024-03-27 12:00:17.349 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:32.317-2024-03-27 16:00:40.849 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 13:00:03.167-2024-03-27 15:00:12.595 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 15:00:34.126-2024-03-27 17:00:43.418 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-27 2024-03-27 01:00:03.436-2024-03-27 02:00:11.799 saatleri arasında Turan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 01:00:03.436-2024-03-27 02:00:11.799 saatleri arasında Soğukkuyu; Girne Blv., 1848. Sk., 1847/12. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 01:00:03.436-2024-03-27 02:00:11.799 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:46.034-2024-03-27 15:00:18.076 saatleri arasında Postacılar; 7600. Sk., 7654/2. Sk., 7654/1. Sk., 7651/1. Sk., 7600/5. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:46.034-2024-03-27 15:00:18.076 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:32.317-2024-03-27 16:00:40.849 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-27 2024-03-27 09:00:16.613-2024-03-27 11:00:05.117 saatleri arasında Örnekköy; örnekköy kümeevler, , 1099. Sk., 1101. Sk., 1103. Sk., 1109. Sk., 1111. Sk., 1113. Sk., ÖRNEKKÖY KÜMEEVLER, 1000. Sk., 1001. Sk., 1003. Sk., 1006. Sk., 1008. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1026. Sk., 1026/3. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1038. Sk., 1040. Sk., 1042. Sk., 1047. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1054. Sk., 1056. Sk., 1057. Sk., 1057/1. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1063. Sk., 1065. Sk., 1066. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072. Sk., 1073. Sk., 1077. Sk., 1079. Sk., 1080. Sk., 1080/1. Sk., 1080/3. Sk., 1081. Sk., 1089. Sk., 1091. Sk., 1095. Sk., 1097. Sk., 1105. Sk., 1107. Sk., 1115. Sk., 1117. Sk., 1119. Sk., Baykal, Baykal 1 Sk., Baykal Cd., Değirmen Cd., Kemalpaşa, Kemalpaşa Cd., Kıravlusu Kümeevleri, Kıravlusu Mevki, Nifçayı Kümesi, Okan Cd., Okul, Okul Cd., Örnekköy Kümesi, 1067, 1044, 1057/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:16.613-2024-03-27 11:00:05.117 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; süvari, 2037, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz13, İsimsiz26, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz46, KIRAVLUSU KÜMEEVLER, Kıravlusu Kümeevler, Nif Çayı Kümesi, Çayır arası kümeevler, YEŞİL ÇAMLIK 1 Sokak, Acem Sk., Aşağıkızılca Taştepe, Baki Dayı, Baki Dayı Sk., Barbaros Sk., Başkomutan Atatürk, Bülent Ecevit Cd., Bütüner Sk., Cayırarası Kümesi, Cumhuriyet, Cumhuriyet Cd., Emin Efe, Emin Efe Sk., Emine Hatun Sk., Eski Su Deposu Sk., Gemici Sk., Güneyyaka, Hacı Halil, Hacı Halil Sk., Hacı Osman, Hacı Osman Sk., Hacı İsmail, Kapandere, Kasaplar Sk., Kemalpaşa Yolu, Kemalpaşa Yolu Cd., Kulelioğlu Sk., Kültür Cd., Kıravlusu Mevki, Manavlar Sk., Maraş, Maşatlık, Maşatlık Cd., Mecit, Mecit Sk., Meriç, Nacibey, Nacibey Sk., Nifçayı Kümesi, Osmanoğlu, Osmanoğlu Sk., Pekşen Sk., Sakallar, Sağlıklı Yaşam Sitesi İçi Yolu, Süvari Yolu, Taştepe, Tophane Sk., Topçular, Topçular Sk., Tufan, Tufan Sk., Türkoğlu Sk., Ulu Önder Atatürk Cd., Uğur Mumcu Sk., Yaren, Yağhane, Yağhane Sk., Yel Değirmeni, Yengi, Yeni Mahalle Sk., Yeni Çamlık Küme Evleri Sk., Yenilik, Yenilik Cd., Yeşil Çamlık Sitesi, Yukarıkızılca Belediye Cd., Yukarıkızılca Kemalpaşa Cd., Yukarıkızılca İzmir Cd., Yıl İlköğretim Okulu, Çamköy, Çamlı Vadi Sitesi İçi Yolu, Özgüç, Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk., Kıravlusu Kümeevler, ECE, SEDA, LİMA, BERKAY, GONCALAR, Süvari Kümeevler, 2251, LAVANTA, ŞEHİT ALİ ACAR, 2253, YENGİ SOKAK, KIRAVLUSU KÜME EVLER, , Arıcılar, Arıcılar Sk., Atatürk, Avcı Sk., Hafız Ahmet Sk., Karabağlar, Kasaplar, Konut Sk., Kurtlar Sk., Mula Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:16.613-2024-03-27 11:00:05.117 saatleri arasında Nazarköy; , savanda yolu kümeevler, yeşillik yolu kümeevler, 4051, Kemalpaşa Dağkızılca Yolu, Savanda Kurudere Yolu, Yeşillik Yolu, Yeşillik Yolu Kümeevler, YEŞİLLİK YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:16.613-2024-03-27 11:00:05.117 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:16.613-2024-03-27 11:00:05.117 saatleri arasında Aşağıkızılca; , Aşağıkızılca Taştepe, AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:16.613-2024-03-27 11:00:05.117 saatleri arasında Çiniliköy; , Kemalpaşa Dağkızılca Yolu, Nilkent Sitesi, Savanda Kurudere Yolu, Torbalı, Torbalı Cd., çiniliköy yolu kümeevleri, Çiniliköy Yolu, 4101, İsimsiz11, ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER , ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER, Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri, ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:16.613-2024-03-27 11:00:05.117 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; , Kemalpaşa Cd., Mehmet Akif, Çayırlar Küme Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:16.613-2024-03-27 11:00:05.117 saatleri arasında Soğukpınar; , Özdeşkent Sitesi İçi Yolu, İsimsiz10, Kemalpaşa, Kemalpaşa Cd., Soğukpınar, Torbalı Cd., Çelebiyaka Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:05.09-2024-03-27 