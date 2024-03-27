27 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.03.2024 - 00:37

Güncelleme: 27.03.2024 - 00:37

SAKARYA ilinde 27 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISARET, İŞARET, TURNALI mahallelerinde BELENDAG, BELENDAĞ, BELENDAĞ SK., ÇİFTLİK, ISARET MERKEZ, ISARET/13, İNEKÇİKIŞLASI 2, İNEKÇİKIŞLASI SK., İŞARET 14, İŞARET 18, İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, İŞARET MERKEZ, KARASU KAYNARCA YOLU, MERKEZ, SÖĞÜTLÜ, SÜLÜKGÖLÜ, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU, TURNALI MERKEZ, TURNALI MERKEZ/12, TURNALI MERKEZ/14, UZAKKIŞLA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 27 Mart Çarşamba 00:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİLMEN, GÜLLÜK mahallelerinde 364 NOLU SK., 366 NOLU, 376 NOLU SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AKŞEMSETTİN CD., CİTROEN SERVİSİ, ERDEMLİ SK., SİTE SK., TEKEOGLU, TEKEOĞLU SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1303 NOLU SK., 1304 NOLU SK., 1306 NOLU SK., 1390 NOLU SK., 1404 NOLU, 1405 NOLU, 1405 NOLU SK., 1406 NOLU SK., 1410 NOLU SK., ADASLAR, ADAŞLAR SK., ANKARA, DEVOĞLU CD., GÜLER, GÜLER SK., GÜZELLER, GÜZELLER SK., KIBRIS, KIBRIS SK., MESUDİYE SK., SAADET, SAADET SK., SEÇKIN, SÖĞÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 570 NOLU SK., AYAZ SK., ÇAMLI SK., EFE SK., POSTAHANE SK., SU ARITMA TESİSİ, ŞEHİT OSMAN TEMİZ SK., YASLI SK., YAŞLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EVRENKÖY mahallelerinde PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Mart Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER YENİ, TUZLA mahallelerinde 1261 NOLU SK., 5209 NOLU, 5209 NOLU SK., 5214 NOLU SK., 5218 NOLU SK., 5220 NOLU SK., 5222 NOLU SK., ÇEVRE YOLU CD., HAL. CD., KÖPRÜBAŞI YOLU, SANAYİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KULFALLAR mahallelerinde 3803., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, EŞME, KAMISLI mahallelerinde EŞME, EŞME SK., KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, ORTAKÖY, ORTAKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIPLAR, ÇİNE, ESENKÖY, SUÇATI mahallelerinde ÇİNE, ESENKÖY, ESENKÖY SK., MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, SUÇATI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICALAR mahallelerinde 111 NOLU, 111 NOLU CD., 17. CD., 31 NOLU, 31 NOLU CD., 99 NOLU SK., SARICALAR, SARICALAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EPÇELLER, SARICALAR mahallelerinde 15 NOLU CD., 83. SK., 84 NOLU, 84. SK., 86 NOLU, 86 NOLU SK., 98. SK., SÖĞÜT, SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE, KANLIÇAY, KAYALAR REŞİTBEY mahallelerinde DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., EŞREF BİTLİS CD., MERKEZ4, REŞİTBEY, SONER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 27 Mart Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYHKÖY, ŞEYHKÖY mahallelerinde 16 NOLU, 16 NOLU CD., SÖGÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 27 Mart Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAKISLAR, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER mahallelerinde 69 NOLU SK., 70 NOLU SK., 71 NOLU SK., 72 NOLU SK., AKSU, AKSU CD., BELEDIYE, BELEDİYE CD., ÇAYKIŞLA CD., NEHİR CD., PİRAHMETLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 27 Mart Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, TEPEKUM