12:00:14.447 saatleri arasında Bağyurdu Yeni; Değirmencioğlu Sk., , 7000. Sk., 8 Eylül Kurtuluş, Adil Bey, Bahçelievler, Bağyurdu İzmir, Mısırlı, Çavuşoğlu, Ünveren, Şakiroğlu, İsimsiz1, BAĞYURDU İZMİR, 8 EYLÜL KURTULUŞ, Bahçelievler Sk., Bağyurdu Stadı Sk., Belediye, Demirci Mehmet Sk., Doğan, Emin Erol Cd., Gardelya, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, Hasan Tahsin, Kahyalar, Kara Mehmet, Kestaneli Bağlar Kümeevleri, Kumova, Kumova Sk., Kumru, Meltem, Menderes Cd., Mercanköşk Sk., Mimoza Sk., Mısırlı Sk., Ova, Parsa, Saka, Saka Sk., Saraçoğlu Cd., Saraçoğlu Sk., Selçuk, Tavukçular Sk., Topçu Sk., Vargör, 2. ÇEŞME, Çiçekçi, İsmail Er Cd., Şehit Er Bekir Varol, Şehit Er Talip Yurdakul Sk., Kestaneli Bağlar, 7001 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:05.09-2024-03-27 12:00:14.447 saatleri arasında Ören 75. Yıl Cumhuriyet; Dağlı, Ceylan Sk., Cami Çk., Beyler Sk., Beyler, Beyazıt Sk., Beyazıt, Barbaros Hayrettin Sk., Barbaros Hayrettin, Balcı Sk., Bahçeciler Sk., Ayanoğlu, Atıcı Sk., Ataca Çk., Arıkaltı Cd., Akçeşme Sk., Akçeşme, Acaroğlu Sk., Acaroğlu, 30.Ağu, 3.Seyran. Sk., 2. Seyran Sk., 1. Seyran Sk., , Demir, Dilber Sk., Dumlupınar, Dumlupınar Cd., ERCAN, Erdal İnönü, Fatih, Fatih Cd., Ferah Çk., Gacara Hasan, Gelincik, Gelincik Sk., Gümüş, Hacı Davut, Hacı Davut Sk., Hulisi Oğuz, Irmak Sk., Işık Çk., Japon, Kamelya, Kanuni, Karagöz Sk., Kiraz, Kooperatif Sk., Kuş, Kuş Sk., Kuşçu, Kuşçu Sk., Kırman Sk., Limoncuk Sk., Macar, Mercanağacı Sk., Mert, Mevlana Sk., Mimar Sinan Sk., Minare, Minare Sk., Mor Menekşe Sk., MOTORCU HULUSİ, Mustafa Kemal, Mücahit, Mücahit Sk., Müderris, Naim Cd., Nergis Sk., Ova Sk., Pazar Sk., Safir, Sakarya, Sakarya Cd., Sarı Akasya, Sarı Zambak, Sarı Zambak Sk., Savranoğlu, Savranoğlu Sk., Seke Sk., Seyran Sk., Sezer Sk., Sinan, STADYUM, Su Değirmeni, Su Değirmeni Sk., Sümbül Sk., Taflan, Topel Cd., Tuna Cd., Turgutlu Cd., Türk, Yaka, Yaka Küme Evleri, Yaka Sk., Yakaküme, Yayla Sk., Yazar Namık Kemal Sk., Yağcı Sk., Yener Sk., Yonca, Yusuf Ziya Gökalp Sk., Zeybek, Zeybek Çk., ZÜBEYDE HANIM, Çakıcı, Çakıcı Çk., Çetin, Çınar, Çıra, Ören Belediye Sk., Ören Cumhuriyet, Ören Sk., Ören Turgutlu, Ören İlköğretim Okulu Sk., Ören İzmir, Ören İzmir Cd., Örnek Sk., İncirlipınar, Şadibey Cd., Şahinoğlu, Şahinoğlu Sk., Şair, Şakir Türk, Şehit Yüzbaşı Hakan Bizrenli, Şen Çk., Şimşek, İsimsiz22, ÇİĞDEM, YAKA KÜMEEVLER, erdal inönü, GÜR, ZEYTİN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:05.09-2024-03-27 12:00:14.447 saatleri arasında Bağyurdu 29 Ekim; ÇEVİK, GÖLET, EKMEN, YILMAZ ABASIZ, Şehit Er Bekir Varol, Şah İsmail Sk., Özgün Sk., Özdirik Sk., Çevik Sk., Çerkez Yusuf Sk., Zeytincik Sk., Zeytincik, Zafer, Uncular Sk., Turgutlu Cd., Turgutlu, Salim Ağa Sk., Sakızlı Hoca Sk., Piknik Sk., Nebioğlu, Namık Kemal Sk., Mehmet Tokmak, Mehmet Bey Sk., Manavoğlu Sk., Manavoğlu, M. Ali Sevinç Cd., Lise, Kurt Ahmet, Koca Terzi Sk., Koca Terzi, Koca Ahmetler, Kirazlık, Kemal Atatürk Cd., Kemal Atatürk, Kaymakam Bey Sk., Kaymakam Bey, Kadıoğlu Sk., Hüseyin Özen Sk., Hüseyin Fadul Sk., Hulusi Öztansel Cd., Hanönü, Hancı Sami Sk., Hancı Sami, Halil Furan Çk., EMİNE HOCA, Durmuşça Sk., Durmuşça, Cumhuriyet Alanı, Cami Kebir Sk., Bahçivan Sk., Atlas, Asansör Sk., Asansör, Arıkbaşı Sk., Arıkbaşı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:05.09-2024-03-27 12:00:14.447 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:05.09-2024-03-27 12:00:14.447 saatleri arasında Ören Egemen; , 1. Bahçeler Sk., 2. Bahçeler Sk., Bahçeler, Dede, Dere, Eski Okul, Eski Okul Sk., Gazeteci Uğur Mumcu, Gazi Mustafa Kemal, Kocabıyık, Kooperatif Sk., Lilyum, Merkez, Morsalkım, Mustafa Kemal, Nuri Bayrak Çk., Ova Sınır, Papatya, Turgutlu2, Ulus, Yağcılar, Yiğitler Yolu Kümeevleri, Yücel, Çamlık, Çağlayan, Çiçek Sepeti, ÖREN TURGUTLU, MEVLANA, İncirlipınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:05.09-2024-03-27 12:00:14.447 saatleri arasında Bağyurdu Kazımpaşa; , Abdüloğlu, Abdüloğlu Sk., Ali Kurt Sk., Ankaralı, Ankaralı Sk., Avcılar Sk., Bakırlı Sk., Bağyurdu İzmir, Bekçi Sabit Sk., Beşikler Sk., Cumhuriyet Alanı, Dede Güme, Deveci Ömer, Dibektaşı, Dibektaşı Sk., Ebe Emine Özkan, Ebe Emine Özkan Sk., Ebülhüda Sk., Ekşioğlu Sk., Fevzi Çakmak, Fevzi Çakmak Cd., Gürol Sk., Hacı Ethem, Hacı Ethem Sk., Hacı Hasan, Hafız Osman, Hafız Osman Sk., Hürriyet, Karanfil, Kasap Ali, Kasap Ali Sk., Kaymakçı, Kaymakçı Sk., Koca Hüseyin, Kırmızı Sk., Mehmet Cingöz, Nergis Zambağı, Okul Önü, Oyun Alanı, Oyun Alanı Sk., Sadullah Cengiz, Sarıoğlu, Sarıoğlu Sk., Seymen, Seymen Sk., Tamtürk Sk., Tireli, Ulucak, Umut, Yaka Mevki Bent Yolu, Yangözoğlu, Yaprak Sk., Yeşildere, Yozgatlı, Yozgatlı Sk., Çamdibi, Çamdibi Sk., Çolak Ethem Sk., Özmete, İsmail Ulusan, İsmet İnönü, İsmet İnönü Cd., BAĞYURDU İZMİR, KALPAKKAYA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:05.09-2024-03-27 12:00:14.447 saatleri arasında Bağyurdu Kemal Atatürk; , Bayraktar, Bayraktar Sk., Bağyurdu İzmir, Bağyurdu İzmir Cd., Behçet Atay Sk., Bekçi İbrahim Sk., Esen, Esen Sk., Hacıoğlu, Hacıoğlu Sk., Hacıoğlu Sokak, Kadir Usta, Kadir