mahallelerinde 1133 NOLU SK., 1136 NOLU SK., 3002 SK., 3003 SK., 3005 SK., 3006 SK., 3016 SK., 3018 SK., AYRIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 27 Mart Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY, EMIRLER, KAMISLI, KAMIŞLI, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY mahallelerinde 11 NOLU, 3 NOLU SK., 4 NOLU, 5 NOLU, 57 NOLU, 6 NOLU SK., 9 NOLU SK., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ÇEŞMEBAŞI, FATİH SULTAN MEHMET CD., GÜLISTAN, GÜLİSTAN, GÜLİSTAN SK., KAMIŞLI, KAMIŞLI CD., KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KOZLUK, KOZLUK CD., MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 27 Mart Çarşamba 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 1028 SK., 1191 SK., 1193, 1199 SK., 1201 SK., 1258. SK., 1260, 1262, 1262 SK., 1264 SK., 1266 SK., 1268 SK., 1270, 1270 SK., 1272 SK., 1274, 1274 SK., 274.Sk, 7001 SK., 8074. SK., 8082. SK., D-100 KARAYOLU, D-100 YAN YOL_1, D-100 YANYOL CD., HANIMELİ SK., SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 27 Mart Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, HASTAHANE, KARAÇALILIK, KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, MERKEZYENİKÖY, PAZARKÖY, SALIHIYE, SALİHİYE, YENI mahallelerinde 2059, 24006, 24096, 24161, 5059, 5077, 6002. SK., 6022. SK., 6074. SK., ABAS, ABAŞ SK., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKAN SK., AKMAN, AKYAZI, AKYAZI (ORTA MAHALLE), AKYAZI (TOPÇUSIRTI) CD., AKYAZI CD., ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, ALAAĞAÇ SK., ANKARA CD., ATASOY, ATASOY SK., AYDIN SK., BULUT, CEMALBEY, CEMALBEY CD., ÇAKMAKÇI, ÇAKMAKÇI SK., ÇÖKEK HAMAM, ÇÖKEK HAMAM SK., DERVIS, DERVIS SK., DERVİŞ SK., EROL, EROL SK., GÜNES, GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, HIZALLAR, HIZALLAR SK., KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KANSU, KARACAN SK., KARAÇALILIK, KARAÇALILIK SK., KARDELEN, KARDELEN SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KAYISOGLU, KAYIŞOĞLU, KAYIŞOĞLU CD., KUYU, KUYU SK., KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, KUZULUK YOLU, KUZULUK-MERKEZYENİKÖY, LALE SK., LALE_1, MEŞE SK., NILÜFER, NİLÜFER SK., ORTA MAHALLE, ORTA MAHALLE (TOPÇUSIRTI), ORTA MAHALLE (TOPÇUSIRTI) CD., ORTA MAHALLE CD., ÖKDEMLER, PAZARKÖY- ALAAĞAÇ YOLU, PAZARKÖY İÇ YOLU, PINAR, SALIHIYE, SALİHİYE SK., SIRIN, ŞİRİN, ŞİRİN SK., TOKER, TOKER SK., TOPÇU SIRTI CD., YAGMUR, YAMAÇ, YAMAÇ SK., YENIKÖY_1, YENİKÖY SK., YUKARI, YUKARI HAMAM, YUKARI HAMAM SK., ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, YENI, YENİ mahallelerinde 5049 SK., 5053 SK., 5055 SK., 5065 SK., 5067 SK., 5069 SK., 5071 SK., 5074 SK., 5086, 5089 SK., 6001, 6002, 6002 SK., 6008 SK., 6010 SK., 6011 SK., 6012, 6013, 6018 SK., 6022, 6022 SK., 6024, 6026, 6030, 6031, 6031 SK., 6039 SK., 6041, 6041 SK., 6043 SK., 6045 SK., 6047 SK., 6050, 6051 SK., 6057, 6057 SK., 6059, 6059 SK., 6059. SK., 6061, 6061 SK., 6061. SK., 6063. SK., 6065, 6065 SK., 6077 SK., 6079 SK., 6081, 6081 SK., ADA, ADA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde ADAPAZARI İZNİK YOLU, MEKECE, MEKECE SK., MEKECE/13, MEKECE/25 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, GÜLDİBİ, KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA, MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, BAYIR 1 SK., BAYIR SK., BÜLBÜL SK., CEYLAN SK., ÇAMLIK KÖY SİTESİ İÇİ YOLU, ÇIÇEKLI, ÇİÇEK