Usta Sk., Kahveci Ali Sk., Mustafa Sungur, Osman Atay Sk., İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:05.09-2024-03-27 12:00:14.447 saatleri arasında Ovacık; , Celiller Yolu, Cevizdere Yolu, Damlar Yolu, Dedekler Yolu, Güvendik Yolu, Merkez Yolu, Ovacık Köy İçi Yolu, Ovacık Köyü, Çamiçi Yolu, Çamiçi Yolu Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:05.09-2024-03-27 12:00:14.447 saatleri arasında Sarılar; , İsimsiz6, Beyler Sokak, Beyler Yolu, Beyler Yolu Kümeevleri, Saz Mah.Yolu, Turgutlu Cd., SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:05.09-2024-03-27 12:00:14.447 saatleri arasında Sinancılar; , SİNANCILAR KÖY YOLU, İsimsiz31, SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER, Sinancılar Köyü İç Yolu, Turgutlu, Turgutlu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:05.09-2024-03-27 12:00:14.447 saatleri arasında Yenikurudere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:05.09-2024-03-27 12:00:14.447 saatleri arasında Yiğitler; , menengeç mevkiiyolu kümeevler, İsimsiz9, 6001, Aşağı Sk., Menengeç Mevkii Yolu, Saz Yolu, Yiğitler Kümeevleri Sk., Yiğitler Yol, Yiğitler Yolu Kümeevleri, Yukarı, Yukarı Yiğitler, LİMON SK., Bağyurdu İzmir elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 11:00:00.663-2024-03-27 13:00:22.266 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 11:00:00.663-2024-03-27 13:00:22.266 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; Karabağlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 11:00:00.663-2024-03-27 13:00:22.266 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet; HAYVANKIRAN KÜMEEVLER, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 11:00:00.663-2024-03-27 13:00:22.266 saatleri arasında Aşağıkızılca; HAYVANKIRAN KÜMEEVLER, 2033, 2032, Kemalpaşa Yolu, AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU, 2000/1. Sk., , 2000. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 12:00:01.989-2024-03-27 14:00:12.215 saatleri arasında Aşağıkızılca; 2033, 2032, Kemalpaşa Yolu, AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU, 2000/1. Sk., 2000. Sk., HAYVANKIRAN KÜMEEVLER, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 12:00:01.989-2024-03-27 14:00:12.215 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; Karabağlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 12:00:01.989-2024-03-27 14:00:12.215 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet; HAYVANKIRAN KÜMEEVLER, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 12:00:01.989-2024-03-27 14:00:12.215 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 13:00:03.167-2024-03-27 15:00:12.595 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet; Karalılar Çıkmaz, ÇAĞILTEPE KÜMEEVLER, ÇAĞILTEPE, İstiklal, Çağıltepe, Çağlar, Çay, Yıldırım Kemal Sk., Yıldırım Kemal, Yeni Ardıç, Yeni, Sağlık cd, Sanayi, Sakarya, Park, Palamut, Nehir, Muzaffer, Mescit, Lider, Kırlangıç, Koca Cami, Kazım Dirik, Kartal, Işık, Hakimiyeti Milliye Sk., Hakimiyeti Milliye, Hacı Kadir Çıkmazı, Hacı Hafız Çıkmazı, Gültekin Göktürk, Emek Cd., Emek, Egemen, Dokuz Eylül, Değirmen, Barış, Aydın, Armutlu İzmir Cd., Armutlu İzmir, Armutlu Okul, Armutlu Belediye Cd., Armutlu Belediye, Ardıç, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 13:00:03.167-2024-03-27 15:00:12.595 saatleri arasında Armutlu Hürriyet; Serin Sk., Sarısalkım, Sarmaşık Sk., Sarmaşık, Sandal Sk., Sandal, Saat Sk., Reyhan Sk., Palmiye Sk., Oya Sk., Numune Sk., Numune, Mustafa Celal Cd., Mustafa Altınel Cd., Mustafa Altınel, Mithatpaşa Sk., Mithatpaşa, Misakı Milliye Sk., Misakı Milliye, Mersin Sk., Mercan Sk., Selvi Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Manolya Sk., Lale Sk., Kısmet Sk., Kırçiçeği, Kurtuluş Sk., Kurtuluş, Kristal Sk., Kristal, Kazım Dirik Cd., Kazım Dirik, Kayın, Kartal, Kaptan, Kadife Sk., Hizmet Sk., Hamam Sk., Gültekin Göktürk, Gül Sk., Görece Cd., General Kazım Karabekir Cd., Fulya Sk., Fesleğen Sk., Fener Sk., Fener, Faik Bey Cd., Faik Bey, Eğitim Cd., Etem Efendi Cd., Duatepe Sk., Duatepe, Dokuz Eylül Sk., Dokuz Eylül, Dereli Sk., Demirciler Sk., Demirciler, Defne Sk., Başöğretmen Atatürk, Başar Sk., Bayramlı Kümeevleri, Bakkal Ali Çıkmazı, Bakkal Ali Çk., Ayna Sk., Armutlu Okul, Armutlu Belediye, Aralık, Ali Fehmi Cd., Akasya Sk., , DEREAĞZI, İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER, LADİN, Çamlıca, Şehitler Cd., Şair Namık Kemal Sk., Şair Namık Kemal, İpek, İnönü Sk., İnönü, İnlik Çarşıklı Kümeevleri, İnlik Çarşıklı Küme Evi, İnlik Çarşıklı, Ziya Gökalp Sk., Ziya Gökalp, Yetim Ali Sk., Yeni, Yazar Sk., Yazar, Yasemin Sk., Yarış Sk., Yaresli Çıkmazı, Yaresli Çk., Veli Üzümcü Cd., Uçak Sk., Uzay Sk., Tınaztepe Sk., Tınaztepe, Taşıt Sk., Söğüt, Seyfettin Günak Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 13:00:03.167-2024-03-27 15:00:12.595 saatleri arasında Bayramlı; TEKÇAM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 13:00:03.167-2024-03-27 15:00:12.595 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 14:00:16.545-2024-03-27 16:00:29.382 saatleri arasında Armutlu Hürriyet; BOZÜRÜK, , Ayderesi Suluk Küme Evleri, Ayderesi Suluk Yılankuyu Kuzeyir Küme Evi, İsimsiz5, ayderesi suluk kümeevler, KÜÇÜKTEPE, 2603/1, 2603, 2603 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 14:00:16.545-2024-03-27 16:00:29.382 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet; İzmir Ankara, HAYVANKIRAN KÜMEEVLERİ, HAYVANKIRAN, Hayvankıran, HAYVANKIRAN KUMEEVLER, Hayvan Kıran Kümeevleri, PAŞAYERİ, KOŞAR, KUŞ TEPESİ, Yeni Nesil, Sanayi, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 14:00:16.545-2024-03-27 16:00:29.382 saatleri arasında Aşağıkızılca; 2034, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 14:00:16.545-2024-03-27 16:00:29.382 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 15:00:34.126-2024-03-27 17:00:43.418 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; Osmanoğlu, Emine Hatun Sk., Eski Su Deposu Sk., Gemici Sk., Güneyyaka, Hacı Halil, Hacı Halil Sk., Hacı Osman, Hacı Osman Sk., Hacı İsmail, Kapandere, Kasaplar Sk., Kemalpaşa Yolu, Kemalpaşa Yolu Cd., Kulelioğlu Sk., Kültür Cd., Kıravlusu Mevki, Manavlar Sk., Maraş, Maşatlık, Maşatlık Cd., Mecit, Mecit Sk., Meriç, Nacibey, Nacibey Sk., Nifçayı Kümesi, Osmanoğlu Sk., Pekşen Sk., Sakallar, Sağlıklı Yaşam Sitesi İçi Yolu, Süvari Yolu, Taştepe, Tophane Sk., Topçular, Topçular Sk., Tufan, Tufan Sk., Türkoğlu Sk., Ulu Önder Atatürk Cd., Uğur Mumcu Sk., Yaren, Yağhane, Yağhane Sk., Yel Değirmeni, Yengi, Yeni Mahalle Sk., Yeni Çamlık Küme Evleri Sk., Yenilik, Yenilik Cd., Yeşil Çamlık Sitesi, Yukarıkızılca Belediye Cd., Yukarıkızılca Kemalpaşa Cd., Yukarıkızılca İzmir Cd., Yıl İlköğretim Okulu, Çamköy, Çamlı Vadi Sitesi İçi Yolu, Özgüç, Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk., Kıravlusu Kümeevler, ECE, SEDA, LİMA, BERKAY, GONCALAR, Süvari Kümeevler, 2251, LAVANTA, ŞEHİT ALİ ACAR, 2253, YENGİ SOKAK, KIRAVLUSU KÜME EVLER, Acem Sk., Aşağıkızılca Taştepe, Baki Dayı, Baki Dayı Sk., Barbaros Sk., Başkomutan Atatürk, Bülent Ecevit Cd., Bütüner Sk., Cayırarası Kümesi, Cumhuriyet, Cumhuriyet Cd., Emin Efe, Emin Efe Sk., YEŞİL ÇAMLIK 1 Sokak, Çayır arası kümeevler, Nif Çayı Kümesi, Kıravlusu Kümeevler, KIRAVLUSU KÜMEEVLER, İsimsiz46, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz13, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz2, 2037, süvari, Mula Sk., Kurtlar Sk., Konut Sk., Kasaplar, Karabağlar, Hafız Ahmet Sk., Avcı Sk., Atatürk, Arıcılar Sk., Arıcılar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 15:00:34.126-2024-03-27 17:00:43.418 saatleri arasında Örnekköy; 1107. Sk., 1105. Sk., 1097. Sk., 1095. Sk., 1091. Sk., 1089. Sk., 1081. Sk., 1080/3. Sk., 1080/1. Sk., 1080. Sk., 1079. Sk., 1077. Sk., 1073. Sk., 1072. Sk., 1071. Sk., 1070. Sk., 1069. Sk., 1066. Sk., 1065. Sk., 1063. Sk., 1059. Sk., 1058. Sk., 1057/1. Sk., 1057. Sk., 1056. Sk., 1054. Sk., 1052. Sk., 1050. Sk., 1047. Sk., 1042. Sk., 1040. Sk., 1038. Sk., 1036. Sk., 1035. Sk., 1034. Sk., 1033. Sk., 1032. Sk., 1031. Sk., 1030. Sk., 1029. Sk., 1027. Sk., 1026/3. Sk., 1026. Sk., 1025. Sk., 1023. Sk., 1021. Sk., 1017. Sk., 1016. Sk., 1015. Sk., 1013. Sk., 1011. Sk., 1010. Sk., 1009. Sk., 1008. Sk., 1006. Sk., 1003. Sk., 1001. Sk., 1000. Sk., ÖRNEKKÖY KÜMEEVLER, 1113. Sk., 1111. Sk., 1109. Sk., 1103. Sk., 1101. Sk., 1099. Sk., , 1115. Sk., Kemalpaşa Cd., Kemalpaşa, Değirmen Cd., Baykal Cd., Baykal 1 Sk., Baykal, 1119. Sk., 1117. Sk., örnekköy kümeevler, 1057/2, 1044, 1067, Örnekköy Kümesi, Okul Cd., Okul, Okan Cd., Nifçayı Kümesi, Kıravlusu Mevki, Kıravlusu Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 15:00:34.126-2024-03-27 17:00:43.418 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; Çayırlar Küme Yolu, Mehmet Akif, Kemalpaşa Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 15:00:34.126-2024-03-27 17:00:43.418 saatleri arasında Armutlu Hürriyet; İNLİK ÇARŞIKLI, YILANKUYU, İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER, İnlik Çarşıklı Küme Evler, YÖRÜK YOLU, İnlik Çarşıklı Kümeevler, 2601, İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER, İsimsiz14, İnlik Çarşıklı Kümeevleri, İnlik Çarşıklı Küme Evi, İnlik Çarşıklı, Namazgah Sk., Ayderesi Suluk Küme Evleri, Ayderesi Suluk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 15:00:34.126-2024-03-27 17:00:43.418 saatleri arasında Çiniliköy; ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER, Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri, ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER, ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER , İsimsiz11, 4101, Çiniliköy Yolu, çiniliköy yolu kümeevleri, Torbalı Cd., Torbalı, Savanda Kurudere Yolu, Nilkent Sitesi, Kemalpaşa Dağkızılca Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 15:00:34.126-2024-03-27 17:00:43.418 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet; KOŞAR, Hayvankıran, Sanayi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 15:00:34.126-2024-03-27 17:00:43.418 saatleri arasında Ören 75. Yıl Cumhuriyet; ören izmir caddesi, Namazgah Sk., Şerbetçi Sk., Ören İzmir Cd., Kırk Ağaç Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 15:00:34.126-2024-03-27 17:00:43.418 saatleri arasında Çambel; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 15:00:34.126-2024-03-27 17:00:43.418 