SK., ENGIN 1, GÜL CD., GÜNDOGDU, HASAN PASA 1, HAYAT SK., İZMİT CD., KADIPINAR SK., KURUÇAY, KURUÇAY CD., MAVİ ÇAMLIK SİTESİ İÇİ YOLU, MENEKŞE SK., NESE, ORMAN SK., PROFESÖRLER SİTESİ İÇİ YOLU, PROFOSÖRLER, PROFOSÖRLER SK., SARI ÇİÇEK ÇK. SK., SELVİ SK., SINIR, SIRMA MADEN SULARI İÇİ YOLU, ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞELALE SK., UÇAK, YEŞİL SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIDEDE, YENIKÖY mahallelerinde 3188, 3188 SK., 3194, 3195, FETIH CD., FETİH CD., İsimsiz125, İsimsiz90, MERKEZ_205, MERKEZ_28, MERKEZ_28 SK., MERKEZ_77, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, ZIYA AZAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKALLIK, ÇAMLICA, IKRAMIYE, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE mahallelerinde 188, 247, ÇAĞLAYAN CD., ÇAKALLIK, ÇAKALLIK KÖYÜ İÇ YOLU, ISTIKLAL (MERKEZ), MERKEZ_208, MERKEZ_242, MERKEZ_276, MERKEZ_36, MEZARLIK, MUHTAR, OKUL, SEHIT YASIN ATALAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE OSMANAGA, BAKACAK, BEDILTAHIRBEY, ÇAMLICA, IKRAMIYE, İKRAMİYE, KIZANLIK, SARIYER mahallelerinde 124, 131 SK., 146, 148, 157 SK., 165, 165 SK., 166, 197, 211, 224, 227, 245, 246, 248, 261, 284 SK., AKYAZI., ARA SK., BAHAR, BAKACAK, BAKACAK SK., BEDILTAHIRBEY, BEYAZIT (YESILLER), BEYAZIT (YEŞİLLER) SK., CAMILI, ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLICA-GÖLYAYLA YOLU, ÇINAR/1, ERENLER_1, FATIH SULTAN MEHMET, GAZI (MERKEZ), GÖLYAYLA YOLU, ISTIKLAL (YESILLER), İKRAMİYE YOLU, İsimsiz89, KAVLANDERE, MERKEZ_12, MERKEZ_12 SK., MERKEZ_184, MERKEZ_191, MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., MERKEZ_218, MERKEZ_23, MERKEZ_23 SK., MERKEZ_250, MERKEZ_293, MERKEZ_334, MERKEZ_36 SK., MERKEZ_52, MERKEZ_81, MURAT SK., MUSTAFA KARASAKAL, SANTRAL, SARIYER-MARTİNLER-ORTAKÖY, SİNAN BAYLAN, SİNAN BAYLAN CD., TASOLUK, TASOLUK/2, TAŞOLUK, TEPE SK., TEPE_2, ULUDERE, ULUDERE (MERKEZ), YILDIRIM, YILDIRIM (ERENLER), YILDIRIM (ERENLER) CD., YILDIRIM (YEŞİLLER), ZIYARET, ZIYARET_2, ZIYARET_3, ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 27 Mart Çarşamba 12:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKALLIK, IKRAMIYE, SÜLEYMANIYE mahallelerinde HENDEK ALTINDERE YOLU, HENDEK KARADERE YOLU, MERKEZ_25, MERKEZ_25 SK., MERKEZ_43, MERKEZ_67 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 27 Mart Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, AKTAŞ, ÇAKMAKLI, KESTANEPINARI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, KÜPLÜK, SÜNGÜT, YANIKSAYVANT mahallelerinde AKÇAGÖL, AKÇAGÖL/10, AKÇAGÖL/5, AKÇAGÖL/8, AŞAĞI, AŞAĞI SK., ÇAKALDAGI-, ÇAKMAKLI KÖYÜ İÇ YOLU, HENDEK KOCAALİ YOLU, KESTANE, KESTANE/1, KESTANEPINARI/22, KESTANEPINARI/29, KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLÜK, KÜPLÜK SK., KÜPLÜK/1, KÜPLÜK/2, MERKEZ (ÇAKMAKLI), MERKEZ SK., MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/10_6, MERKEZ/2_2, MERKEZ/4_8, MERKEZ_92, MOLLAOGLU, MOLLAOĞLU SK., ORTA SK., ORTA_1, SIRT, SÜNGÜT, SÜNGÜT SK., SÜNGÜT/6, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, YENİ, YENİ SK., YUKARI SK., YUKARI/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 27 Mart Çarşamba 11:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 16 SK., 17 SK., 48. SK., 59, 59 SK., ARİFİYE, ESKİŞEHİR, GÜZEL SK., KARTOPU SK., SANAYI, SANAYİ, TALIP, TALİP, YASEMIN, YASEMİN SK., YILDIRIM BEYAZIT CD., ZEYBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.