saatleri arasında Aşağıkızılca; AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ, Aşağıkızılca Taştepe, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 15:00:34.126-2024-03-27 17:00:43.418 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 15:00:34.126-2024-03-27 17:00:43.418 saatleri arasında Nazarköy; , savanda yolu kümeevler, yeşillik yolu kümeevler, 4051, Kemalpaşa Dağkızılca Yolu, Savanda Kurudere Yolu, Yeşillik Yolu, Yeşillik Yolu Kümeevler, YEŞİLLİK YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 15:00:34.126-2024-03-27 17:00:43.418 saatleri arasında Soğukpınar; Çelebiyaka Kümeevleri, Torbalı Cd., Soğukpınar, Kemalpaşa Cd., Kemalpaşa, İsimsiz10, Özdeşkent Sitesi İçi Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-27 2024-03-27 09:00:21.116-2024-03-27 15:00:29.004 saatleri arasında Yeşilova; 4172. Sk., 4160. Sk., 4158. Sk., Kamil Tunca Blv., 4156. Sk., Abdi İpekçi Cd., 4174. Sk., 4147. Sk., 4145. Sk., 4119. Sk., 4117. Sk., 4115. Sk., 4113. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:21.116-2024-03-27 15:00:29.004 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:51.717-2024-03-27 15:00:01.588 saatleri arasında Rafet Paşa; 5381. Sk., 5380. Sk., 5380. Sk., 5379/1. Sk., 5381. Sk., 5381/1. Sk., 5381/1. Sk., 5499/1. Sk., 5499/1. Sk., Abdi İpekçi, Abdi İpekçi, 5374. Sk., 5379. Sk., 5379. Sk., 5379/1. Sk., 5375. Sk., 5375. Sk., 5376. Sk., 5376. Sk., 5377. Sk., 5377. Sk., 5374. Sk., 5378. Sk., 5378. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:51.717-2024-03-27 15:00:01.588 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:51.717-2024-03-27 15:00:01.588 saatleri arasında Gazi Osman Paşa; 5546/1. Sk., 5546/1. Sk., 5482. Sk., 5482. Sk., 5482/3. Sk., 5482/3. Sk., 5490. Sk., 5490. Sk., 5490/1. Sk., 5490/1. Sk., 5491. Sk., 5491. Sk., 5492. Sk., 5492. Sk., 5460/2, 5490/2, 5493. Sk., 5493. Sk., 5494. Sk., 5490/2, 5494. Sk., 5495. Sk., 5495. Sk., 5499. Sk., 5499. Sk., 5499/1. Sk., 5499/1. Sk., 5544. Sk., 5544. Sk., Abdi İpekçi Cd., Abdi İpekçi Cd., 5460/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-27 2024-03-27 09:00:24.684-2024-03-27 16:00:33.121 saatleri arasında Dumlupınar; AĞA, Sanızade Çk., İsimsiz5, İsimsiz6, 3. Yavan Çeşme Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:24.684-2024-03-27 16:00:33.121 saatleri arasında Cumhuriyet; İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz14, Alaybey Sk., AĞA, Debboy Cd., Dörtyol Sk., Yamukağa Sk., Yanık Konak Sk., İsimsiz20, İsimsiz19, İbni Melek Cd., İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:24.684-2024-03-27 16:00:33.121 saatleri arasında Ketenci; FATİH, Filiz Sk., Kavaklaraltı Cd., Leylak Sk., ORTAOKUL, SABUNHANE, ŞANİZADE, Tekin Gç., Tekin Çk., Yeniceköy Sk., Şehit İsa Yüksel Cd., , İBNİMELEK, İsimsiz2, İsimsiz6, Baruthane Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:24.684-2024-03-27 16:00:33.121 saatleri arasında 4 Eylül; ORTAOKUL, SABUNHANE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:24.684-2024-03-27 16:00:33.121 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-27 2024-03-27 09:00:49.153-2024-03-27 11:00:58.659 saatleri arasında Bozalan; Bozalan Köy İçi, Köy İci Yol, Köy İçi Yol, , İsimsiz1, Bozalan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:49.153-2024-03-27 11:00:58.659 saatleri arasında Göktepe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:49.153-2024-03-27 11:00:58.659 saatleri arasında Görece; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, Görece, Görece Küme Evleri, İsimsiz8, İsimsiz7, HASANLAR SÜLEYMANLI YOLU, İĞNEDERE KÜME EVLER, Görece Köyü, Görece, 917. Sk., 916. Sk., 915. Sk., 914. Sk., 913. Sk., 912. Sk., 911. Sk., 910, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:49.153-2024-03-27 11:00:58.659 saatleri arasında Yayla; İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, , İsimsiz148, İsimsiz147, İsimsiz145, İsimsiz144, İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz140, İsimsiz138, İsimsiz137, İsimsiz125, İsimsiz122, İsimsiz113, Ova Yolu, İsimsiz111, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz107, İsimsiz105, İsimsiz103, İsimsiz102, Yayla Ova Küme Evleri Sk., İsimsiz100, İsimsiz97, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz61, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz45, Toprak Yol, HASIR, 2508. Sk., Faik Bey Sk., DEĞİRMENDERE OVA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:49.153-2024-03-27 11:00:58.659 saatleri arasında Kır; Gemibaşı Mevki Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:49.153-2024-03-27 11:00:58.659 saatleri arasında Değirmendere; 30 ağustos, 2730, Çınar Sk., Köy Yolu, ŞEHİT ER BARIŞ DEMİR, Kanal Yolu Cd., Gediz Sk., Cikmaz Sokak, Ara Sokak, 2727, Değirmedere ova küme evleri, İsimsiz53, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, Değirmendere Ova Küme Evleri, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz32, İsimsiz50, İsimsiz46, İsimsiz29, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz19, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz5, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:49.153-2024-03-27 11:00:58.659 saatleri arasında Yahşelli; 6339/1, 6333, 6341. Sk., 6340. Sk., 6337. Sk., 6336. Sk., 6334. Sk., 6339. Sk., KUM OCAĞI , İsimsiz129, 6338, 6338, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz23, Kum Ocağı, İsimsiz72, 6334, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:49.153-2024-03-27 11:00:58.659 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:49.153-2024-03-27 11:00:58.659 saatleri arasında İğnedere; iğne dere küme evleri, İğnedere Köyü Yolu, İğnedere, 912. Sk., HASANLAR SÜLEYMANLI YOLU, İğnedere Görece Yolu, İğnedere Küme Evler , İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:49.153-2024-03-27 11:00:58.659 saatleri arasında Hasanlar; Hasanlar Köyü Eski Köy Yolu, İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:49.153-2024-03-27 11:00:58.659 saatleri arasında Turgutlar; Turgutlar Köyü İç Yolu, Turgutlar Köyü, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:49.153-2024-03-27 11:00:58.659 saatleri arasında Telekler; Telekler, 6421. Sk., 6418. Sk., 6417. Sk., 6416. Sk., 6414. Sk., 6413. Sk., 6411. Sk., 6410. Sk., 6409. Sk., 6408. Sk., 6407. Sk., 6405. Sk., 6404. Sk., 6402. Sk., İsimsiz8, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:49.153-2024-03-27 11:00:58.659 saatleri arasında Süleymanlı; 923, yayla önü küme evler, 919/1, yaylaönü küme evleri, Süleymanlı Köyü, 929. Sk., 928. Sk., 927. Sk., 926. Sk., 925. Sk., 924. Sk., 923. Sk., 922. Sk., 921/2, 921. Sk., 920. Sk., 920/1, 928/1, 920/1, ESKİ GÖRECE YOLU, İsimsiz3, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz1, İsimsiz19, 920/1, 920/3, 928/2, İsimsiz6, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:58.604-2024-03-27 11:00:07.745 saatleri arasında Görece; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-27 2024-03-27 09:00:53.976-2024-03-27 16:00:07.278 saatleri arasında Çırpı Cami; VALİ KAZIM DİRİK, İsimsiz2, Eski Değirmen Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Hasan Ali Çk., İsimsiz3, İsimsiz4, Cambazoğlu Sk., Cansızlar Sk., Cinaloğlu Sk., Karababa Sk., Saim Çavuş Sk., Sakızlıoğlu Sk., Salioğlu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:53.976-2024-03-27 16:00:07.278 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 09:00:53.976-2024-03-27 16:00:07.278 saatleri arasında İbrahimçavuş; HACI AHMET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:05.09-2024-03-27 12:00:14.447 saatleri arasında Hisarlık; Hisarlık, İsimsiz23, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz5, İsimsiz1, İsimsiz3, OVACIK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:05.09-2024-03-27 12:00:14.447 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-27 2024-03-27 10:00:03.627-2024-03-27 14:00:14.965 saatleri arasında İsa Bey; İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz67, İsimsiz68, 2049, İsimsiz17, İsimsiz42, İsimsiz123, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz125, İsimsiz43, İsimsiz46, 2050, Selçuk-İzmir Yolu, İsimsiz1, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz18, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz76, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz84, ayvalık sıfatı, KORUDAĞ MEVKİİ, ŞARAPÇI KUYU MEVKİİ, 2048, kuyumcu mevkii, TARİŞ ARKASI, İsimsiz10, İsimsiz38, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz14, İsimsiz20, İsimsiz48, , İsimsiz11, İsimsiz39, İsimsiz40 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:03.627-2024-03-27 14:00:14.965 saatleri arasında Zafer; , Selçuk-İzmir Yolu, İsimsiz9, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:03.627-2024-03-27 14:00:14.965 saatleri arasında Zeytinköy; , KEMİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:03.627-2024-03-27 14:00:14.965 saatleri arasında Atatürk; İsimsiz18, İsimsiz16, , İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:03.627-2024-03-27 14:00:14.965 saatleri arasında Belevi; İsimsiz129, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz116, İsimsiz114, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz105, İsimsiz99, İsimsiz94, İsimsiz93, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:03.627-2024-03-27 14:00:14.965 saatleri arasında Barutçu; CİVAŞİR MEVKİİ, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz15, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz5, İsimsiz2, Barutçu Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:03.627-2024-03-27 14:00:14.965 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-27 2024-03-27 10:00:10.766-2024-03-27 12:00:17.349 saatleri arasında Reisdere; 6098. Sk., 6099. Sk., 6099/2. Sk., 6101. Sk., 6103. Sk., 6104. Sk., 6105. Sk., 6108. Sk., 6108/1. Sk., 6113. Sk., 6114. Sk., 6116. Sk., 6118. Sk., 6119. Sk., 6119/5. Sk., 6120. Sk., 6121. Sk., 6123. Sk., 6124. Sk., 6125. Sk., 6126. Sk., 6078. Sk., 6060. Sk., 6064. Sk., 6070. Sk., 6033. Sk., 6034. Sk., 6051. Sk., 6058. Sk., 6127. Sk., 6128. Sk., 6133. Sk., 6138. Sk., 6139. Sk., 6140. Sk., 6141. Sk., 6143. Sk., 6144. Sk., 6146. Sk., 6147/2. Sk., 6152. Sk., 6153. Sk., 6154. Sk., 6155. Sk., 6156. Sk., 6159. Sk., 6159/2. Sk., 6160. Sk., 6161. Sk., 6163. Sk., 6007, 6161/3, 6019, 6092. Sk., 6090. Sk., 6089. Sk., 6088. Sk., 6087. Sk., 6086. Sk., 6085. Sk., 6084, 6083/1. Sk., 6083. Sk., 6082. Sk., 6074. Sk., 6032. Sk., 6031. Sk., 6030. Sk., 6029. Sk., 6025/1. Sk., 6025. Sk., 6024. Sk., 6021. Sk., 6020. Sk., 6019. Sk., 6015. Sk., 6014. Sk., 6013. Sk., 6012. Sk., 6011. Sk., 6010. Sk., 6009. Sk., 6007. Sk., 6006. Sk., 6004/3. Sk., 6004/2. Sk., 6004/1. Sk., 6004. Sk., 6003. Sk., 6002. Sk., 6001. Sk., 6139/1 Sk., 6058/1, 6001. Sk, 6016, 6033/2, 6034/1 sk, 6099/4, 6081. Sk., 6080/1, 6079. Sk., 6161/2, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, , 6093. Sk., 6096. Sk., 6097. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:10.766-2024-03-27 12:00:17.349 saatleri arasında Şifne; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:10.766-2024-03-27 12:00:17.349 saatleri arasında Alaçatı; İsimsiz42, İsimsiz45, İsimsiz3, İsimsiz46, İsimsiz16, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:10.766-2024-03-27 12:00:17.349 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-27 2024-03-27 10:00:22.399-2024-03-27 16:00:01.445 saatleri arasında Tepeköy; İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, , Çamköy Köyü İç Yolu, Tepeköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:22.399-2024-03-27 16:00:01.445 saatleri arasında Süleymanlı; Süleymanlı Köyü İç Yolu, Süleymanlı Köyü, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:22.399-2024-03-27 16:00:01.445 saatleri arasında Sağancı; Sağancı Köyü İç Yolu, Sağancı, İZMİR-ÇANAKKALE YOLU, İsimsiz19, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz6, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:22.399-2024-03-27 16:00:01.445 saatleri arasında Pınarköy; PINARKÖY, Pınarköy Köyü İç Yolu, Pınarköy, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz4, İsimsiz3, TEPE, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:22.399-2024-03-27 16:00:01.445 saatleri arasında Ovacık; Ovacık Köyü İç Yolu, Ovacık, İZMİR-ÇANAKKALE YOLU, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:22.399-2024-03-27 16:00:01.445 saatleri arasında Narlıca; Narlıca Köyü İç Yolu, Narlıca, Köy İçi Yolu, İsimsiz21, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz8, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:22.399-2024-03-27 16:00:01.445 saatleri arasında Fatih; İsimsiz252, İsimsiz251, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:22.399-2024-03-27 16:00:01.445 saatleri arasında Bergama OSB; İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:22.399-2024-03-27 16:00:01.445 saatleri arasında Çamköy; Çamköy Köyü İç Yolu, Çamköy, İsimsiz20, İsimsiz8, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:22.399-2024-03-27 16:00:01.445 saatleri arasında Alacalar; Alacarlar, Alacalar Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:22.399-2024-03-27 16:00:01.445 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:46.419-2024-03-27 16:00:55.966 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:46.419-2024-03-27 16:00:55.966 saatleri arasında Zeytindağ; İsimsiz223, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-27 2024-03-27 10:00:22.399-2024-03-27 16:00:01.445 saatleri arasında Yenice; Yenice İstiklal, Yenice Köyü İç Yolu, Yenice Köyü, Yenice 8, Yenice 7, Yenice 6, Yenice 5, Yenice 4, Yenice 3/1, Yenice 3, Yenice 2, Yenice 1, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:22.399-2024-03-27 16:00:01.445 saatleri arasında Samanlıkköy; Samanlıkköy Köyü İç Yolu, Samanlıkköy Cumhuriyet, Samanlıkköy 6, Samanlıkköy 4, Samanlıkköy 3, Samanlıkköy 1, Samanlık Cumhuriyet, Samanlık 6, Samanlık 5, İsimsiz22, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:22.399-2024-03-27 16:00:01.445 saatleri arasında İsmetpaşa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:22.399-2024-03-27 16:00:01.445 saatleri arasında Mazılı; Mazılı3, Mazılı Cumhuriyet, Mazılı 5, Mazılı 3, Mazılı 2, Mazılı 1, Kıroba Köyü İç Yolu, KIROBA 1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:22.399-2024-03-27 16:00:01.445 saatleri arasında Kocaoba; Kocaoba6, Kocaoba İstiklal, Kocaoba Vatan, Kocaoba Köyü İç Yolu, Kocaoba Cumhuriyet, Kocaoba 7, Kocaoba 6, Kocaoba 5, Kocaoba 4, Kocaoba 2, Kocaoba 1, Kobaoba Vatan, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:22.399-2024-03-27 16:00:01.445 saatleri arasında Kıroba; KIROBA DEMİRCİLER 1, Kıroba Köyü İç Yolu, Kıroba Atatürk, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz29, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:22.399-2024-03-27 16:00:01.445 saatleri arasında Çağlan; Çağlan Köyü İç Yolu, Çağlan Köyü, Çağlan 8, Çağlan 7, Çağlan 4, Çağlan 2, İsimsiz96, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz84, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:22.399-2024-03-27 16:00:01.445 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:46.419-2024-03-27 16:00:55.966 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:00:46.419-2024-03-27 16:00:55.966 saatleri arasında Çandarlı; Asnur 9 Sk., Bergama Asfaltı, Konunç 16, Konunç 17, Yıldızkent Konutları, Çandarlı Tatil Köyü, Yıldızkent Sk., İsimsiz199, İsimsiz198, İsimsiz197, İsimsiz194, , İsimsiz203, İsimsiz204, İsimsiz205, İsimsiz206, İsimsiz207, İsimsiz213, İsimsiz214, İsimsiz217, İsimsiz218, İsimsiz219, İsimsiz220, İsimsiz221, İsimsiz222, Olgu 6 Sk., İsimsiz237, İsimsiz392, Konunç 14 Sk., Asnur 10 Sk, Konunç 5 Sk., Konunç 21 Sk., 1000. Sk., 1109. Sk., Ayyıldız elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 13:00:22.884-2024-03-27 15:00:02.402 saatleri arasında Çandarlı; Eyko 76 Sk., İsimsiz645, EYKO 109 SK., Eyko 81 Sk., Eyko 10, Eyko 100, Eyko 107, Eyko 83, Eyko 8, Eyko 6, EYKO 26, Eyko 24, Eyko 22, Eyko 20, EYKO 18, Eyko 12, Eyko 115, Eyko 111, Eyko 109, , Eyko 105 Sk., İsimsiz628, İsimsiz629, İsimsiz631 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 13:00:22.884-2024-03-27 15:00:02.402 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-27 2024-03-27 10:30:39.928-2024-03-27 11:30:49.155 saatleri arasında Kırköy; Mehmet Akıf Ersoy Caddesi, KOCAHİSAR, Topraklık, TOPRAKLIK, Özdeveci Sk., Çatmacı Sk., Yeğen Sokagı, Turna Sk., TURNA, Pınar Sk., NECİP FAZIL, Mehmet Niğde Caddesı, Mehmet Akıf Ersoy Caddesı, M.Akif Ersoy Caddesı, Kırkoy Koyu İç Yolu, KİRAZ, KOCA MUSTAFA, Gülmez Sk., 3.Yeşillik Sk., 2.Yeşil Sk., İsimsiz72, İsimsiz71, ÖZEN, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz65, TOPRAKLIK, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, TOPRAKLIK, İsimsiz56, TOPRAKLIK, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz50, TOPRAKLIK, İsimsiz46, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, ÖZEN, İsimsiz38, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, TURNA, İsimsiz21, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, ÇOMUK, İsimsiz9, 2 Yeşil Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:30:39.928-2024-03-27 11:30:49.155 saatleri arasında Yeni; 2 Yeşil Sk., NENE HATUN, İsimsiz190, İsimsiz175, İsimsiz174, İsimsiz158, İsimsiz156, İsimsiz155, İsimsiz154, DEMOKRASİ, PINAR, 4.MESİR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:30:39.928-2024-03-27 11:30:49.155 saatleri arasında İstiklal; İsimsiz187 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:30:39.928-2024-03-27 11:30:49.155 saatleri arasında Hisar; KOCAHİSAR, TURNA, Pınar Sk., Kırkoy Koyu İç Yolu, İsimsiz57, KOCAHİSAR, İsimsiz20, İsimsiz191, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, KOCAHİSAR, İsimsiz9, İsimsiz7, KOCAHİSAR, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:30:39.928-2024-03-27 11:30:49.155 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:30:47.132-2024-03-27 16:00:12.027 saatleri arasında Kırköy; İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz14, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, TOPRAKLIK, İsimsiz56, TOPRAKLIK, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz50, TOPRAKLIK, İsimsiz46, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, ÖZEN, İsimsiz38, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz13, , ÇOMUK, İsimsiz11, İsimsiz12, KOCAHİSAR, Topraklık, TOPRAKLIK, Özdeveci Sk., Çatmacı Sk., Yeğen Sokagı, NECİP FAZIL, Mehmet Niğde Caddesı, Mehmet Akıf Ersoy Caddesı, Mehmet Akıf Ersoy Caddesi, M.Akif Ersoy Caddesı, Kırkoy Koyu İç Yolu, KİRAZ, KOCA MUSTAFA, Gülmez Sk., İsimsiz72, İsimsiz71, ÖZEN, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz65, TOPRAKLIK, İsimsiz62 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:30:47.132-2024-03-27 16:00:12.027 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:30:47.132-2024-03-27 16:00:12.027 saatleri arasında Hisar; KOCAHİSAR, İsimsiz57, KOCAHİSAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 10:30:47.132-2024-03-27 16:00:12.027 saatleri arasında Yeni; NENE HATUN, İsimsiz175, İsimsiz174 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 14:00:46.01-2024-03-27 16:00:54.526 saatleri arasında Hisar; Pınar Sk., TURNA, KOCAHİSAR, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, KOCAHİSAR, İsimsiz9, İsimsiz7, KOCAHİSAR, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz191, İsimsiz20, KOCAHİSAR, İsimsiz57, Kırkoy Koyu İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 14:00:46.01-2024-03-27 16:00:54.526 saatleri arasında İstiklal; İsimsiz187 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 14:00:46.01-2024-03-27 16:00:54.526 saatleri arasında Kırköy; , 2 Yeşil Sk., İsimsiz9, ÇOMUK, İsimsiz41, ÖZEN, İsimsiz38, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, TURNA, İsimsiz21, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, KOCAHİSAR, Topraklık, TOPRAKLIK, Özdeveci Sk., Çatmacı Sk., Yeğen Sokagı, Turna Sk., TURNA, Pınar Sk., NECİP FAZIL, Mehmet Niğde Caddesı, Mehmet Akıf Ersoy Caddesı, Mehmet Akıf Ersoy Caddesi, M.Akif Ersoy Caddesı, Kırkoy Koyu İç Yolu, KİRAZ, KOCA MUSTAFA, Gülmez Sk., 3.Yeşillik Sk., 2.Yeşil Sk., İsimsiz72, İsimsiz71, ÖZEN, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz65, TOPRAKLIK, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz46, TOPRAKLIK, İsimsiz50, İsimsiz52, İsimsiz53, TOPRAKLIK, İsimsiz56, TOPRAKLIK, İsimsiz58, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 14:00:46.01-2024-03-27 16:00:54.526 saatleri arasında Yeni; 2 Yeşil Sk., NENE HATUN, İsimsiz190, İsimsiz175, İsimsiz174, İsimsiz158, İsimsiz156, İsimsiz155, İsimsiz154, DEMOKRASİ, PINAR, 4.MESİR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-27 2024-03-27 14:00:46.01-2024-03-27 16:00:54.526 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.